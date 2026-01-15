Corte masivo en CABA: mirá el mapa para saber si tenés luz

Este jueves diferentes barrios de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y regiones del AMBA registraron cortes masivos del suministro eléctrico. Incluso el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que muestra el estado del servicio presentó problemas para mostrar la información, pero pasadas las 15.45 comenzó a funcionar correctamente. En tanto, desde Edenor informaron que surgió un desperfecto técnico en una de sus subestaciones.

Las comunas porteñas que se quedaron sin energía, según indicó el ENRE, son: Recoleta, Villa Urquiza, Núñez, Belgrano, Palermo, Villa del Parque, Mataderos y Saavedra. Además, algunas zonas de Vicente López y Olivos experimentaron una caída del suministro.

Qué dijo Edenor sobre la ola de calor

Edenor ya había emitido un alerta sobre el riego por altas temperaturas, en específico en una jornada donde se registró una sensación térmica de 35 °C.

El comunicado de alerta que había emitido Edenor minutos antes del corte masivo de energía (Fuente: x)

Asimismo, el subte también se vio afectado. La Línea D se encontró interrumpida, y la línea H registró demoras. Pasadas las 15.40 desde EMOVA informaron que el servicio quedó restablecido.

Ante la falta de luz, se provocó además un choque en el barrio porteño de Palermo, reportado por los propios vecinos de la zona, sobre Scalabrini Ortiz y Córdoba. Según se supo, habría cuatro millones de usuarios afectados entre los barrios de la Ciudad y zonas del AMBA.

La reacción de los usuarios ante el corte de energía

En los primeros minutos de la caída de suministro en la Ciudad, los usuarios no tardaron en manifestarse en las redes sociales. Incluso se volvió tendencia el hashtag “Sin Luz”.

Algunas de las reacciones d elos usuarios por el corte de luz en CABA y el AMBA (Fuente: X)

Algunos de los comentarios al respecto fueron: “Edenor, qué abandono, qué silencio. Atiendan a los ciudadanos, por favor”; “Por más que te maten con las tarifas, te dejan sin luz”; “Ninguno de los teléfonos funciona. Ni siquiera el de emergencias. Sin servicio y totalmente abandonados” y “Dos boletas nos mandaron en diciembre, dos... y nos dejan sin luz”.