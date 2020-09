Carlos Stornelli. "Nunca vi nada semejante"

Carlos Stornelli, en Comunidad de Negocios

"Hay un avasallamiento sobre el Poder Judicial", aseguró el fiscal federal Carlos Stornelli. En diálogo con José Del Rio en el programa de Comunidad de Negocios, habló sobre lo que está sucediendo con la Justicia y el posible desplazamiento de tres jueces. Para él, uno de los dos pilares que todo juez debe tener, "independencia e inamovilidad", se está corrompiendo.

"Al estar amenazada la inamovilidad de los jueces, que es una garantía para el ciudadano, estamos entrando en un terreno que amenaza seriamente la tarea judicial -explicó y agregó que de todas maneras hay que tener un control sobre todos los magistrados-. Los que suelen tener problemas son los que más muestras de independencia han dado".

-Con respecto a la polémica de los jueces desplazados y que uno de ellos lleve la causa de los cuadernos de las coimas, ¿qué cree que puede cambiar a partir de esto?

-Yo creo que puede cambiar más allá de la suerte de una causa determinada. Tanto Castelli, como Bruglia y Bertuzzi son tres jueces honestos. Creo que hay un valor mucho más importante que es el avasallamiento sobre el Poder Judicial. Es la primera vez que veo que la movilidad de los magistrados está en juego. Más allá de las "sarasas" que se pueden decir al respecto, hay dos pilares fundamentales que debe tener todo juez en un sistema judicial: independencia e inamovilidad. La independencia de nuestros jueces está garantizada, como para los demás de la Cámara Federal, pero al estar amenazada la inamovilidad de los jueces, que es una garantía para el ciudadano, estamos entrando en un terreno nunca antes visto que amenaza seriamente la tarea judicial.

-¿Considera que la Corte va a poner las cosas en su lugar? ¿En qué lugar las va a poner si eso ocurre? Con el cambio de gobierno, ¿se le hizo más difícil su trabajo?

-No sé qué va a hacer la Corte, si sé qué debería hacer. Debería intentar presionar públicamente. En base a mi pensamiento, creo que la Corte debería defender enérgicamente hasta lo que ella mismo firmó. Es fundamental que lo haga y que lo haga rápido. Todo este clima de hostilidad y persecuciones influye sobre el ánimo de algunas personas.

-¿Cómo está la Causa Cuadernos hoy? ¿Cuántos imputados hubo, cuántos arrepentidos?

-La Causa Cuadernos está casi en su totalidad. Sustancialmente, la gran mayoría de la causa está elevada a juicio y están interviniendo el doctor Castelli y sus colegas de tribunal. Sigue su curso con normalidad. Habiendo tantas partes, tantos imputados, hay numerosos planteos que se hacen y eso lleva a una gran tarea. Ni la fiscal ni el tribunal tienen la suficiente dotación de personal, siempre son escasos los recursos para afrontar todas estas cosas. Creo que es posible que los juicios orales se realicen.

-Frente a las intenciones de que se caiga la causa, ¿es posible que no llegue a juicio?

-Esto comenzó a pasar desde que se inició la causa. Numerosas personas empezaron a efectuar operaciones de prensa, operaciones judiciales con el evidente fin de impedir el avance de las investigaciones. Con el cambio de Gobierno, quizás se pudieron haber acentuado o no.

-¿Qué busca la Reforma judicial?

-Busca lo que todo el mundo ve, más allá de los disfraces con los que intentan maquillar cada una de las posiciones. Es evidente que es una reforma innecesaria, que es carísima y que no conduce a nada.

-Se archivó la causa Operación Puf, ¿Cuál es su punto de vista?

-El juez entendió que los hechos se habían cometido y que las escuchas, en donde aparecen todas estas operaciones, son válidas. Sin embargo, entendió que, por alguna operación técnica, a su entender no era delictivo y eso es lo que estamos apelando. El juez ha dado la razón a la ocurrencia de los hechos que es lo importante.

-¿Quién maneja la agenda judicial del Gobierno?

-No lo sé, no sabría decirle. Calculo que estarán todos los funcionarios que tienen que ver con el área, que de alguna manera u otra, estarán comprometidos en el diseño.

-En un contexto de pandemia, ¿hay fondos para invertir en una reforma judicial que va a sumar nuevas capas burocráticas?

-Creo que no, realmente no sé de dónde saldrá el dinero para esto. La cantidad enorme de magistrados no se condice con las necesidades. Es cómo si fuera una Cámara de Diputados con todos sus asesores, es algo gigantesco. Más allá de lo que pueda decir, los fines son evidentes.

-¿En qué otros momentos hubo tanta presión como la que sienten hoy, sobre todo quienes investigan?

-Siempre hubo distintos tipos de presiones. En lo personal, yo recuerdo presiones fenomenales cuando estuve en la investigación de la causa de la venta de armas a Ecuador y Croacia. Ahora hay otros personajes con otros métodos, pero no es algo nuevo. Por eso es tan importante el concepto de la inmovilidad de los jueces.

-El fiscal federal José María Campagnoli dijo: "Estamos viviendo el período más oscuro de la Justicia". ¿Qué piensa al respecto?

-Comparto en un 100% lo que dice mi colega, nunca vi nada semejante.

-¿Qué esperanza hay para quienes nos miran?

-Lo que hay que trabajar, desde todos los ámbitos posibles, es en preservar y avanzar sobre el control de cada uno de los magistrados. Hay que abrir los ojos acerca del peligro que representa lo que está sucediendo con este espectáculo bochornoso. Es mucho más que la suerte de dos, tres o cuatro magistrados y algunos fiscales. Es mucho más que eso. El Doctor Campagnoli, con su enorme tarea que ha desarrollado, cobra exactamente lo mismo que cualquier otro fiscal. Lo importante es exigir de los magistrados y, a su vez, exigir que se respete su independencia e inamovilidad. Los que suelen tener problemas son los que más muestras de independencia han dado.

-¿Cuánto le cansa esta Argentina?

-No me cansa, creo que es un desafío enorme que estoy llevando en lo personal y con muchísimos colegas. Es una tarea difícil. Este es el momento que nos toca vivir. Las cuestiones que hay que poner sobre el debate y, quizás hay que pararse frente a determinadas circunstancias, son el desafío que nos toca. En otros momentos y en otras épocas serían otros desafíos. Está amenazada la existencia del Poder Judicial.

