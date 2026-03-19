Celulosa Argentina: el nuevo dueño lanzó una OPA, pero casi nadie vendió sus acciones

Esteban Nofal cumplió con uno de los últimos pasos del proceso regulatorio tras tomar el control de Celulosa Argentina. El empresario informó los resultados de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria dirigida a los accionistas de la papelera argentina.

El proceso, que cerró formalmente su plazo de aceptación el 17 de marzo, culminó con la adhesión de 83 accionistas, que presentaron 4,9 millones de acciones. Se trata de una cifra que representa el 0,089% del universo total de títulos sujetos a la oferta, que era de 5.503 millones.

La baja adhesión a la oferta fue interpretada por fuentes cercanas a la empresa como positiva. “Fue el resultado esperado: que muy poca gente se sumara a la OPA, ya que las condiciones y las expectativas de la empresa son mejores que el valor ofrecido en la misma ”, indicaron a LA NACION.

Según precisó Celulosa Argentina ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el precio ofrecido por cada acción fue US$0,0004 (alrededor de $0,55 al cambio de día del lanzamiento), equivalente a US$0,04 por cada lote de 100 acciones, que es la unidad mínima de negociación en BYMA. Es un valor casi 600 veces inferior a los $312,50 que marcaba la pizarra de la Bolsa porteña.

Esteban Nofal concretó la compra de la papelera por el monto simbólico de US$1 para evitar la quiebra Hernan Zenteno - La Nacion

El valor -explicaron- surge de la aplicación de la Ley 26.831, que exige que sea el mayor entre el precio pagado por el control en el último año y el promedio de cotización del semestre anterior. Sin embargo, la CNV había concedido una excepción en 2025 para no considerar el promedio de mercado -debido a la crisis y la extrema iliquidez del papel- y calcular exclusivamente el valor efectivamente abonado en la operación.

Asimismo, aclararon que el pago se concretará en pesos argentinos, utilizando el valor más alto entre el Índice Dólar BYMA y el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día anterior a la liquidación. El cronograma fijó la liquidación para el 26 de marzo.

La OPA -que por normativa debía ser lanzada luego de que Nofal tomara el control accionario de Celulosa Argentina- apuntaba a ordenar la composición societaria y dar la opción a los minoristas de vender su tenencia.

Previamente, hasta septiembre, la papelera era controlada por el fondo Tapebicuá Investment Company, integrado por José Urtubey, Douglas Albrecht y Juan Collado. La papelera atravesaba la crisis más severa de su historia reciente: la retracción de la demanda, el estado de cesación de pagos y la falta de capital de trabajo la llevaron a la interrupción de las actividades productivas y a la apertura de un concurso preventivo.

Nofal -dueño de la financiera CIMA Investments- concretó la compra de la papelera por el monto simbólico de US$1 para evitar la quiebra, asumió los pasivos, que superan los US$128 millones, y así se quedó así con el 45,5% del capital social de la papelera. El plan de rescate incluyó una línea de crédito por hasta US$18 millones, que permitió normalizar el pago de salarios y reactivar las máquinas.