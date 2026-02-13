Esteban Nofal oficializó su OPA tras tomar el control de Celulosa

Tras consolidar su desembarco en Celulosa, Esteban Nofal cumplió con uno de los últimos pasos del proceso regulatorio. El empresario formalizó el lanzamiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria por la totalidad de las acciones de la compañía.

La oferta -notificada hoy a la Comisión Nacional de Valores- está dirigida a todos los tenedores de acciones ordinarias que no sean de propiedad del nuevo controlador. Esto incluye tanto las de un voto como las Clase A de cinco votos.

“La OPA es de aceptación voluntaria por los tenedores de las acciones ordinarias, por lo que éstos podrán elegir participar de la OPA o mantener sus tenencias de acciones ordinarias. El precio de cotización de las acciones ordinarias a la fecha de aceptación podría ser superior al precio ofrecido. Se recomienda ver los ‘Factores de Riesgo’ previstos en el prospecto”, advirtieron en el comunicado.

De acuerdo a lo precisado, el precio ofrecido por cada acción es US$0,0004 (alrededor de $0,55 al cambio de hoy), equivalente a US$0,04 por cada lote de 100 acciones, que es la unidad mínima de negociación en BYMA. Se trata de un valor casi 600 veces inferior a los $312,50 que marcaba la pizarra de la Bolsa porteña en la apertura de la rueda de hoy.

El valor -explicaron- surge de la aplicación de la Ley 26.831, que exige que sea el mayor entre el precio pagado por el control en el último año y el promedio de cotización del semestre anterior. Sin embargo, la CNV había concedido una excepción en 2025 para no considerar el promedio de mercado -debido a la crisis y la extrema iliquidez del papel- y calcular exclusivamente el valor efectivamente abonado en la operación.

Asimismo, aclararon que el pago se concretará en pesos argentinos, utilizando el valor más alto entre el Índice Dólar BYMA y el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día anterior a la liquidación.

El cronograma fijado establece que el plazo general de aceptación de la oferta se extenderá desde el lunes 23 de febrero hasta el martes 17 de marzo de 2026. Existe, además, la posibilidad de un plazo adicional de hasta 10 días hábiles para aquellos accionistas que no ingresen en la primera instancia.

La medida constituye uno de los pasos finales del proceso regulatorio que debe cumplirse cuando un inversor adquiere el paquete de control de una compañía que cotiza en el mercado local. El control de Celulosa pasó del fondo Tapebicuá Investment Company -integrado por José Urtubey, Douglas Albrecht y Juan Collado- al empresario Esteban Nofal a mediados de septiembre. Para entonces, la papelera atravesaba la crisis más severa de su historia reciente: la retracción de la demanda, el estado de cesación de pagos y la falta de capital de trabajo la llevaron a la interrupción de las actividades productivas y a la apertura de un concurso preventivo.

El empresario -dueño de la financiera CIMA Investments- concretó la operación por el monto simbólico de US$1 para evitar la quiebra, asumió los pasivos, que superan los US$128 millones, y así se quedó así con el 45,5% del capital social de la papelera. El plan de rescate incluyó una línea de crédito por hasta US$18 millones, que permitió normalizar el pago de salarios y reactivar las máquinas.