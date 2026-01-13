Celulosa reportó pérdidas por $102.087 millones y busca la rentabilidad en 2026

Celulosa presentó su balance financiero semestral con números que confirman la profundidad de la crisis, pero también el inicio de una compleja fase de reactivación. Entre el concurso preventivo y el cambio de mando, la papelera argentina busca estabilizar su operación bajo la conducción de Hernán Bagliero.

En el período finalizado el 30 de noviembre, el grupo registró una pérdida integral de $102.087,2 millones, una cifra que cuadruplica el rojo del mismo período del año anterior. Los ingresos sufrieron un desplome del 70%, totalizando $48.682,2 millones.

A la hora de desglosar los negocios, desde el grupo explicaron que en Celulosa Argentina, los ingresos por actividades ordinarias disminuyeron un 74%, mientras los costos de ventas no acompañaron la misma disminución: cayeron un 49% como consecuencia de la inelasticidad de la mayor parte de los costos fijos de las plantas industriales, que estuvieron sin actividad en gran parte del semestre.

Esteban Nofal adquirió la compañía en septiembre de 2025 Hernan Zenteno - La Nacion

Asimismo, precisaron que la facturación de papel de Fanapel ascendió a $9.142,9 millones (vs. $11.523,4 millones en 2024). Y que Forestadora Tapebicuá registró una facturación de $3.051,7 millones (vs. $12.994 millones en 2024, lo que representó una caída cercana al 77%).

“Dicha caída se explica por la paralización de la producción desde el 11 de agosto de 2025, situación que se mantiene hasta la fecha de emisión de los presentes estados contables. Durante el semestre finalizado el 30 de noviembre de 2025 solo se vendieron productos que se mantenían en stock después del cese de producción”, precisaron sobre Forestadora Tapebicuá en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

Dado este escenario y ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones financieras, el Directorio de la subsidiaria solicitó la apertura del concurso preventivo. “Todas las opciones para reactivar la operación industrial de Forestadora Tapebicuá están siendo evaluadas”, enfatizaron.

Perspectivas para 2026

Desde 2024, Celulosa atraviesa la crisis más severa de su historia reciente. La retracción de la demanda, el estado de cesación de pagos y la falta de capital de trabajo llevaron a la interrupción de las actividades productivas, a la apertura de un concurso preventivo y a su venta, a finales de septiembre.

Hernán Bagliero: "El 2026 nos tiene que encontrar siendo rentables"

Tras la salida de los accionistas anteriores -José Urtubey, Douglas Albrecht y Juan Collado- y el ingreso de Nofal con el 45,5% del capital, la prioridad absoluta fue recomponer el capital de trabajo.

El plan de rescate incluyó una línea de crédito por hasta US$18 millones, que permitió normalizar el pago de salarios y reactivar las máquinas. Así, al 30 de noviembre, las unidades de Capitán Bermúdez y Zárate ya se encontraban funcionando al 100% de su capacidad.

“Habiéndose logrado la reactivación operativa, el Directorio y la Gerencia de la sociedad se enfocarán en consolidar la sustentabilidad industrial, a la vez que en robustecer el esfuerzo comercial, garantizando el abastecimiento de los históricos clientes del mercado local y exportando el remanente, en un contexto económico que se vislumbra más favorable para la actividad industrial que el experimentado durante los meses pasados”, indicaron.

Hacia finales de 2025, en diálogo con LA NACION, Bagliero señaló: “Durante muchos años fue rentable, con buenos márgenes de Ebitda, pero nunca se preparó para un escenario adverso. Esta vez no hay otra opción: no podemos tener una empresa que dependa de variables que no controlamos. Celulosa produce casi el 50% del papel del país. Si desapareciera, todo tendría que importarse”. Y enfatizó: “El 2026 nos tiene que encontrar siendo rentables. No existe otro escenario posible”.