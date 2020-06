Cierre definitivo. Los restaurantes emblemáticos que bajaron las persianas

Después de cinco años de gestión, los últimos inquilinos de La Flor de Barracas dejaron de administrar el bar notable y el local está vacante Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Sofía Terrile María Julieta Rumi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2020 • 16:24

El panorama para la gastronomía porteña se empieza a ensombrecer. Con las sucesivas extensiones de la cuarentena por el Covid-19 , los cierres definitivos de históricos y reconocidos establecimientos en distintos barrios de la Ciudad se volvieron una noticia casi diaria , tendencia que podría agravarse este mes por la imposibilidad de hacer frente al pago del aguinaldo del personal.

El pronóstico es que un 40% de los bares, restaurantes y confiterías porteñas no sobrevivirán, lo que equivale a más de 3000 establecimientos que emplean a unas 24.000 personas, según cuenta Ariel Amoroso, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés.

"En este momento muchos están quebrando, porque junio es un mes difícil por el pago de los aguinaldos y la acumulación de pérdidas importantes tras tres meses de cuarentena. Muchos dicen 'hasta acá llegué'. Porque tampoco hay una fecha de reapertura cierta y el delivery y el take way no representan más del 10% o 12% de la facturación", afirmó Amoroso en diálogo con LA NACION.

Por su parte, el titular del sindicato de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Luis Barrionuevo, dijo que la pandemia "está arrasando" con su actividad.

"Tenemos entre 15 y 20 restaurantes de renombre que cierran por día. Habrá más casos. Ya tenemos 8000 empresas que no van a abrir más. Las más golpeadas son las pymes, como los cafés y las parrillas. De las 45.000 empresas, con suerte quedarán de pie 25.000", aseguró en diálogo reciente con LA NACION.

A continuación, los cierres más emblemáticos:

Sottovoce

23 de junio

El local está vacío Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Sottovoce cerró su restaurante en Puerto Madero. El local, que está sobre la Avenida Alicia Moreau de Justo al 100, está cerrado y vacío, tal como consignó ayer LA NACION.

Otro de sus locales, en Avenida Del Libertador 1098, en Recoleta, sigue operando con modalidad de envíos y take away. En sus redes, indica que se pueden hacer encargos por teléfono, por WhatsApp o a través de las apps de delivery. Este diario se comunicó con la compañía en reiteradas ocasiones, pero no obtuvo respuesta.

La Parolaccia y La Bistecca

22 de junio

Los dos restaurantes son parte del mismo grupo que tiene más de 30 años de experiencia en gastronomía Fuente: Archivo

Los dos restaurantes son parte del mismo grupo, que tiene más de 30 años de experiencia en gastronomía. Anteayer se conoció que La Parolaccia , la cadena de estilo italiano, cerró su local Casa Tua de Puerto Madero. Además, la parrilla La Bistecca también bajó sus persianas en la calle Dardo Rocha, en San Isidro.

Fuentes de la compañía indicaron a LA NACION que quedaron desvinculados "por mutuo acuerdo" 25 empleados de La Parolaccia Casa Tua y 39 de La Bistecca. Además, la empresa cerró una planta productora de panes y pastas ubicada en el barrio de Barracas, en la que 13 de los 49 empleados "no quisieron llegar a un acuerdo con la empresa", informaron. La empresa seguirá funcionando con 11 locales.

El rey del vino

17 de junio

Rey del Vino cerró luego de 20 años de actividad Crédito: Google Maps

Fueron 22 años de trabajo en Palermo. Ubicado en Paraguay al 5000, el bodegón Rey del Vino decidió no volver a abrir definitivamente hace una semana.

"Después de 22 años nos tenemos que despedir de ustedes. Lamentablemente, la situación conocida por todos nos dejó en una condición muy complicada y, a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos seguir", explicó el restaurante en un posteo de su cuenta de Instagram.

Bodegón El Trapiche

17 de junio

El Trapiche Crédito: Instagram

A través de un mensaje de Instagram, los dueños de El Trapiche -también propietarios de El rey del vino- se despidieron de los clientes del histórico bodegón ubicado en Paraguay al 5000. "Señoras y señores, desde una cuenta familiar, les compartimos que hemos concluido un ciclo de más de 30 años", escribieron.

"Lo hemos concluido junto a los trabajadores que han representado al Trapiche hasta el último día. Ellos han sido muy comprensivos, nos han acompañado y los acompañaremos. Extrañaremos dichos vínculos eternamente, nos conocimos a los abrazos, nos hemos querido, admirado (por lo que cada uno hacía por su familia), nos hemos tenido mucho cariño y no los vamos a olvidar nunca", agregaron.

La Flor de Barracas, bar notable

26 de mayo

La Flor de Barracas Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Este establecimiento, ubicado en Suárez al 2000, tiene 115 años de historia y ha tenido varios propietarios, pero la cuarentena puso fin a la última gestión, que duró cinco años. "Respetable clientela queremos comunicarles que lamentablemente por las razones públicas y conocidas nos vemos obligados a no continuar al frente de La Flor de Barracas . El coronavirus, con la extensa cuarentena que trae como consecuencia, termina de asfixiar nuestra actividad, que ya venía herida y era sostenida a costa de un gran esfuerzo familiar", anunciaron vía Facebook en un extenso posteo, en el que enumeraron las distintas iniciativas que encararon y los problemas con los que se encontraron.

"No sabemos si este es un cierre definitivo de la Flor. Somos nosotros quienes lamentablemente hemos coincidido con un período desdichado que nos impide continuar. Pero, el bar, en sus 115 años, ha tenido varios propietarios y por supuesto que hoy también lo tiene. Por lo que deseamos, y sería un consuelo al alma, que quizás pueda seguir funcionando con otra administración", concluyeron.

Bar La Ibérica

26 de mayo

Después de 37 años, el bar La Ibérica, ubicado en la esquina de Entre Ríos y Cochabamba, en el barrio de Constitución, tuvo que cerrar sus puertas al no poder sostener su operación durante la cuarentena.

"Fueron los mejores años de mi vida y se los dediqué a este negocio, que lamentablemente, hoy, como se verá, llega a su fin. Hubiera querido que el final de esta trayectoria hubiera sido de otra manera. Me llevo mi bronca y bajo la persiana", dijo Raúl, su dueño, en una entrevista que le brindó al programa Telenoche .

Hong Kong Style

22 de mayo

Reconocidos chefs y famosos despidieron a Hong Kong Style en las redes

Ubicado en Montañeses al 2100, Hong Kong Style era un clásico de la cocina asiática en Buenos Aires, con sus especialidades al wok y distintos sabores típicos. Con un sentido posteo desde su cuenta de Instagram, el restaurante se despidió de sus seguidores.

"Después de 20 años de dedicar absolutamente todos nuestros días a este proyecto que culminó en lo que hoy ustedes conocen como Hong Kong Style, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las puertas de la que ha sido nuestra casa desde el 2000 y guardar el wok de Lui", escribieron desde la cuenta de Instagram.

Tras saludar a quienes a lo largo de los años se convirtieron en "habitués, amigos entrañables y parte de esta familia", los responsables del restaurante del barrio chino agradecieron el apoyo durante las últimas dos décadas.

Los hoteles, también afectados

El 9 de mayo pasado, después de 90 años de historia, el hotel Castelar comunicó el cierre de sus puertas. Despidió a sus 60 empleados y les ofreció un retiro voluntario de apenas un 35% de lo que les hubiera correspondido, tal como detalló LA NACION en aquel entonces.

La cuarentena se hizo insostenible para el establecimiento: desde que comenzó el confinamiento, la empresa que administraba el ícono de la arquitectura porteña no recibía ningún tipo de ingresos.

Cerró luego de 90 años de historia Crédito: Google Maps

Ubicado en Avenida de Mayo al 1100, el edificio encerraba el encanto histórico de los huéspedes que se alojaron en sus habitaciones. Entre ellos, estuvieron el dramaturgo español Federico García Lorca (quien vivió durante seis meses en el hotel) y el poeta chileno Pablo Neruda.

Cierres en cadenas de fast food

La industria del fast food no quedó ajena a la ola de cierres y despidos. Al inicio de la pandemia, en el grupo Alsea anunciaron el cierre de 13 sucursales de sus cadenas Starbucks y Burger King. En total, fueron ocho locales de la cafetería y cinco de la cadena de hamburguesas y los más de 170 empleados fueron reubicados en otras sucursales.

Por su parte, McDonald's concretó durante la cuarentena el cierre de tres locales en forma definitiva: uno en Rosario, otro en Mar del Plata y otro en el microcentro porteño (en la esquina de Corrientes y Alem ). "En los tres casos eran locales que ya estaban bajo análisis para ser cerrados y la crisis nos terminó llevando a tomar la decisión", reconocen en Arcos Dorados, la empresa dueña de la franquicia de McDonald's.

"Hoy en Buenos Aires estamos trabajando con delivery y le fuimos sumando el take away y el Automac en algunos locales. Además ya estamos trabajando en la remodelación de los restaurantes para operar con menos aforo de público y respetar el distanciamiento social entre meses para cuando podamos reabrir", explicaron en la cadena.

Con la colaboración de Alfredo Sainz