"Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo", decía Eduardo Galeano y algunas empresas parecen coincidir en este punto en lo que hace a la constitución de ciudades sustentables. Cada firma puede hacer algo al respecto, pero se necesita de una coordinación entre compañías y con el sector público para que los esfuerzos no caigan en saco roto.

Sobre esto se habló en el panel "Hacia una ciudad sustentable", en el evento Sustentabilidad capítulo 4, organizado por LA NACION. Consultado por la periodista Carla Quiroga por los desafíos que generan las ciudades sustentables, Gabriel Pérez, gerente de Desempeño Ambiental en Andreani Grupo Logístico, dijo que hay una tendencia que ya viene desde hace tiempo y es creciente que es la concentración de la gente en las ciudades y cómo se maneja el flujo de bienes y servicios.

"Hay que generar una infraestructura desde la logística y las ciudades con sucursales de cercanía. Hay que tener una visión policéntrica y no de un solo casco urbano, sino de distintos centros, y esto implica mucha inteligencia y tecnología. El desafío de las ciudades inteligentes es que deben tener una articulación público-privada, porque se puede introducir un nuevo vehículo, pero si la ciudad no realiza inversiones para lograr la infraestructura adecuada, no sirve. Hay que trabajar colaborativamente", explicó.

En el mismo sentido, el director comercial de Iveco, Francisco Spasaro, dijo que la introducción de camiones que usan combustibles alternativos necesita de otros jugadores. "Tenemos que ver qué energía usan los proveedores de maquinaria, cómo es la producción y la distribución del combustible, así como las regulaciones. La curva de aprendizaje de la nueva tecnología tiene que estar alineada con todos los que forman parte del proceso. Si introducís un nuevo vehículo, todos tienen que estar alineados", aseguró.

Por su parte, Martín Mom, presidente de Rehau, dijo que los perfiles para ventanas de PVC que producen contribuyen al ahorro energético, pero "una casa sustentable no es un producto sino una serie de productos".

En cuanto a su actuación en favor de la sustentabilidad contó cómo la empresa utiliza materiales reciclados en sus procesos, no solo propios sino también de otras compañías.

"El reciclado es un must. Es algo que forma parte de nuestro ADN. El 100% del PVC, como otros polímeros usados en la compañía, se reutilizan. En Alemania tenemos dos plantas que toman las aberturas y las reutilizan en otros procesos productivos para hacer nuevas ventanas u otros productos para sistemas de climatización en el área automotriz. Se aplican todos los materiales reciclados que se compran también en el mercado a otras compañías", detalló.

Por último, Spasaro contó que este año empezaron a producir en el país productos natural power, que son vehículos que andan con GNC, y que están desarrollando un camión que genera cero emisiones y que se verá el año próximo en Europa.

