ProTextil 2026: la industria avala la suspensión a embargos, pero alerta que el contrabando y las importaciones profundizan su caída

La Fundación ProTejer tuvo en Pilar la 20° edición de su convención ProTextil bajo un clima de malestar generalizado para la industria textil local. El presidente de la entidad, Luciano Galfione, sentenció en su discurso de apertura: “No vamos a maquillar la realidad ni a quedar bien con el gobierno de turno. El sector atraviesa una crisis que no tiene precedentes por la velocidad y la profundidad de la caída”.

Parte del reclamo apuntó a la desregulación de las importaciones. Según un informe de ProTejer, mientras la producción local abastecía cerca del 50% de la demanda interna, hoy las importaciones alcanzan a más del 70% de la demanda.

Luciano Galfione, CEO de Textil de los Andes S.A. y titular de la Fundción ProTejer

En 2026, la importación de prendas terminadas creció 46% en volumen y lo hizo a precios históricamente bajos, impulsado por la flexibilización del régimen courier —que saltó 6,3 veces desde 2024 hasta rozar los US$960 millones CIF— y el auge de plataformas como Temu y Shein.

Por otra parte, el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, que suspendió los embargos de ARCA a pymes, tuvo una recepción cálida por parte de ProTejer. Aunque su dirigencia la reconoció como un alivio, advirtió que no altera la tendencia de una recesión histórica en el sector.

“Va en el sentido correcto, pero atiende a los efectos. Habría que ver por qué las pymes están como están: no se atacan las causas. Es que hay medidas que el Gobierno no estaría dispuesto a tomar”, consideró el secretario de la entidad, Jorge Sorabilla.

Caputo anunció la suspensión de embargos de ARCA a pymes hasta mayo de 2027 y planes de pago a 18 meses UIA

Según datos del Observatorio PyME, una de cada siete industrias (15%) enfrenta cautelares o ejecuciones de ARCA —una de cada cinco entre las más chicas—, mientras el 75% opera con costos superiores a sus precios de venta y los plazos de cobro se estiraron a 49 días.

En cuanto al avance importador, se precisó que convive con el desmantelamiento de controles fronterizos: la eliminación del canal rojo obligatorio, la baja de la declaración de composición y la supresión de valores criterio. Así, Galfione apuntó: “Cuando yo subfacturo en la aduana, estoy contrabandeando de manera legal”. En el rubro, estiman una penetración del comercio ilícito superior al 45%.

De todos modos, el presidente de la fundación aclaró: “No estamos en contra de las importaciones, porque nos invitan a competir, pero queremos hacerlo en igualdad de condiciones. ¿Es ético convivir con el contrabando, la subfacturación, la ropa usada y el fast fashion para bajar medio punto de inflación, dejando sin sustento a 30.000 familias que trabajan en el sector?“.

El frente externo golpeó a un sector ya amenazado por el derrumbe del consumo interno, ya que se indicó que la actividad textil se hundió 20,8% interanual en agosto y acumula una baja de 33,9% frente a 2023, con 31 de los últimos 32 meses en retroceso.

La importación de prendas creció 46% en volumen en 2026, impulsado por la flexibilización del régimen courier y las plataformas JUAN MABROMATA - AFP

“Cuando hablamos del comercio, hay hechos que son elocuentes: los que conocemos Once, Flores y la calle Avellaneda sabemos que antes era imposible caminar. Hoy hay locales cerrados y no los alquiló nadie: quedó cerrado, no hay reconversión. Es actividad que cesa y no se retransforma”, planteó Galfione.

En esa línea, se detalló una parálisis histórica: el uso de la capacidad instalada perforó su piso al 40,6% —con seis de cada 10 máquinas paradas—, el peor nivel excepto por la cuarentena de 2020. Además, la importación de maquinaria se desplomó 72% a US$45 millones. “¿Quién va a invertir cuando el 60% de la capacidad instalada está parada?”, preguntó el titular de ProTejer.

El impacto en el empleo del sector fue severo: la cadena textil y del calzado perdió 28.818 asalariados registrados desde diciembre de 2023 (-23,9%), y absorbió casi un tercio de toda la caída fabril nacional (89.209 empleos). En paralelo, cesaron 1.090 fábricas textiles (-17,7%) —una de cada cuatro pymes manufactureras cerradas—, en un contexto donde 42 empresas productivas bajan la persiana por día. Se suma a la clausura de 3.804 comercios minoristas del rubro (-17,8%).

Galfione rechazó que los costos de la ropa sea la razón de la crisis: “Las fábricas argentinas en su gran mayoría son eficientes; es Argentina toda la que tiene un problema de competitividad”. Asimismo, Sorabilla criticó los festejos oficiales por los récords de exportaciones: “Quienes hoy están exportando lo hacen por debajo del costo, liquidando stock para pagar salarios y mantener la fábrica produciendo”.

En ProTejer indican una caída en las ventas y cierres de locales de indumentaria en puntos clásicos como Once y Flores Pilar Camacho

Por su lado, el tesorero Pedro Bergaglio apuntó contra el Palacio de Hacienda: “Por supuesto que el Gobierno nos recibe, pero su relato es que hay que esperar. Tenemos la sensación de que viven en Narnia, porque piensan en plazos que el empresario no tiene. Es llamativo y doloroso que las empresas que cierran tengan alrededor de 50 años de historia”.

Por último, Galfione advirtió: “Lo que hoy le pasa al textil, mañana le pasará a toda la industria. El textil funciona como el canario en la mina. El equilibrio económico solo es sostenible cuando incluye al ser humano dentro de la ecuación”.