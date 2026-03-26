Danone redefine su mapa: la Argentina tendrá su mayor operación láctea en volumen

En medio del proceso de reconfiguración del negocio lácteo en la Argentina, el Gobierno recibió a ejecutivos de Danone y Arcor para analizar el impacto de la integración con Mastellone Hnos., una operación que marcará un punto de inflexión en el mapa del sector.

El encuentro se realizó con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Del lado empresario estuvo Luis Pagani junto a dos figuras clave del management global de Danone: Philippe Jacob y Henri Bruxelles.

Mantuve una muy buena reunión junto a @PALavigne83, con directivos del Grupo Arcor y Danone, con quienes dialogamos sobre el acuerdo estratégico que alcanzaron para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A.



Los representantes de Grupo Arcor y Danone destacaron… pic.twitter.com/5kRr4k2NFS — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 26, 2026

Según trascendió tras la reunión, los ejecutivos de la multinacional francesa anticiparon al equipo económico que, una vez concretada la operación, el negocio lácteo de Danone en la Argentina se convertirá en el más grande del mundo en términos de volumen y el segundo en facturación, solo por detrás de Estados Unidos.

El encuentro se concretó tras el el anuncio del cambio accionario en Mastellone Hnos. (la empresa dueña de La Serenísima), que incluyó la venta del 51% de la empresa a Danone y Arcor y la creación de una nueva empresa que surgirá de la integración entre Mastellone, el negocio lácteo de Danone Argentina y Logística La Serenísima.

La alianza busca ganar escala, eficiencia y competitividad en un mercado que viene golpeado y con una fuerte presión sobre los márgenes del negocio. Para Danone, además, representa la posibilidad de consolidar su presencia en una categoría clave, mientras que para Arcor implica reforzar su apuesta por el negocio alimenticio en la región.