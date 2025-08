De los boy scouts a la mesa: los emprendedores detrás de la plataforma que conecta chefs con hogares

Después de viajar por 75 países, ser secuestrado en Mozambique y hacer voluntariado social en África, Pablo Marzocca (39) volvió a Buenos Aires sin un plan claro, pero con espíritu emprendedor intacto. En un cumpleaños, se reencontró con un viejo amigo del grupo de boy scouts, Sebastián Alias (35), y una idea que venía rondando se transformó en proyecto. Así nació Maichef, una plataforma que permite contratar chefs profesionales para vivir experiencias gastronómicas privadas en casa.

“La idea de Maichef empezó a tomar forma en 2024, cuando comencé a trabajar en el desarrollo de una plataforma que buscaba transformar la manera en que las personas viven la gastronomía. En ese momento estaba buscando a alguien que me acompañara en el desafío”, señaló Alias.

En tanto, Marzocca añadió: “Yo venía de trabajar remoto y viajar por el mundo. Sebastián me contó lo que estaba armando y me pareció que había que hacerlo realidad. Le metimos cabeza, contratamos una agencia para el desarrollo web y pusimos manos a la obra”.

La plataforma, lanzada este año, funciona como un marketplace: el cliente ingresa el tipo de evento, la cantidad de comensales, el estilo de cocina, el número de pasos del menú y el rango de precios que está dispuesto a pagar. Esa solicitud llega a todos los chefs registrados, que responden con propuestas personalizadas y cotizaciones. El cliente puede ver las opciones y elegir la que mejor se ajuste a sus necesidades.

Un oportunidad de negocio

Aunque el concepto de chef a domicilio ya existía en la Argentina, para los emprendedores, la oportunidad era clara. “Hay mucho desconocimiento sobre el concepto. Muchas personas lo asocian a un servicio para personas con alto poder adquisitivo o mucho más costoso que ir a cenar a un restaurante, lo cual es erróneo”, explicó Marzocca.

Pablo Marzocca y Sebastián Alias crearon Maichef este año

El modelo apunta a eventos de dos a 30 personas. El chef lleva todos los ingredientes, cocina en la casa del cliente, presenta cada plato y, si el anfitrión lo desea, realiza show cooking. Al finalizar, deja la cocina limpia. “Yo lo probé en mi casa para el Día del Padre y mi mamá me preguntaba si tenía que abrirle la puerta al chef. Hay mucho por educar: esto es una experiencia distinta, y como todo, hasta que uno no lo vive, no termina de entenderlo”, añadió.

Ventaja local

Para los emprendedores, otro diferencial pasa por la pata local. “Este es un emprendimiento argentino y el contacto es uno a uno. Hoy, si alguien tiene dudas, estamos Sebastián o yo para responder”, destacó.

El modelo apunta a eventos de dos a 30 personas

Y a esto se suman las facilidades a la hora de efectuar los pagos. “En el país ya opera una plataforma internacional, pero los pagos son realizados por PayPal. Todavía hay mucha gente, tanto usuarios como cocineros, que no tienen cuenta en este sistema”.

De la validación a la expansión

La inversión inicial fue de aproximadamente US$15.000, destinados al desarrollo de la plataforma, al branding y a las primeras campañas para dar a conocer el servicio. “Los primeros pasos incluyeron validar la idea con chefs y usuarios reales, ajustar procesos y asegurarnos de ofrecer una experiencia de calidad desde el primer evento”, aclaró Arias.

Hoy el servicio funciona con más de 200 chefs registrados, que prestan servicios en Buenos Aires -en un radio que va desde La Plata hasta Pilar-, Bariloche y Tucumán. Además, los emprendedores planean seguir expandiéndose ciudad por ciudad, según la demanda y disponibilidad de cocineros.

ADN emprendedor

Marzocca y Alias fusionaron en Maichef su historia emprendedora. Desde muy joven, Alias trabajó en el área de Compras en empresas como Paolini, Cencosud, Cines Sunstar y Rainap. Con esa base, dio el salto al mundo emprendedor y se convirtió en CEO de Palacio Belgrano, un salón de eventos boutique en Colegiales.

Por su parte, Marzocca, licenciado en Recursos Humanos, trabajó en el área de selección en empresas como General Electric, Intraway y Navent. Luego de un año sabático, cinco años atrás, creó su propia consultora boutique de reclutamiento: Clarishr. Trabaja de forma remota, lo que le permite combinar su carrera profesional con su pasión por viajar y conectar con culturas.