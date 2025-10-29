Decisión inesperada: por qué echaron al CEO argentino de El Corte Inglés

La compañía española El Corte Inglés cesó en su cargo al director ejecutivo Gastón Bottazzini, a poco más de un año de su designación. La desvinculación del CEO, el primer extranjero en ocupar esa posición en la historia de la firma, tomó por sorpresa a miembros del consejo de administración y de la alta dirección.

Por qué echaron al CEO argentino de El Corte Inglés

Fuentes cercanas a la empresa indicaron a medios de España que el reemplazo responde a diferencias de criterio estratégico entre Bottazzini y la familia Álvarez, propietaria de la cadena de tiendas. El ejecutivo argentino había asumido el liderazgo de la compañía en julio de 2024 para encabezar un plan de transformación.

Bottazzini lideraba un plan de inversión de 3000 millones de euros para el período 2025-2030

Su nombramiento buscaba impulsar un proyecto estratégico para el período 2025-2030. Este plan contemplaba una inversión de 3000 millones de euros para la remodelación de todos los centros comerciales de la cadena.

Un cambio en un momento comercial clave

La salida de Bottazzini ocurre en una etapa especialmente sensible para El Corte Inglés. La compañía se prepara para el Black Friday y la campaña de Navidad. Estas dos fechas comerciales concentran aproximadamente la mitad del beneficio operativo anual del grupo.

La rapidez de la decisión generó impacto interno. La noticia fue inesperada incluso para los integrantes del consejo de administración y otros altos directivos de la empresa, según reportes de la prensa local.

El perfil de Gastón Bottazzini en la plataforma LinkedIn

Quién es Gastón Bottazzini, el exCEO argentino de El Corte Inglés

Gastón Bottazzini, nacido en Buenos Aires en 1969, fue el primer ejecutivo no español en liderar la firma. Según la información de su perfil profesional en la red LinkedIn, posee una sólida formación académica y una extensa carrera internacional.

Bottazzini cursó un MBA en Harvard Business School entre 1995 y 1997. Previamente, se graduó como ingeniero agrónomo con especialización en Economía en la University of California, Davis, donde estudió de 1988 a 1992.

Antes de su desembarco en Madrid, ocupó la dirección general del grupo chileno Falabella entre junio de 2018 y enero de 2024. Bajo su gestión, se concretó la salida de esa empresa del mercado argentino. Su vínculo con la compañía chilena fue prolongado, ya que antes fue CEO de Falabella Financiero desde noviembre de 2008.

Gastón Bottazzini ocupó la dirección general del grupo chileno Falabella entre junio de 2018 y enero de 2024 Archivo

Su trayectoria profesional incluye una etapa de más de once años como socio en la consultora McKinsey & Company, entre agosto de 1997 y octubre de 2008. Allí lideró proyectos para clientes en Buenos Aires y San Francisco. Sus inicios laborales fueron como gerente en Sunview Vineyards of California, Inc. entre 1991 y 1995. Su perfil también detalla actividades de voluntariado en organizaciones como AMERICA SOLIDARIA y Endeavor.

Quién reemplazará a Botazzini en su cargo

Para el reemplazo de Bottazzini, la compañía designó al ejecutivo español Santiago Bau. Según su perfil en LinkedIn, Bau se desempeñaba como Director General Corporativo y Financiero de El Corte Inglés desde mayo de 2022.

Antes de su ingreso a la cadena española, desarrolló una extensa carrera de catorce años en el banco de inversión Goldman Sachs. Allí ocupó diversas posiciones, desde Analyst entre 2005 y 2006 hasta alcanzar el rol de Managing Director, cargo que mantuvo desde enero de 2018 hasta mayo de 2022.

En cuanto a su formación académica, Bau es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.). Además, cuenta con un MBA de Harvard Business School, donde se graduó con distinción en 2008. El nuevo directivo asume la máxima posición ejecutiva de forma inmediata para afrontar los próximos desafíos comerciales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.