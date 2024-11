Del jardín a los libros: dos historias de vida que inspiran a miles de mujeres en redes sociales

Mujeres empoderadas, seguras de sí mismas, líderes en sus áreas de especialidad y ejemplos de vida para miles de personas que las siguen de cerca. Estas son algunas de las cualidades con las que se las puede definir a Paquita Romano, jardinera y diseñadora de espacios naturales, y a Rosario Oyhanarte, una de las escritoras más leídas de la Argentina. Ambas presentes en el capítulo 10 de Mujeres Líderes, organizado por LA NACION, dieron cátedra de lo que es ser referentes femeninas y tejieron el relato de sus vidas.

Entrevistada por José Del Rio, secretario general de Redacción del diario, Romano contó que todo comenzó cuando germinó una semilla y descubrió una conexión profunda con la naturaleza que le cambió la vida. “Fue el primer paso en mi camino hacia un entendimiento más amplio de lo que es la vida, es decir, algo similar al crecimiento y la transformación de un jardín”, destacó.

Hoy dedica su tiempo a cultivar no solo jardines sino también a brindar experiencias de autoconocimiento y conexión en su espació “La flor azul”. en Maschwitz. “Les digo a mis alumnas que, para que una semilla germine, primero hay que generar un ambiente propicio. No se trata de lo que queremos o podemos hacer, sino de que estén dadas las condiciones”, contó, haciendo un paralelismo entre el ser humano y el jardín. “Muchas veces pretendemos que el otro sea de determinada manera y no funciona así. Las jardineras no forzamos a las plantas a ser o adaptarse a un ambiente al que no corresponde”.

De la misma forma en que una flor se transforma con el paso de las estaciones, Romero aseguró que las personas atraviesan un proceso similar. “No estamos siempre iguales. Mi vida es distinta en todas las estaciones: no me levanto a la misma hora, no hago las mismas actividades, no tengo la misma energía”, explicó. Según la emprendedora, cuando se está atento a este “lado primitivo” de la vida, se vive mejor.

José Del Rio (LA NACION), dialogó con Paquita Romano (La Flor Azul) sobre la jardinería como filosofía de vida Fabián Malavolta

La jardinería es el reino del detalle y quienes ofician de ello desarrollan una mirada especial. “Estás tan acostumbrada a mirar que tenés un escáner mucho más trabajado con el otro. Por ejemplo, si entra una alumna me doy cuenta al segundo si le está pasando algo”, reconoció. Esto se debe –explicó– a que su profesión le permite desconectarse de los pensamiento excesivos para concentrarse en una tarea determinada.

¿Cuál fue el punto de inflexión de su vida? “No elegí esto, no fue un plan. Se me fue presentando, me lo fueron proponiendo otras personas y yo le di la bienvenida. Ahora sé que me hace muy feliz”, sostuvo, a la par que dejó un mensaje esperanzador: “A veces no nos damos la oportunidad por el miedo, que es el verdugo de todo. Hay que animarse”.

De instagrammer a escritora de bestsellers

Es una de las autoras más leídas a nivel nacional, lleva la literatura en el corazón desde pequeña y este amor por las letras la motivó a romper la tradición familiar de ser abogada. Mientras se embarcó en una vida de constantes mudanzas por el trabajo de su marido, Rosario Oyhanarte encontró una manera de expresarse y reconectar con otros mediante su cuenta “Rosie’s tips”.

“En mi cuenta de Instagram hacía posteos relacionados con letras, viajes o gastronomía. Un día, por motivos personales, mi psicóloga me sugirió ponerme ‘manos a la obra’ y escribir una ficción”, reveló. “Ahí fue que me vino toda una historia como si fuera una revelación y sentí la urgencia de tener que contarla; eso resultó en la publicación de Mi marido y su mujer”, dijo.

Gracias a que la obra fue un éxito, se asoció con una editorial y al tiempo siguió publicando una seguidilla de libros. En ese sentido, resaltó algo fundamental en su travesía literaria: el constante feedback de los lectores. “Me escriben por Instagram y me comentan si les gustó el libro, qué les pasó cuando lo leían o me piden recomendaciones”, indicó, y contó que lo que más le solicitan son historias de amor. “Tienen siempre buena recepción y más aún cuando se basa en una historia real”, dijo.

Respecto de quienes le consultan por cómo emprender el camino de la escritura, Oyhanarte consideró fundamental el discernimiento. “No cualquier persona a la que le gusta escribir es buena haciéndolo. Hay que preguntarse por qué se quiere escribir, si se está dispuesto hacerlo día y noche, y si es una pasión”, aconsejó. Una vez que se tengan las respuestas y se esté seguro de estar en el camino correcto, “no hay nada como el esfuerzo y la dedicación”, dijo.

A modo de cierre, inspiró a la audiencia a “no tener miedo de dedicarse a lo que les gusta”, y concluyó: “Llega un momento de la vida en que si vos no reclamás tu deseo, la vida te lo va a pedir a gritos”.

Victoria Vera Ziccardi Por