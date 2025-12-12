El banco comprometido con el desarrollo argentino que cumple 120 años de historia

La historia de Banco Galicia es mucho más que números y transacciones; es una crónica tejida con los hilos de la esperanza, la perseverancia y el profundo amor por un nuevo país, un sueño de inmigrantes y su tierra prometida.

Si volviéramos a la Buenos Aires de principios del siglo XX, veríamos el aire vibrante lleno de deseos recién desembarcados. En este escenario, un grupo de inmigrantes españoles comprometidos con el nuevo hogar que los recibe, con figuras como la familia Escasany, funda el Banco de Galicia y Buenos Aires.

Su vocación no era solo financiera, sino social. Querían ser el motor que impulsara los comercios, las chacras y las primeras industrias de una Argentina grande y pujante. Cada préstamo, cada depósito, era un voto de confianza con el desarrollo argentino, un ladrillo más en el edificio de una gran Nación.

Algunas décadas después, con la incorporación de las familias Ayerza y Braun Menendez, empezó una etapa de gran expansión, llevando la presencia del Banco a cada rincón y acompañando la vida cotidiana de millones de argentinos.

Y 120 años después de aquél sueño español, Galicia se posiciona como la plataforma financiera más grande de Argentina, acompañando el desarrollo de más personas, con soluciones financieras innovadoras, accesibles y sostenibles que generen un impacto real.

Los números hablan solos: más de 6 millones de clientes, más de 300 sucursales y más de 6.500 colaboradores comprometidos con una atención humana.

Galicia: 120 años de historia y el futuro por delante

Desde entonces, Galicia se convirtió en un verdadero testigo del tiempo. Estuvo allí en las alegrías de las cosechas récord y en la resiliencia durante las crisis. Acompañó a los abuelos a comprar su primera casa, a los padres a montar su fábrica y a los hijos a lanzar sus startups.

La identidad del Banco se forjó transformándose junto con la economía del país. “Hoy reafirmamos quiénes somos: una plataforma financiera en evolución constante, que combina experiencia, innovación, compromiso social y cercanía”, sostuvo Diego Rivas, CEO de Galicia.

Para celebrar esta trayectoria llena de desafíos, el Banco anunció el ganador del concurso Multiplicar Impacto, una iniciativa que genera impacto social y ambiental sostenible, mediante la donación de 120 millones de pesos a un proyecto social elegido por clientes, colaboradores y la comunidad.

De las 24 organizaciones participantes de todo el país, el proyecto ganador entre más de 72.000 votos fue Colegio Bosque del Conocimiento, de la organización AKAMASOA. Galicia financiará la construcción de 25 aulas de un nuevo colegio agroindustrial en Lima (Zárate), desarrollado con un modelo comunitario en el que familias y voluntarios trabajan en conjunto para transformar la realidad educativa de miles de jóvenes.

El año de la gran expansión

En 2025 Galicia concretó la integración con los negocios de HSBC en Argentina, sumando más de 600.000 nuevos clientes y consolidándose como la plataforma financiera privada más grande del país. Además, realizó una inversión histórica de 340 millones de dólares en tecnología, acelerando la transformación digital, fortaleciendo la ciberseguridad e incorporando inteligencia artificial generativa para mejorar la experiencia de los clientes.

Mirando hacia adelante, la institución proyecta un escenario de crecimiento para Argentina, basado en estabilidad macroeconómica y marcos normativos que impulsen la inversión y la inclusión financiera.

Poniendo el foco en la necesidad de avanzar en las reformas laboral, impositiva y previsional que promuevan previsibilidad y competitividad; la importancia de eliminar impuestos distorsivos, como el impuesto a los débitos y créditos, que encarece operaciones y desalienta la bancarización, en Galicia piensan que lo mejor está por venir.

El crecimiento del sistema financiero para ampliar el crédito es a la vez una necesidad y una realidad pujante: hoy el crédito al sector privado representa solo el 12% del PBI, muy por debajo de la región, y no tiene más que crecer; el impulso al desarrollo del mercado de capitales para financiar proyectos productivos de largo plazo y la necesidad de reglas claras y parejas para todos los actores del ecosistema financiero, bancos y fintechs, promueven una competencia justa e innovación sostenible.

“Celebrar 120 años no es mirar atrás, sino asumir con responsabilidad el futuro. Nuestro compromiso es y será siempre con Argentina. Tomamos decisiones desde y para el país, acompañando a las personas, a las empresas y a las comunidades para impulsar el desarrollo y la inclusión financiera con una mirada de largo plazo”, finalizó Diego Rivas.

________________________________________________________

