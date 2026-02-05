El comercio electrónico cerró 2025 con crecimiento real, pese al avance de las compras en el exterior

El comercio electrónico en la Argentina enfrentó en 2025 un año de competencia directa con plataformas del exterior y cerró el año con una facturación de $35,3 billones (unos US$24.000 millones), lo que implicó un crecimiento real del 22% respecto de 2024. Sin embargo, el fuerte aumento de las compras vía courier —que el año pasado se dispararon un 274% y alcanzaron los US$894 millones— impactó en categorías sensibles como indumentaria y cosmética y perfumería, que incluso registraron menos ventas .

Según los datos difundidos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante 2025 también se registró un incremento del 3% en la cantidad de órdenes de compra y del 28% en el volumen de unidades vendidas frente al año anterior. El ticket promedio fue de $143.128, un 18% más alto que en 2024.

Medido por facturación, las categorías que crecieron por encima del promedio fueron infantiles; materiales y herramientas para la construcción; deportes; electrodomésticos y línea blanca y marrón; pasajes y turismo; y alimentos, bebidas y artículos de limpieza.

Por debajo del promedio quedaron equipos de audio e imagen, consolas y telefonía; cosmética y perfumería; accesorios para motos, autos y otros vehículos; artículos para el hogar, e indumentaria no deportiva.

Este último rubro fue uno de los más golpeados: las ventas cayeron un 14% y la categoría salió del ranking de las diez con mayor facturación, luego de haber ocupado el octavo lugar en 2024.

"El efecto de plataformas como Shein y Temu en indumentaria es llovido sobre mojado. No lo tenemos cuantificado, pero creemos que es importante, aunque no es el único factor que explica la caída”, dijo Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE Pilar Camacho

Al analizar el impacto de las compras en el exterior, Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, explicó que si bien el gasto en courier representa menos del 4% de la facturación total del ecommerce local, su incidencia es mayor en determinados segmentos. “Dentro de los US$894 millones de compras en el exterior, una parte importante se concentra en indumentaria, cosmética y algo de tecnología, señaló.

Sambucetti aclaró que no cuentan con un desglose preciso, pero remarcó que el impacto es relevante. “La indumentaria ya venía golpeada en el canal offline. El efecto de plataformas como Shein y Temu es llovido sobre mojado. No lo tenemos cuantificado, pero creemos que es importante, aunque no es el único factor que explica la caída”, agregó.

“La apertura trae más oferta y puede ayudar a desarrollar el mercado, pero tiene que haber equidad de condiciones, algo que hoy no se está dando del todo”, dijo Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE

El directivo también mencionó los viajes de compras a Chile y subrayó que, si bien la expansión de las plataformas chinas es un fenómeno global, en la Argentina coincide con un mayor grado de apertura económica. “La apertura trae más oferta y puede ayudar a desarrollar el mercado, pero tiene que haber equidad de condiciones, algo que hoy no se está dando del todo”, advirtió.

En ese sentido, apuntó a la carga impositiva que enfrenta el comercio electrónico local. “Tenemos ingresos brutos, que es un impuesto progresivo, y además, en muchos casos, por la diferencia de radicación entre donde se compra y donde se vende, hay doble o triple retención. A las pymes eso les puede comer hasta diez puntos de una venta”, graficó.

En la misma línea, Andrés Zaied, presidente de la CACE, sostuvo que el sector está acostumbrado a competir, pero remarcó la necesidad de un escenario más equilibrado. “Lo que entra de afuera no paga impuestos y lo que se vende acá sí. El esquema de ingresos brutos hace que pequeñas empresas se vean obligadas a dejar de vender en algunas jurisdicciones porque terminan pagando dos o tres veces el impuesto”, afirmó.

La CACE se encuentra finalizando un estudio sobre el impacto de ingresos brutos en la actividad a nivel nacional, que incluye un relevamiento por provincias. La intención es retomar las reuniones con los entes recaudadores provinciales una vez que el informe esté terminado, en marzo próximo.