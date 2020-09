El exjugador de tenis que vuelca su experiencia deportiva en las finanzas

Diego Hartfield, exjugador profesional de tenis, es actual director de Net Finance Fuente: Archivo

Diego Hartfield jugó su último partido profesional de tenis en el Challenger de Buenos Aires, en 2011, cuando tenía 30 años. Había perdido contra Andrés Molteni y decidió ponerle fin a su carrera, en la cual llegó a ser número 72 del ranking mundial y se enfrentó con actuales eminencias, tales como Roger Federer, en un partido memorable de Roland Garros de 2006.

Durante un tiempo siguió vinculado al tenis, primero como entrenador y luego como comentarista para DirecTV, hasta que en febrero último decidió dedicarse a tiempo completo a la Bolsa y se estableció como director de Net Finance, una empresa financiera con sede en Misiones, de donde es oriundo.

"Dos mundos totalmente simétricos, muy parecidos", describe "el Gato" Hartfield a sus dos profesiones. Su incursión en el mercado financiero llegó de la mano de Ignacio Abuchdid, actual director de Winim y primo de su excontadora, quien le dio las primeras recomendaciones sobre cómo invertir en el mercado bursátil. Al poco tiempo, comenzó el curso para ser productor de Bolsa y le aprobaron la matrícula cuando todavía no era necesario rendir en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

"Desde lo lógico y lo mental, jugar al tenis e invertir en la bolsa son muy parecidos. Lo principal es tener una estrategia clara, saber cuál será la forma de jugar; tanto en la bolsa como en el tenis hay mil maneras de hacerlo: ¿se utilizará el análisis técnico o el fundamental? ¿Se invertirá a largo plazo?", dice, sobre las distintas formas de evaluar el valor de una acción.

"Lleva mucho tiempo saber qué se va a potenciar de uno mismo. Todas las maneras de invertir o de jugar son válidas, lo importante es encontrar la que mejor encaja con uno", agrega.

También destaca como aprendizaje del deporte la necesidad de reponerse rápido de los momentos difíciles. "Hay que seguir para adelante cuando salen mal las cosas y no pasarse de euforia cuando las cosas están saliendo bien. En el tenis ocurre que ganás cuatro partidos y estás feliz, pero enseguida llega uno que te pega una paliza. El equilibrio emocional es uno de los puntos que más se asimilan, tanto en un deportista como en un operador de Bolsa", comenta.

Nacido en Oberá, donde vive con su mujer y sus dos hijas, Hartfield dice que en el interior del país no hay tanta cultura sobre las herramientas que ofrece el mercado bursátil, ya sea para invertir como para que las empresas se financien. "En las provincias queda mucho para explotar. Algunas empresas no saben que pueden vender los cheques diferidos y se sorprenden cuando les hablamos de que pueden encontrar cobertura de riesgo con los contratos de dólares futuro. Si tienen mercadería por cobrar y el costo de reposición está atado al dólar, se puede proteger la reposición con el dólar futuro", explica.

Dentro de su cartera de inversiones, Hartfield dice que prefiere más el equity (las acciones), que los bonos. Su principal apuesta está en la empresa argentina de biotecnología agropecuaria Bioceres. "Se encargan de hacer semillas tecnológicas. Es un producto muy interesante y tanto la de trigo como la de soja son resistentes a la sequía. Con la de soja están esperando que sea aprobada en China, donde el proceso está avanzado. Si lo aceptan, los productores elegirán comprar una semilla que sea resistente a una sequía", explica, sobre la decisión de inversión.

Su segunda posición más grande está puesta en los cedear -certificados de depósito argentinos, que representan acciones extranjeras en la Bolsa local- de Barrick Gold, la multinacional minera dedicada a la extracción de oro. "Hay una emisión monetaria muy fuerte en todo el mundo. La Reserva Federal ya dijo que va a seguir teniendo las tasas bajas e inflación más alta. Por lo tanto, me genera tranquilidad tener parte de mis ahorros invertidos en oro", justificó.

Si bien en un momento incursionó en la política (fue candidato a concejal), Hartfield dice que por ahora no volvería a intentarlo. "El tenis fue una etapa muy linda, que me formó mucho, pero que me generó también un desgaste muy grande. Le estoy bastante agradecido, pero fue suficiente", cerró.

