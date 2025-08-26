El nuevo “Paseo del Sol”: IRSA invierte US$3 millones en un centro comercial orientado a jóvenes

A contramano de un consumo que no termina de arrancar, el Grupo IRSA avanza con una nueva propuesta comercial y gastronómica en Buenos Aires. A comienzos de octubre inaugurará Palermo OFF, un complejo de 2000 de metros cuadrados (m2) pegados al shopping Alto Palermo y en un terreno donde antes funcionaba el Paseo del Sol. En la empresa, que es la principal operadora de shoppings porteños, destacan que el nuevo proyecto está pensado para atraer a un público joven y conectar a marcas emergentes con nuevos consumidores.

La propuesta contará con 18 locales comerciales y una terraza gastronómica, en un formato que busca combinar indumentaria y propuestas foodie en clave “Gen Z”. Según detallaron desde la compañía, la curaduría del proyecto incluyó tanto marcas de nicho -que en muchos casos no tienen hasta ahora locales a la calle y solo trabajan con showrooms y canales digitales- y otros nombres más instalados. Entre las firmas que se sumarán figuran Bullbenny, Revolver, Bolivia, New Era, Top White, Calipsian, Gianni di Paolo, Boho y Chini en indumentaria. En gastronomía, se instalarán Cuervo, Orno Pizza, Nacha, Kotaro, Be Moddie y la heladería Gaviota.

“Palermo OFF es un espacio multipropósito que reúne propuestas de indumentaria y gastronomía, con un espíritu comunitario. Se trata de un punto de encuentro disruptivo que amplía la experiencia del shopping y lo conecta con el entorno barrial”, señaló Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo y líder del proyecto.

En IRSA precisaron que la propuesta también busca convertirse en un semillero de marcas emergentes que a futuro podrían dar el salto a un shopping. “Fuimos a buscar marcas que tuvieran una identidad y una comunidad propia”, explicó Cortés.

Desde el lado de las marcas que se suman al proyecto destacaron el cambio que implica el desembarco en Palermo OFF. “En nuestro caso tenemos dos locales a la calle y nunca se nos había cruzado la idea de estar en un shopping, pero creemos que esta es una oportunidad para crecer con un formato alternativo y que está en línea con la filosofía de la marca que está asociada a valores como el deporte y el tiempo libre”, destacaron Ignacio Cattáneo y Ana Tolomei, socios de la marca de ropa Revolver.

“Nos sumamos al proyecto porque estamos participando con marcas afines y con una propuesta complementaria”, precisó Agustín Cano, fundador de la cafetería de especialidad Cuervo. La cadena también abrirá una sucursal en Palermo OFF y también eligió al nuevo centro comercial para estrenar su nueva marca: La Gaviota, una heladería artesanal.

Florencia Cortés: “Fuimos a buscar marcas que tuvieran una identidad y una comunidad propia”

El grupo IRSA invirtió más de US$3 millones en la revalorización del inmueble, que incluyó trabajos de reacondicionamiento de locales, creación de canteros y espacios verdes, y la habilitación de la terraza exterior.

Con esta apertura, IRSA proyecta generar más de 200 puestos de trabajo directos e indirectos y reactivar un circuito que llevaba años en desuso. Palermo OFF se suma a los 15 centros comerciales que ya opera la compañía en la Argentina, entre ellos Alto Palermo, Abasto Shopping y Patio Bullrich.