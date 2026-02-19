Cuál es el costo económico del paro general de la CGT, según el Gobierno y estimaciones privadas

Si bien es difícil calcular el impacto en la actividad de un paro por las diferencias que puede haber de acatamiento y entre sectores, el Gobierno estimó que este jueves se perderían aproximadamente US$575 millones asumiendo que los trabajadores se pliegan entre un 30% y un 50% dependiendo la actividad.

En tanto, el Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) calculó un impacto un poco menor de US$489 millones o $696.268 millones. De todas maneras, la entidad explicó que dependiendo del grado de acatamiento, los valores pueden oscilar entre los US$400 y US$600 millones.

Esta cifra equivale al 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) de febrero o el 20,3% de lo que se hubiera producido en el día.

El cálculo de la UADE asume que no todos los sectores y regiones perderán por igual durante el paro, y que incluso, el 60% de lo inicialmente perdido se recupera dentro del siguiente mes.

“Cabe destacar que la interrupción del servicio de transporte público (colectivos, trenes y subtes) incrementa significativamente la pérdida económica. Si el sector no se adhiriera al paro, el impacto se reduciría a aproximadamente US$180 millones”, apuntaron.

La estimación de la casa de estudios se fundamenta en los últimos relevamientos realizados por Ineco ante este tipo de eventos: mayo y octubre de 2024 y abril de 2025. Dado que la medida de fuerza ocurre esta vez en febrero, el impacto es más acotado por la menor intensidad de la actividad económica durante este mes.

Para el cálculo del costo se estimó el efecto en cada uno de los sectores económicos basado en eventos similares en el pasado. Algunos sectores prácticamente no sufren ningún impacto y otros lo recuperan rápidamente. Sin embargo, hay otros rubros y empresas que sufren pérdidas irrecuperables y otros que, si bien pueden compensar gran parte de lo perdido, lo harán en un plazo mucho más largo. Por eso, es que el cálculo se hace de forma sectorial.

En la estimación sólo se tomaron las pérdidas directas, netas de las recuperaciones que se darán dentro del mes. Así, por ejemplo, el comercio recuperará un 30% y restaurantes el 0% de lo que no se venda. En este sentido, los sectores que explican la mayor parte del impacto negativo son la industria manufacturera (US$98 millones), la construcción (US$48 millones), el comercio (US$35 millones) y los servicios de enseñanza y salud (US$78 millones). Estos sectores perderán producción que será difícil de recuperar o que se hará con mayores costos.

Según Ineco, el paro de mayo de 2024 implicó un costo de US$544 millones, el de octubre del mismo año, US$505 millones; y el de abril de 2025, US$539 millones.