Fabio Calcaterra: “La inflación es una tragedia que hay que erradicar de una buena vez”

Con muy bajo perfil Fabio Calcaterra vendió el 50% que tenía en Simplot Argentina y de esa forma salió del negocio de las papas fritas precongeladas que supo construir. En 2019 ya se había desprendido de un 25% de la firma y en enero de 2022 del otro 25% de la firma que tiene ventas por unos US$ 120 millones y que exporta al Mercosur, a China y unos embarques puntuales a Australia.

Sus socios estadounidenses que tienen la casa matriz en Idaho y son junto con McCain uno de los dos principales jugadores globales de este mercado ejercieron la opción de compra que tenían y se quedaron así con la totalidad de las acciones. La compañía querían manejarla desde Estados Unidos y había intereses opuestos respecto de cual era el norte que debía tomar.

“Creo que hay que seguir invirtiendo en el país. Si uno no se va esto cambia. Hay que cambiar estructuralmente la Argentina con Justicia y consensos pero desde nuestro país”, asegura Fabio Calcaterra en su entrevista exclusiva con LA NACION. Y agrega: “La inseguridad es lo que más me preocupa. También la pobreza. Este es nuestro país, adonde viven nuestros hijos y realmente creo que entre todos tenemos que encontrar la solución a los que son nuestros problemas”.

-¿Cuál es el diagnóstico que hace de nuestra Argentina hoy?

-Estoy preocupado. Veo que hay gente que quiere cambiar las cosas pero también hay una sensación de hartazgo, de desasosiego, de cansancio que no es buena. Esto combinado con una crisis económica y de valores es algo que no se puede obviar.

-Hay mucho debate respecto de las candidaturas que vienen e inclusive se dice que su primo Mauricio Macri podría volver a postularse. ¿Cuál es su opinión?

-La verdad es que no sé si se va a presentar. Eso tendría un alto costo para él después de muchos años de esfuerzo y desgaste que siempre ocasiona la política.

-Hoy se conoce el dato de inflación en nuestro país y no da respiro…

-La inflación es una tragedia que erosiona a las familias de menores ingresos. Hay que erradicarla y hacerlo de una buena vez.

-El problema es cómo…

-No lo veo tan difícil. Si bien en el mundo es un tema que volvió a la agenda lo hizo con niveles muy inferiores a los que vemos en nuestro país. Todos saben que con confianza, estabilidad, un marco jurídico, tranquilidad y sobre todo con una estrategia respecto de las cuentas públicas esto se puede solucionar y hay que tener la decisión política de hacerlo.

-¿Qué tan importante es la inserción internacional?

-Hay cosas que son inherentes a nuestro país y otras al contexto internacional. Hoy no podes no pensar en términos globales entendiendo las culturas locales. La gente busca lo local en estos tiempos pospandemia y a la vez tenés que estar más conectado que nunca e insertado en el mundo. No podés pensar en un mercado único. Ya no hay tiempo.

-¿Qué se necesita para eso?

-Hace falta un liderazgo claro. Una cosa es despojarse del ego para poder crecer y otra es que se necesitan lideres que marquen cómo salir de donde estamos.

-Desde la micro, ¿qué implica su salida del mundo de las papas al que tanto le apostó?

-Es una etapa. A veces cuando uno no está de acuerdo con determinadas cosas mejor salir a tiempo y bien.

-¿Tiene un acuerdo de no competencia?

-Sí. Por dos años y empezó a correr hace ya bastantes meses y siempre me imagino activo dentro del sector. Estoy buscando oportunidades en el mundo del agro vinculado a la exportación. Una alternativa es el mercado de aceites de oliva y otra puede ser en el sector lácteo.

-También continua en el negocio financiero…

-Sí. Javier Ortiz Batalla (expresidente del Banco Ciudad) es quien lleva el negocio del banco. Este es hoy mi principal foco y también está Open Pass que es el desarrollo Fintech con las billeteras digitales liderado por Sebastián Tamaraha. Somos quienes generamos la tecnología de personal pay y tenemos acuerdos con varios clientes de laboratorios, transporte y agro, entre otros.

Sus negocios

El desembarco de Simplot en el país fue en 2014 y en 2019 de la mano de Fabio Calcaterra y tras una inversión de US$ 140 millones que involucró la compra de campos, se instaló en Mendoza. Su rival McCain está en Balcarce, localidad que es considerada uno de los centros globales de la papa por su suelo y clima. Fue Calcaterra quien convenció a Simplot de buscar un lugar como Mendoza, de gran amplitud térmica y escasez de agua. Eso permite, según los especialistas lograr un producto más crocante. Entre los principales clientes de Simplot están las cadenas de comidas rápidas como McDonalds, Burger King y KFC. El total del mercado doméstico de papas congeladas mueve en el país unos US$ 100 millones, El consumo per cápita es 3,5 kilos por año, cuando en Europa llega al doble y en Estados Unidos supera los 15.

Mientras busca oportunidades en el mundo agroindustrial Calcaterra se concentra en sus negocios Fintech. El 19 de septiembre el directorio del Banco Interfinanzas -que controla- decidió aprobar el cambio por Bibank S.A. Eso es parte del proceso de unificación de marcas que comenzó en 2021. El primer paso es el lanzamiento de Bi Bank, una entidad digital con identidad propia y cuyo objetivo son las pymes.