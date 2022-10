Fernando Moya. “Siempre hay que ser positivo ante las crisis”

Fernando Moya es uno de los pioneros del show business en la Argentina. Comenzó su carrera, hace más de 40 años, en la discográfica de Daniel Grinbank, donde pasó de ensobrar discos a trabajar en la última gira de Serú Girán. En 2002 fundó Ozono Producciones, con la cual produjo a artistas de la talla de Fabiana Cantilo, Mercedes Sosa, Andrés Calamaro y Fito Páez. En Ozono también se dedica a la creación y producción de experiencias y shows en vivo, así como a la organización de eventos internacionales. Uno de sus mayores éxitos como productor es Fuerza Bruta, una propuesta nacida en la Argentina que llegó a más de 50 ciudades del mundo, vendió más de 2 millones de entradas en un promedio de 5000 shows y hoy cuenta con una oficina en Nueva York -además de la de Buenos Aires- con un staff puramente norteamericano. Por otro lado, gracias a su acuerdo con Disney, estuvo detrás del éxito de Violetta, que agotó todas las localidades en las que se presentó, llenó 77 fechas en el Gran Rex e incluso se exportó a otros países.

En esta segunda entrega de Hacedores, la nueva serie de EY y Comunidad de Negocios, Moya habla sobre los comienzos de su carrera, recuerda alguno de los grandes shows que produjo y nos adentra en Real Self, la nueva experiencia en vivo que está marcando tendencia en materia de espectáculos.

-Si tenés la posibilidad de generar tu Argentina perfecta. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son las prioridades para que esa Argentina sea posible?

-Yo pondría siempre educación adelante. En la medida que tengamos educación y que la gente esté más preparada, se van a imposibilitar esos manejos que los políticos hacen de las poblaciones sin formación. Hay cosas que ya forman parte del pasado, que estuvo bien, pero que ya fue. El pasado es el pasado. Acá nadie vive el futuro, están todo el tiempo viviendo el pasado.

-En la Argentina tenés tu carrera de empresario, armaste tu productora, empezaste a pensar proyectos. ¿Cuál es la ventaja que tiene el país?

-Creo que tenemos una cultura y una inclinación por lo artístico, lo teatral y lo musical. Hemos generado un montón de cosas y uno se basa en esta genera para hacer sus proyectos creativos. En la Argentina, encontrás talento y cosas nuevas. Siempre que hemos llevado una propuesta afuera era una novedad. Cuando yo salía con Charly García en los años 80 a Perú o a Venezuela era como que llegaban los Rolling Stones. No se escuchaba y no se sabía lo que era el rock en español. Y llegábamos todos lookeados, con el pelo largo y el antecedente de haber estado en Nueva York y se armaba un furor total.

-Los argentinos vivimos todo el tiempo en crisis. ¿Cómo se hace para seguir adelante en tiempos difíciles?

-Uno siempre tiene que ser positivo ante las crisis. En mi caso tengo un gran ejemplo que es el festival de la Rock & Pop de 1984 en la cancha de Vélez. Nos prestan US$300.000 dólares para hacerlo y éramos cinco personas en la oficina para hacer un festival de tres días con treinta artistas. Fue un desastre en materia de organización. Todo fue muy complejo y cuando terminamos, habíamos perdido una fortuna y estábamos rebajoneados. Me acuerdo que fuimos a desayunar y en ese momento típico de la trasnoche empezamos a comprar los diarios y descubrimos que estábamos en la tapa de los cuatro diarios de la Argentina. Los titulares decían “Impresionante festival más grande de la Argentina”. Todo un suceso tremendo y dijimos: “¿Qué estábamos hablando hace media hora?. Vamos a conseguir la guita para pagársela a los tipos y vamos a seguir adelante”. Esas son las situaciones en las que para mí es importante tener temple para poder decir: “Salgo a remarla. Todo está mal, pero acabo de algo que está muy bien”.

-De chico tenías una pasión muy fuerte por la producción, pero también estabas estudiando una carrera. ¿Por qué?

-La decisión de estudiar una carrera la tomé en quinto año del secundario, en 1975. En ese momento, creía que el futuro del país pasaba por los alimentos y por eso entré en agronomía. Pero en paralelo tenía la banda del colegio y eso empezó a funcionar también. Cuando entro en la oficina de Daniel (Grinbank), comienzo trabajando el sello discográfico que tenía la productora, pero también participó en la última gira de Serú Girán. Hago eso y después me ponen a trabajar con Charly.

-¿Un productor qué genera?

-Genera fundamentalmente movimiento. Movimiento de actores, de actrices, de músicos, de gente técnica, de proyectos. Y todo eso que genera termina siendo una explosión en el público.

-Desde el momento cero, cuando empezás a dibujar una idea, ¿cómo se sabe si un producto, un show, va a funcionar o no?

-Eso es lo más difícil. No hay una fórmula porque nadie te sabe decir cuántas personas va a meter un artista en un show. Yo me encontré millones de veces en la discusión: “Va a meter cien mil personas”. ¿Por qué? ¿De dónde surgió el cálculo? No sé qué decirte.

-Pero hay un olfato…

-Yo pienso que sí. Una noción. Muchas sabés porque ya lo hiciste alguna vez y conocés al público que tiene el artista. One Direction por ejemplo. Hacían toda la gira un show. Yo pido dos shows, dos canchas de Vélez. En ese momento, me preguntan: “¿Por qué dos Vélez?”. Yo les respondo que no sé si llegaban a llenar tres canchas, pero dos seguro. Hubo una discusión con el manager que se preguntaba “a ver si este pibe nos funde”. Al final hicimos dos Vélez y no sé si podríamos haber hechos tres o hasta cuatro.

-¿Y cuánto se sufren los fracasos? Cuando vos decís “produje todo esto, lo pensé, lo soñé, lo dibujé, lo planteé” y de golpe esas 100.000 personas esperadas son cien aplaudidores ...

-Nos pasó con Lady Gaga. Yo decía que no era tan fácil que vendiera las entradas que todos pensaban que iba a vender. y creo que compramos dos River y al final terminamos haciendo uno dibujado.

-¿Y cuáles fueron los shows en los que vos apostabas poco y terminaron siendo un éxito?

-El mejor ejemplo es Violetta. Nosotros reservamos para hacer 40 shows en el Gran Rex. Era la primera vez que hacíamos algo para Disney y no estaban muy convencidos. No salimos con los 40 shows juntos. Los empezamos a sacar de a poco y terminamos haciendo 77.

-Ahora estás con una experiencia, con un mundo distinto, que se llama Real Self. ¿Qué es?

-Es una experiencia que hay que vivirla. Hay que estar acá, hay que estar adentro, hay que estar con la gente. El principal cambio, para mí, es que no tenés actores sino que hay un público con el que se está interactuando, formando parte del espectáculo y la experiencia.

-En Real Self se juega con máscaras y un anonimato que da la experiencia inmersiva, ¿cómo se llegó a una propuesta de este tipo?

-El director Javo (Javier Drucaroff) nos presentó la idea y lo que nos impactó fue la idea de poder hacer. Cuando uno va a un evento generalmente lo hace con amigos o pareja. Acá uno viene un encuentro en el que se está en contacto con otro y no sabe quién es esa persona.

-En esta experiencia muchas personas se ponen los trajes blancos, van recorriendo, se cruzan y de golpe pasan a tener la fuerza del anonimato…

-La fuerza del anonimato y de las ganas del encuentro con el otro. Uno está ahí, viendo a personas que están igual y descubriendo el movimiento de sus manos, sus cuerpos, cómo manejan sus cabezas.

-¿A futuro el objetivo de la productora es seguir generando este tipo de propuestas?

-Mi objetivo siempre es tratar de hacer algo hacia adelante. Nunca hago cosas para atrás y nunca baso mi vida en lo que hice. Yo considero que lo que hice estuvo bárbaro y fue parte de mi vida, pero me parece que lo más importante es lo que que viene.

-Decías que el futuro va por ahí, pero también hablás de proyectos que surgieron a partir de un sueño más grande. En tu caso, ¿cuál sería ese sueño más grande?

-Yo lo tuve en Londres. Me acuerdo cuando viajé con 20/21 años. Un viaje que me marcó para siempre. Y mucho después vuelvo un día a Londres, coincidentemente al mismo lugar donde había estado, en Camden Town, por donde había pasado veinte años antes. Vuelvo a estar en el mismo lugar, en el mismo barrio, pero como productor, para firmar un contrato con un teatro tremendo que se estaba inaugurando. Y en ese momento, uno se pregunta: “¿Cómo llegué acá, a esta situación?”. Yo creo que esas son cosas de teletransportación que movilizan y que te sacan de adentro lo mejor que tiene uno.

-¿Y qué es lo mejor de uno?

-Creo que la clave es tratar de estar permeable a las situaciones. Que las cosas que no pasen sin que vos dejés que algo penetre en tu cabeza o en tu cuerpo. Que vos sepas absorber esa energía positiva o negativa que hay alrededor tuyo. Y no aburrirte. Mantener tu cabeza pensando cómo vas a hacerlo, pensando en el nuevo desarrollo y estar activo. Todo el tiempo.