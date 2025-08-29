Fernet Branca y una historia de coraje: la clásica bebida cumple 180 años

La receta original de Fernet Branca fue creada en 1845 en Italia y hasta el día de hoy, 180 años después, sigue vigente. El secreto radica en un principio inalterable: la fidelidad a los valores que la originaron y el lazo emocional con los consumidores que, en Argentina, la convirtieron en un verdadero símbolo de identidad.

La historia comenzó en una botica de Milán cuando Bernardino Branca, un visionario autodidacta y alquimista, desarrolló una bebida única seleccionando cuidadosamente botánicos recolectados artesanalmente de los cuatro continentes.

¿Cómo nació el “fernet”?

La receta secreta en poco tiempo logro conseguir un gran reconocimiento internacional y cosechar numerosos premios, dando inicio a una trayectoria destinada a trascender fronteras.

Desde su nacimiento, la compañía se concibió como un negocio familiar, algo que se mantiene al día de hoy. Incluso en tiempos en los que era impensado, María Branca -esposa de uno de los hijos de Bernardino, Stefano- asumió el liderazgo. Hoy, es Niccolò Branca —quinta generación— quien continúa al frente y defiende el mismo método artesanal de producción que desde sus inicios.

Lo familiar no quitó la ambición global

A fines del siglo XIX, Fernet Branca no solo había conquistado Italia, sino que ya empezaba a dejar su huella en mercados de todo el mundo. La inmigración italiana fue crucial para llegar a nuevos paladares, quienes llevaban consigo botellas de Fernet Branca hacia horizontes por conocer.

Un producto histórico que atravesó cientos de adversidades.

Con un espíritu pionero en comunicación, la marca fue de a poco instalándose en el imaginario colectivo con mensajes audaces y modernos, adelantados a su tiempo. Esto no se iba a detener ni siquiera con la Segunda Guerra Mundial. “Una parte crucial de nuestra historia sucedió en 1941, cuando los bombardeos destruyeron la planta de Milán en 1941. Sin embargo, la compañía se reconstruyó con resiliencia y volvió a ponerse de pie.”, explica Carolina del Hoyo, Directora Regional de Marketing Fratelli Branca Destilerías.

El desembarco en Argentina: un clásico nacional

En 1941, Fernet Branca abrió su primera planta en Buenos Aires. Desde entonces, la Argentina se convirtió en su segunda casa y el lugar donde nació un ritual inconfundible: el Fernet Branca & Cola. Más que una bebida, un emblema cultural que late en el corazón de millones de argentinos y que, con el tiempo, trascendió la categoría para convertirse en símbolo de pertenencia e identidad.

“En la Argentina, Fernet Branca trascendió la categoría de bebidas. Es parte de la cultura popular, es un punto de encuentro natural, alrededor del cual suceden cosas verdaderamente significativas para los argentinos; un verdadero símbolo de pertenencia. Ese amor convirtió a la marca en un ícono de identidad nacional.”, relata y concluye Carolina del Hoyo.

El fernet como emblema cultural.

180 años con las hierbas bien puestas

En un mundo donde todo cambia, Fernet Branca reafirma que la clave de su éxito fue, y sigue siendo, no cambiar lo que realmente importa y mantenerse fiel a sí mismo. Con 180 años de trayectoria, la marca celebra no solo un legado que trasciende, sino también la comunidad que la ha hecho parte de su día a día. Desde compartir un vaso en familia o entre amigos hasta convertirse en protagonista de celebraciones, festivales y tradiciones populares, Fernet Branca sigue escribiendo capítulos de autenticidad, impulsado siempre por el coraje que lo define.

