Gen Alpha. Cómo consume la generación más conectada de la historia

Recientemente la juguetería IMC Toys se convirtió en la primera en lanzar una OTT (plataforma de streaming bajo demanda) llamada Kitoons. La plataforma cuenta con más de 150 videos de las principales marcas de juguetes de la firma y sugiere productos basados en el contenido que los chicos ven, para que los padres puedan comprarlo mediante enlaces que aparecen en la página y los llevan directo a la tienda online. El segmento al que está dirigido -niñas y niños hasta los diez años– se caracteriza por comprar por impulso y tiene así un canal mucho más directo para hacer efectiva la transacción.

A las niñas y los niños de esta franja (0 a 12 años aproximadamente) se los conoce como la generación Alpha”, aquellos nacidos desde 2010 hasta 2025. En la Argentina, se calcula que cerca del 20% de la población corresponde a esta generación (unos 9 millones de niños y preadolescentes).

Los “Alpha”, además de ser una generación mucho más evolucionada en cuanto a los valores sociales, ecológicos, son los hijos de los millennials y por tanto, están inmersos desde el inicio en una concepción del mundo y de la vida donde muchos valores tradicionales ya fueron resignificados o reemplazados. “El tiempo que marca las diferencias generacionales cada vez se reduce más, esencialmente atado a la vertiginosa transformación digital”, explica Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity.

Hay que tener en cuenta que es una generación que nace cuando ya existía el iPad y gran parte de las redes sociales. Muchos de ellos crecieron con dispositivos cada vez más inteligentes, conexión en tiempo real, inteligencia artificial y mundos híbridos, así como internet de las cosas, wearables, robótica, gaming y big data como parte de su vida cotidiana.

Un capítulo aparte merecen los efectos de la pandemia. “Sabemos que la vida digital incrementó para todos, pero en particular para los más chicos que estudian, juegan y socializan a través de las pantallas”, indica Mariela Reiman, directora de Chicos.net.

Se trata de una generación en donde la tecnología es una extensión de su propia conciencia e identidad. “Esta generación va a ser 100% imbuida en lo digital y eso los va exponer a problemas 100% digitales que a los adultos nos va a ser complicado entender o decodificar; problemas que solo suceden en el mundo digital”, señala Juan Ignacio Serenellini, director de Estrategia de Fogdog.

Tienen un enorme conocimiento sobre cómo usar redes y plataformas hasta la información necesaria para tomar decisiones de consumo. “Incluso sus padres los consultan para decisiones que no les competen. Saben claramente los atributos y características técnicas -o saben investigarlas y comprenderlas de inmediato”, cuenta Mociulsky, quien aclara influencian fuertemente en los procesos de compra. “La pandemia no ha hecho más que acelerar todo esto. Estos niños han hecho compras de todo tipo para sus padres, otros adultos del hogar, hermanos, etc., aprendiendo incluso a utilizar y manejar medios de pago, etc.”

Asimismo, se los considera “neómanos” o adictos a la novedad. “Recorren la web a la espera de novedades, se vuelven expertos prosumidores y crean tendencia”, agregan desde Trendsity.

No es casual la enorme transformación de la industria del juguete de la mano de YouTube. La visualización de videos de unboxing (ritual de desempaquetado de productos) es encabezada por juguetes (29%), le siguen celulares y accesorios, con un 16%.

“Un valor que ya lo vemos en la Gen Z y que está en las redes sociales, que es la intención o las ganas de hacer dinero, porque parte de hacer dinero es lo que desbloquea el mundo adulto en el mundo digital”, aportan desde Fogdog.

De hecho, el creador de contenido de YouTube con mayores ingresos en 2020 fue Ryan Kaji, de nueve años, cuyo canal Ryan’s World generó US$29,5 millones en ingresos publicitarios, según Forbes. Kaji comenzó haciendo unboxing de juguetes desde 2015 y ahora cuenta con su propia línea de productos para niños de marca.

Otra “alpha” Anastasia ‘Nastya’ Radzinskaya, de siete años, fue la única mujer entre los 10 creadores de contenido de YouTube con mayores ingresos del año pasado; sus canales generaron US$18,5 millones

Excusa para socializar

Daniel Viarengo, manager de Investigación y Estrategia de Havas Argentina, explica que la posibilidad de poder compartir toda experiencia y de validar cada mensaje que reciben, los hace sentirse poderosos. “Son muy pocas las marcas que logran conectar con ellos, el contenido divertido y a través de formatos cortos en video son sus preferidos”.

En el artículo “Las marcas como eje de socialización de la Generación Alpha” de la revista Prisma Social, se cita un estudio focalizado en niños y niñas de entre 6 y 12 años en el contexto digital y su relación con las marcas.

Entre los principales hallazgos se encuentra que los procesos de socialización y la necesidad de comunicarse con sus amigos y amigas, son las principales razones para que los niños y niñas incorporen las marcas en su universo digital, de ahí la necesidad de estimular contextos comunicativos de interacción donde la marca sea la excusa para socializar.

Allí es donde plataformas como Twitch, o bien Roblox o Fortnite, tienen todo a favor. Stadista consiga que durante 2019, se encontró que los niños de ocho a 12 años en los Estados Unidos pasaban un promedio de 34 minutos diarios jugando videojuegos en dispositivos móviles, un número que espera haya crecido enormemente durante la pandemia para esta franja.

Justamente, son propuestas que les permiten altos grados de socialización virtual, y la posibilidad de tomar sus propias decisiones y gestionar sus identidades digitales. Estos mundos híbridos entre lo virtual y lo real también estimulan destrezas, tanto visuales como de coordinación, múltiples tareas y hasta toma de decisiones y pensamiento crítico.

“Es importante fortalecer a niños y niñas en habilidades digitales para que puedan posicionarse como usuarios responsables, críticos y activos de la tecnología. Lo ideal es promover actividades creativas con los medios digitales y así aprovechar el potencial de la tecnología para aprender, despertar la curiosidad, estimular la expresión, la resolución de problemas”, apunta Reiman.

Desarrollo de habilidades

Disney y Chicos.net, con la colaboración de Eidos Global lanzaron “Historias para armar”, una iniciativa que acerca experiencias de aprendizaje activo a niños y niñas de Hispanoamérica para estimular el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como la creatividad, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico, y habilidades socioemocionales, además de potenciar la lectoescritura y el pensamiento computacional.

“Con Historias para armar buscamos que niños y niñas de Latinoamérica se animen a crear, expresarse y aprender utilizando los lenguajes del mundo conectado, lo que ayuda a sentar las bases de una ciudadanía digital integral: individuos capaces de usar la tecnología de manera responsable, activa y significativa”, afirma Belén Urbaneja, directora de Responsabilidad Social Corporativa, Gestión de Marca y Diversidad e Inclusión de The Walt Disney Company Latin America.

La plataforma digital-interactiva que invita a niños y niñas de 8 a 11 años a idear y crear historias, y les brinda herramientas y propuestas para contarlas en diversos formatos con medios digitales, una edad clave para adquirir estos saberes indispensables en la era digital.