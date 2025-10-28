Globant consolida todos sus servicios de marketing bajo la marca GUT

El unicornio argentino Globant anunció que unificará todas sus disciplinas de marketing y publicidad bajo GUT Network, la red global que encabezarán Gastón Bigio y Anselmo Ramos, cofundadores de GUT, junto con Wanda Weigert, Chief Marketing Officer de Globant. La decisión marca un paso clave en la integración entre ambas compañías, tras la adquisición de GUT por parte de Globant en noviembre de 2023.

El nuevo ecosistema de marketing reunirá las capacidades de inteligencia artificial, marketing digital, experiencia del consumidor, contenido, medios, MarTech, analítica de datos y servicios especializados en salud y pharma. Según la empresa, esta consolidación duplica el tamaño y el alcance de GUT en términos geográficos, de oferta y de cantidad de profesionales.

Como parte de la expansión, GUT Network abrió dos nuevas oficinas en Bogotá y Copenhague, que se suman a sus hubs actuales en Miami, Buenos Aires, São Paulo, Toronto, Ciudad de México, Los Ángeles, Ámsterdam, Madrid, Nueva York y Singapur.

La sede colombiana, con más de 200 profesionales, se enfocará en medios full-funnel, analítica y creatividad, mientras que la danesa —con más de 60 expertos— será el centro global de marketing farmacéutico, con clientes como Biogen y Alfa Sigma.

Las nuevas capacidades estarán bajo el liderazgo de Pepe Chamorro, Fernando Martínez-Corbalán, Mads Krogh Petersen, Jorge Camargo y Marwa Khalife.

Desde su fundación en 2018, GUT se consolidó como una de las agencias más reconocidas del mundo. En 2024 fue nombrada segunda empresa más innovadora en marketing y publicidad por Fast Company, y en 2025 se posicionó entre las diez redes más premiadas en Cannes Lions.

“Este nuevo paso demuestra la confianza y el compromiso total de Globant con la marca y la cultura de GUT. Expandir la marca a nuevos territorios es el siguiente paso natural”, afirmaron Bigio y Ramos.

Weigert agregó: “Al reunir todas nuestras capacidades en un solo equipo global y diverso, amplificamos nuestra capacidad para generar transformaciones significativas en nuestros clientes. GUT Network es hoy un aliado creativo potente, impulsado por tecnologías de vanguardia y talento excepcional”.

Con esta integración, GUT Network ofrecerá servicios ampliados a su cartera de clientes, que incluye AB InBev, Mercado Libre, Tim Hortons, P&G, Kraft Heinz, Verizon y Havaianas, y además accederá a los principales clientes de Globant, como FIFA, F1, Electronic Arts y Okta.

Bigio y Ramos se incorporarán al equipo de alta dirección de Globant, reportando directamente a Martín Migoya, CEO y cofundador de la compañía. Andrea Diquez continuará como CEO global de GUT.

En 2024, Brand Finance nombró a Globant como la quinta marca de IT más fuerte del mundo, reforzando su posición entre las líderes del sector tecnológico. Con GUT Network, la empresa busca potenciar su presencia en el cruce entre creatividad, datos y tecnología, y consolidarse como un actor central en la transformación global del marketing.