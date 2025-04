“Hay dinero para invertir”: en plena turbulencia global, las grandes billeteras del mundo se preparan para apostar por América Latina

PORTO ALEGRE.- La guerra de aranceles puso en jaque al mundo. Las Bolsas de todas las latitudes registraron caídas históricas, los inversores se alejaron de los mercados más volátiles y buscaron refugio en activos más seguros hasta que se aclare el panorama. Sin embargo, pese a estar en un escenario de marcada incertidumbre, quienes manejan los fondos de capital de riesgo vinieron hasta América Latina para cazar nuevos talentos y encontrar la próxima startup en la cual invertir.

“Ahora mismo hay dinero para invertir en todas las startups. Bueno, en todas no, pero en las mejores sí”, se mostró optimista Christine Kenna, general partner de Ignia, un fondo de inversión de Estados Unidos, al conversar sobre la crisis financiera global. Actualmente, el foco está puesto en Brasil, pero también invirtió en empresas de la Argentina (con Afluenta y Tiendanube), Colombia y México. “Invertimos en los mejores emprendedores del mundo, emprendedores globales, que están llevando sus servicios, productos o tecnología a los mercados latinoamericanos”, explicó a LA NACION durante la cuarta edición del South Summit Brasil, evento coorganizado por IE University.

Durante tres días, entre el 9 y el 11 de abril, la ciudad ribereña de Porto Alegre congregó a más de 700 speakers, 2000 inversores y 150 fondos de inversión, entre corporate venture capital, venture capital y private equity. Con una cartera de gestión cercana a los US$215.000 millones, hoy ven en América Latina la oportunidad para hacer negocios.

“Si pensamos en el capital de riesgo, se trata de apostar por el futuro deseado. Podemos hacer apuestas no correlacionadas. Podríamos apostar por una mejor geopolítica, menos drástica, con una buena convivencia, y hacemos inversiones como estas. O podemos asumir que habrá un futuro terrible, con una guerra arancelaria y comercial en todo el mundo. Pero no nos importa. Tenemos que asumir que eso podría suceder. Y analizamos ese futuro para encontrar emprendedores que puedan ayudar en ese escenario”, dijo Nicolas Sauvage, presidente de TDK Ventures, un fondo creado en 2019 que tiene activos bajo gestión por US$350 millones.

El South Summit se llevó adelante en Porto Alegre del 9 al 11 de abril de 2025 guilhermeleporace

TDK Ventures todavía no invirtió en América Latina, pero lo tiene bajo análisis. La filosofía que tiene el fondo es la de “king of the hill” (el rey de la colina, en español), es decir, apostar por aquellas compañías que ven que se convertirán en líderes del mercado global. Esa metodología usaron para invertir en la extracción directa de litio en Australia, en vez de Chile, el otro mercado que tenían en la mira.

“Hay momentos en los que existe un contexto local que permite a los emprendedores tener éxito en la región y luego expandirse al resto del mundo. Si pienso en Sudamérica para la descarbonización, hay mucha industria minera que se encuentra en este triángulo del litio [la Argentina lo conforma, junto con Chile y Bolivia], lo cual es fundamental para que estos emprendedores puedan obtener primero la tecnología adecuada y después la economía adecuada. Una vez que se tiene eso, se puede pensar en el éxito a nivel global. Ahora, si se piensa en la geopolítica actual, hay muchos materiales, como el litio, el cobalto y el níquel, que antes eran de fácil acceso en todas partes. Eso ya no es así. Esto significa que debemos buscar emprendedores que desarrollen tecnología que permita reemplazar materiales, para que haya resiliencia en cada país. Creo que ese es el futuro. Y vamos a invertir en emprendedores que desarrollen esta tecnología, ojalá sea en Latinoamérica”, completó.

Sin embargo, al ver el panorama completo, la inversión de capital de riesgo disminuyó en los últimos tres años. Fue una tendencia a nivel global, tras un 2021 que había marcado todos los récords. Los inversores empezaron a priorizar a las empresas que tenían un camino claro hacia la rentabilidad, lo que hizo que el año pasado se invirtieran US$4500 millones en América Latina, con un total de 751 transacciones. Si bien se trató de un aumento interanual del 8%, estuvo muy lejos del pico de 2021, cuando se atrajeron US$16.000 millones a la región, de acuerdo con el reporte anual de la asociación Lavca.

La Argentina, particularmente, perdió protagonismo. En 2017, había solo dos unicornios latinoamericanos, Mercado Libre y Despegar, ambos construidos con el talento local. Pero en los últimos años, otros países de la región irrumpieron y se llevaron la atención de los fondos de inversión por su tamaño de mercado, su cercanía a Estados Unidos o su macroeconomía. Brasil hoy es líder y las startups consiguieron financiamiento por US$2013 millones el año pasado, seguida por las empresas de México (US$1176 millones), Colombia (US$513 millones) y la Argentina (US$399 millones).

Inversiones en América Latina en los últimos cinco años

“La Argentina es un mercado importante, lo fue durante un tiempo en Estados Unidos. Lo estamos analizando, por supuesto, pero aún no hemos invertido”, sumó Thamara Prado, directora de Corporate Venturing y Open Innovation de Natura Ventures (Brasil). En este caso, el fondo busca invertir en startups alineadas con la sustentabilidad, innovación en cosmética y transformación digital.

También estuvo presente en el South Summit Brasil Arujna Costa, cofundador y managing partner de Flourish Ventures, un fondo que tiene como particularidad que tiene un único inversor: el fundador de eBay. Con una cartera de US$850 millones, invirtió en países de América Latina, el sudeste asiático y África. Siempre con foco en empresas fintech, explica que uno de los mayores desafíos que enfrenta dentro del mundo de los servicios financieros es enfrentarse a un regulador, el cumplimiento normativo y el riesgo.

“La razón por la que estamos hoy en Latinoamérica es el talento. Buscamos a los mejores emprendedores de los mercados locales, y buscamos mucho que la idea del producto se pueda adecuar al mercado. Si estás construyendo un negocio de pagos transfronterizos, dado que hay mucho movimiento en Latinoamérica, necesito que digas: ¿Sabés qué implica convertir un peso argentino en un real brasileño? ¿Y cómo vas a cambiar esas condiciones económicas? Si alguien me responde eso, le digo: hagámoslo”, animó.

