Homo Techs: ¿La tecnología nos hace evolucionar como especie?

El efecto adormecedor que tiene la tecnología sobre las personas, plasmado en el incesante scrolleo en los dispositivos móviles, fue el pie que llevó al autor Joan Cwaik a plantear la evolución del humano en el evento de Inteligencia Artificial organizado por LA NACION. Movilizado por los momentos “cuasi involuntarios que imponen grandes plataformas y grupos tecnológicos”, como quedarse en el sillón por horas viendo las últimas novedades en las redes sociales, se puso a investigar el cambio del homo sapiens como híbrido tecnológico.

Joan Cwaik, autor y divulgador especialista en tecnologías emergentes y sociedad Fabián Malavolta

El divulgador especialista en tecnologías emergentes y sociedad denominó al nuevo tipo de humano homo tech, dada la fusión entre “el ritmo vertiginoso de la evolución tecnológica con la evolución humana biológica”, dijo. Explicó que lo que distinguía al hombre como tal era su capacidad de razonar y que en esta nueva especie pasaría a ser la relación tan difícil de separar que tenemos con la tecnología que nos es transversal.

“Tenemos que ser conscientes de que la evolución más palpable es la tecnológica y, en el fondo, tenemos la de nuestra especie, por lo que tenemos que recordar que somos humanos”, definió el autor de El Dilema Humano: Del homo sapiens al homo tech.

A la hora de definir cómo se caracteriza el homo tech, Cwaik señaló que está atravesado por la tecnología, que vive en el marco de una sociedad ansiosa e impaciente en la que se crean vínculos mayoritariamente frágiles y superficiales. También distinguió que este perfil cuestiona si nos estamos convirtiendo en ciborgs, cómo reaccionamos a un mundo lleno de estímulos en el que hay permanente incertidumbre.

En base a estos conceptos, cuestionó cómo será el futuro de nuestra especie en un mundo tan atravesado por la tecnología en distintos niveles: en el biológico, cómo vamos a relacionarnos, a emprender, a generar valor y preguntarnos si las organizaciones con las que nos manejamos son adaptables o no al cambio. Concluyó que “en el fondo, el dilema no es tecnológico, es humano”, por lo que no hay que darle batalla a la tecnología e innovación, ya que va a seguir creciendo y desafiando al humano.