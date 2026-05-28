Los grandes del sector energético respaldaron el optimismo del Gobierno y defendieron la generación de empleo de la industria

En la semana en que el barril de petróleo Brent perfora los US$100 por primera vez en un mes y cae cerca del 10%, hasta US$94, dos de las figuras más relevantes del sector energético argentino respaldaron el discurso oficial y defendieron a la industria de una crítica que los irrita: que genera poco empleo.

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y accionista de TGS y Sacde —empresas que en conjunto comprometieron inversiones por más de US$7500 millones en los últimos meses—, fue directo. “Es realmente muy difícil pensar que la Argentina no va a generar empleo y no va a crecer de manera significativa en los próximos años”, dijo.

Y fue más lejos: “Más allá de lo que digan los periodistas y los economistas, es imposible que toda esta inversión no genere empleo. Dicen que es un sector ganador, pero que genera poco empleo. Es una explicación muy injusta: la energía invierte millones de dólares y genera miles de puestos de trabajo”.

El empresario recordó que cada proyecto tarda dos años y medio entre la toma de decisión y la ejecución, lo que convierte al horizonte de las inversiones actuales en una promesa de empleo diferida, pero concreta.

Mindlin acumula inversiones comprometidas por más de US$7500 millones entre TGS, Pampa Energía y Fértil Pampa, y salió a refutar la idea de que el sector energético genera poco empleo

Sus empresas acumulan una agenda de obras sin precedentes. TGS invertirá US$3000 millones en un poliducto y una planta de fraccionamiento para exportar propano, butano y gasolina natural desde Vaca Muerta, con una generación estimada de 19.000 empleos directos e indirectos y US$1200 millones anuales en divisas. Pampa Energía, en tanto, solicitó adherirse al Régimen de Icentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo upstream de su yacimiento Rincón de Aranda, con una inversión estimada en más de US$4500 millones que incluye pozos, plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos.

Y Fértil Pampa, vinculada al grupo, presentó un proyecto de US$2400 millones para construir una planta de urea granulada en el Polo Industrial de Bahía Blanca, que reduciría la dependencia argentina de fertilizantes importados.

En abril, además, Mindlin formalizó su ingreso como accionista y presidente de Loma Negra, la cementera líder del mercado, que volvió así a manos argentinas tras la reestructuración del holding brasileño InterCement.

El empresario fue además explícito en su alineamiento con el tono del ministro de Economía, Luis Caputo, quien también habló en la 12° edición del Latam Economic Forum: “Acompañamos la visión de mucho optimismo para los próximos años que dice el ministro”.

El optimismo de YPF

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, habló después de Mindlin y en el mismo registro. Volvió a repetir que la Argentina exportará más de US$30.000 millones anuales en petróleo y gas a partir de 2031 y subrayó que “la riqueza la hacen los privados; los gobiernos dan las condiciones”.

“Es el momento de generar riqueza porque el Gobierno dio los incentivos para que los privados invirtamos. Todos los que estamos en la actividad privada tenemos que invertir porque somos los que generamos valor”, dijo, de forma de arenga a los 300 empresarios que escuchaban, al igual que Caputo.

El presidente de YPF cerró su disertación entre aplausos: prometió no tomarse vacaciones hasta 2031 y dejar a la compañía entre las 10 mayores productoras no convencionales del mundo

Trazó además un paralelismo elogioso con Mindlin en el estrado: “Para mí es un honor hablar al lado tuyo. Yo soy un buen empleado, él es un buen empresario. Aprendo de él”, le dedicó.

El ejecutivo repasó los pilares de su gestión —el desarrollo total de Vaca Muerta en petróleo, el proyecto de exportación de GNL, la gestión activa del portafolio y la salida de activos deficitarios— y destacó que la acción de YPF alcanzó la semana pasada su valor más alto desde que cotiza en bolsa, superando los US$52, con una suba del 43% en el año y de más del 140% desde el inicio de su gestión.

“Los pozos de Vaca Muerta son mejores que cualquier yacimiento de Estados Unidos. La naturaleza jugó a nuestro favor”, dijo.

Marín anticipó que YPF y el conjunto de la industria invertirán US$130.000 millones en los próximos años. Aclaró que su mandato se extiende hasta 2031 —“hay que saber irse en el momento preciso”— y cerró con una promesa de continuidad personal que arrancó aplausos de la sala: “Me cargué Infinia hasta 2031 y no me tomo vacaciones hasta ese año”.