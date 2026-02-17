Kavak levanta US$300 millones en una ronda liderada por Andreessen Horowitz

Kavak sumó un nuevo respaldo para su negocio. La plataforma digital de compraventa, financiamiento y servicio de autos usados en América Latina y mercados emergentes cerró una Serie F de financiamiento por US$300 millones.

La ronda fue liderada por Andreessen Horowitz, que a través de su fondo a16z Growth aportó US$200 millones. Se trata de su mayor inversión en una sola empresa en Latinoamérica y la primera en la región desde su creación: previamente, de forma separada y conjunta Marc Andreessen y Ben Horowitz invirtieron en diferentes empresas tecnológicas, incluida Twitter. La operación fue coliderada por WCM Investment Management y contó con la participación de Lingotto Innovation, Foxhaven, Galdana Ventures, Stelac y Allen & Company LLC, entre otros.

El respaldo financiero llega tras un 2025 que el unicornio mexicano -fundado por Carlos García Ottati- calificó como “determinante”. Según cifras de la propia firma, Kavak cerró el año con casi 120.000 transacciones, lo que representa un crecimiento aproximado del 40% interanual. Además, explicaron que alcanzaron su primer mes completo de rentabilidad global consolidada en diciembre, impulsada por los resultados de México y los avances en Chile y en la región de Medio Oriente.

El brazo fintech como motor

El crédito es un engranaje central del modelo de Kavak. Según datos de la firma, su división fintech superó los US$1000 millones otorgados desde su creación, durante el cuarto trimestre de 2025, alcanzó un promedio anual de US$600 millones, e inició 2026 con un crecimiento cercano al 100%.

Para Kavak, el desafío sigue siendo la transformación de un mercado “caracterizado por su alta informalidad, llevando a fraudes y experiencias negativas para los clientes”. Según datos de la empresa, sus procesos de inspección y reacondicionamiento permitieron que hoy solo el 5% de sus vehículos vendidos requiera servicios de posventa, y que solo el 1% de los clientes opte por la devolución o intercambio de la unidad.

En paralelo, desde la firma buscan capilaridad a través de su ecosistema de marketplace, que ya cuenta con más de 5000 socios comerciales -entre concesionarias, agencias, lotes, distribuidores, empresas de flotas, bancos y aseguradoras- que utilizan su infraestructura tecnológica para operar.

Para David George, general partner de a16z Growth, la apuesta es por una plataforma que “define su categoría”. Y enfatizó: “Nos entusiasma asociarnos con Carlos y su equipo mientras continúan escalando un modelo sólido y centrado en el cliente, transformando la manera en que las personas compran, venden, intercambian, financian, dan servicio y reparan uno de sus activos más valiosos”.

Destino de los fondos

De acuerdo a lo precisado, el nuevo capital será destinado a fortalecer el balance y a acelerar iniciativas de crecimiento. Esto incluye la expansión de su capacidad de financiamiento y el desarrollo de productos fintech, el fortalecimiento de sus capacidades en mercados de capitales, la inversión en tecnología y el fortalecimiento de su ecosistema de marketplace. La empresa ya emplea agentes de IA para procesar las necesidades de los usuarios y planea automatizar procesos internos para ganar eficiencia operativa sin descuidar los estándares de calidad.

Fundada en 2016 en México, Kavak alcanzó la categoría de unicornio en 2021, tras una ronda de inversión en la cual llegó a la valuación de US$8700 millones. En ese entonces, captó fondos por US$700 millones en una ronda Serie E, con el objetivo de profundizar sus negocios en la Argentina, Brasil y México.

Un año después, la empresa -que sumó al exjugador de la selección argentina de básquet Manu Ginóbili como inversor minorista- anunció una inversión de US$120 millones para iniciar operaciones en Chile, Colombia y Perú. Y anticipó su llegada a Turquía bajo el nombre comercial Carvak.

En el país, la compañía opera desde 2020, cuando se fusionó con Checkars, el ecommerce creado por Jaime Macaya y Juan Cruz de la Rúa, dos exempleados de la tecnológica OLX. Cuenta con una planta de reacondicionamiento de 17.000 metros cuadrados en la localidad de Tigre, donde inspeccionan los vehículos antes de ponerlos a la venta.