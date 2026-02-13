La fortuna de Bad Bunny: los números detrás del cantante que desembarca en River

Mientras el estadio Monumental de Núñez abre sus puertas para la primera de las tres funciones agotadas de Benito Antonio Martínez Ocasio (31), el artista puertorriqueño disfruta de su plenitud artística, tras ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año 2026, y también financiera.

Según el último reporte de Celebrity Net Worth y proyecciones de Forbes, la fortuna de Bad Bunny alcanzó los US$100 millones al inicio de este 2026 . La cifra impresiona por su aceleración: a mediados de 2025, su patrimonio neto se estimaba en US$50 millones. En menos de un año, el “Conejo Malo” logró duplicar su capital líquido y activos fijos.

Bad Bunny inicia hoy el primero de sus tres shows en Argentina, en el Estadio Monumental de River Plate GROSBY GROUP

El motor de la riqueza: giras y streaming

El principal catalizador de este salto patrimonial es el “Debí Tirar Más Fotos (DTMF) World Tour” . Los números de la industria indican que, en su tramo inicial, la gira generó ingresos por US$107 millones en apenas 12 fechas, con un promedio de recaudación por noche de US$10,8 millones.

El rendimiento comercial se apoya en esta base de consumo digital:

Más de 100 millones de oyentes mensuales en Spotify.

de oyentes mensuales en Spotify. Más de 52 millones de suscriptores en YouTube.

de suscriptores en YouTube. Un catálogo que, tras su histórico show en el Super Bowl LX, disparó sus regalías por reproducción en un 40%.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny acepta el premio al Mejor Álbum Latino Pop o Urbano en la 63 Entrega Anual de los Premios Grammy en el Centro de Convenciones de Los Ángeles el 14 de marzo de 2021 en Los Ángeles, California CLIFF LIPSON - CBS Broadcasting, Inc.

¿Dónde se ubica frente a otras estrellas?

Si bien los US$100 millones de Bad Bunny lo posicionan como el líder de la industria latina, al compararlo con las grandes figuras del pop anglo, la escala cambia drásticamente. El puertorriqueño es un artista regional que empieza a sentarse en la mesa de los dueños del negocio, pero aún lejos de los patrimonios de trayectoria.

Taylor Swift, la referencia imbatible: Con una fortuna que ya supera los US$1500 millones, Swift juega en otras ligas. Su capacidad para ser dueña de sus propios masters e inversiones inmobiliarias globales la sitúan como la artista más rica del mundo.

Taylor Swift junto a Bad Bunny en los Grammy 2023 https://twitter.com/RecordingAcad

En el terreno de los artistas sub-35, Bad Bunny ha logrado posicionarse junto a figuras como Justin Bieber —cuyo patrimonio neto se estima en US$200 millones— pero con una carrera más estática tras la venta de su catálogo. Por otro lado está Dua Lipa, quien ostenta unos US$135 millones de patrimonio. El dato clave es el cash flow actual: hoy, Bad Bunny factura por streaming y giras activas más que Bieber y Lipa juntos .

Diversificación: del escenario a los ladrillos

A diferencia de otros intérpretes que dependen exclusivamente de la venta de tickets, Bad Bunny ha ejecutado una estrategia de diversificación patrimonial propia de un inversor de riesgo. Su cartera incluye:

Real Estate de lujo : posee dos mansiones en Los Ángeles adquiridas por un total de US$17,7 millones (una de ellas comprada recientemente a Ariana Grande).

posee dos mansiones en Los Ángeles adquiridas por un total de (una de ellas comprada recientemente a Ariana Grande). Acuerdos de “Endorsement”: contratos de largo plazo con firmas globales como Adidas, Apple, Corona y Pepsi , que aportan un flujo de ingresos fijos independiente de sus lanzamientos musicales.

contratos de largo plazo con firmas globales como , que aportan un flujo de ingresos fijos independiente de sus lanzamientos musicales. Inversiones estratégicas : participación en equipos deportivos y emprendimientos gastronómicos que siguen el modelo de negocio “lifestyle” de grandes magnates del entretenimiento.

Bad Bunny, en Buenos Aires, con la camiseta de la selección Argentina @AccessBadBunny

El costo de ser Bad Bunny en la Argentina

La escala de su riqueza también se traduce en sus gastos operativos durante su estadía en Buenos Aires. Antes de subir al escenario del Monumental, el cantante fue visto en el restaurante Aramburu (Recoleta), donde reservó el primer piso para una velada privada junto a su pareja, Gabriela Berlingeri. El costo de la experiencia —un menú de 12 pasos con maridaje en el único local con dos estrellas Michelin del país— ronda los $490.000 por persona.

A esto se suma un despliegue logístico que incluye cinco camionetas blindadas y un equipo de seguridad reforzado, una inversión necesaria para un artista que hoy representa una de las marcas más valiosas del mercado hispanoparlante.