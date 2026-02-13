Bad Bunny, en Argentina: cena exclusiva, degustación de vinos y paseo romántico con su novia

Ya instalado en Buenos Aires y en la antesala de sus tres shows en el estadio de River Plate, Bad Bunny transita su tercer día en la ciudad combinando descanso, ensayos y salidas nocturnas. Hoy, mañana y el domingo subirá al escenario del Monumental, pero mientras la expectativa crece entre sus fans, el artista aprovecha para recorrer y disfrutar de la ciudad.

El artista puertorriqueño de 31 años eligió una velada íntima para distenderse: una cena junto a su pareja, Gabriela Berlingeri, en uno de los restaurantes más exclusivos del país.

La salida junto a su pareja

Durante su estadía en Buenos Aires fue visto junto a Berlingeri, empresaria y diseñadora puertorriqueña con quien mantiene una relación desde hace varios años.

Se conocieron en 2017 en Puerto Rico y oficializaron su relación en redes sociales en 2020. La pareja había terminado en 2022, pero siguieron manteniendo contacto. Tras esa ruptura, el cantante inició una relación con Kendall Jenner que se extendió hasta mediados de 2024. Desde entonces, crecieron las versiones sobre una posible reconciliación con Berlingeri. Sin confirmación oficial, en las últimas semanas volvieron a mostrarse juntos.

Gabriela Berlingeri, modelo, empresaria y diseñadora puertorriqueña, a la salida de Aramburu tras la cena junto a Bad Bunny en Recoleta

La pareja fue vista a la salida de Aramburu, un lujoso restaurante en Recoleta. Según trascendió, decidieron adelantar el festejo de San Valentín. El motivo no es menor: el 14 de febrero coincide con uno de sus shows en River, por lo que la celebración debió acomodarse a la agenda del tour.

La presencia de Berlingeri en Buenos Aires demuestra que el viaje no es únicamente laboral, también hay espacio para momentos personales en medio de una agenda exigente.

Cena en Aramburu, alta cocina en Recoleta

La cita fue en Aramburu, el exclusivo restaurante ubicado en el Pasaje del Correo —conocido como Pasaje Suizo—, en el barrio de Recoleta, a pocas cuadras del hotel donde se aloja el artista. El local, dirigido por el chef Gonzalo Aramburu, es el único en la Argentina distinguido con dos estrellas por la Guía Michelin.

La propuesta gastronómica se basa en un menú estacional de múltiples pasos elaborado con productos locales y de temporada. Según la carta oficial, el menú tiene un valor de $300.000 por persona y el maridaje de vinos asciende a $190.000 adicionales. La pareja habría optado por un menú degustación de 12 pasos acompañado por cata de vinos, en una experiencia que se extendió durante aproximadamente tres horas.

Para que Bad Bunny se sintiera cómodo, el primer piso del restaurante fue reservado exclusivamente para él y su acompañante. Y así pudieron pasar una velada íntima y lejos de la mirada del público.

Operativo de seguridad y saludo a los fans

El despliegue de seguridad fue acorde al momento que atraviesa el artista. Luego de que trascendiera que asistió a la última entrega de los premios Grammy con un chaleco antibalas —por recomendación de su equipo de seguridad tras su cruce con Donald Trump y la polémica con el Super Bowl—, el cantante se mueve con un esquema de seguridad reforzado, incluso durante su estadía en Buenos Aires.

Bad Bunny se retira de Aramburu con el rostro cubierto y escoltado por un fuerte operativo de seguridad; al menos diez custodios lo acompañaron mientras camionetas blindadas aguardaban en las inmediaciones del restaurante en Recoleta

Ingresó y se retiró del restaurante rodeado por un equipo de al menos diez custodios, mientras cinco camionetas blindadas aguardaban en las inmediaciones. Sin embargo, al salir se tomó unos segundos para saludar a los fans que lo esperaban en la vereda. Esta vez no hubo quejas por el tumulto: respondió con gestos y breves saludos antes de retirarse.

A horas de su primera presentación en el Monumental, Bad Bunny disfruta de Buenos Aires entre romance, shows y alta gastronomía.