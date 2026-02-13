Cómo llegó Bad Bunny a ser un el ícono latino y qué rebelión presentará en River

Bad Bunny volvió a hacer historia. De ser el primer artista con un disco en español en ganar el Grammy de Mejor Álbum hasta su show en el icónico Super Bowl, el reguetonero puertorriqueño está en camino de ser uno de los cantantes más disruptivos de, por lo menos, los últimos diez años. “Debí tirar más fotos es un disco sumamente político, yo creo que también Benito está muy consciente de su propia subjetividad histórica”, dijo Jorell Meléndez-Badillo, historiador puertorriqueño y colaborador en las portadas del álbum, a LA NACION.

El auge del reguetonero no es casualidad, ya que hasta el último detalle de sus canciones, videoclips y presentaciones en vivo se enfocan en una misma idea: mostrarle al mundo la esencia puertorriqueña. Lo que Bad Bunny tal vez no se imaginaba es que su mensaje se amplificaría enormemente con las detenciones y deportaciones masivas de latinos por parte del ICE, la policía de inmigración estadounidense. Las recientes protestas e indignación colectiva hicieron que sus canciones, que habían nacido con la identidad de su país, se volvieran un canto de América Latina entera.

“Yo creo que los temas sobre los que canta son cuestiones que compartimos a través del sur global, como el desplazamiento, el colonialismo o la pobreza, entonces, tocó una fibra de nostalgia en muchos latinos”, opinó Meléndez-Badillo. De acuerdo con la plataforma Google Trends, a partir del 2026, su nombre tuvo un ascenso meteórico de 1100% en las búsquedas en la web. Sin embargo, esta no es la primera vez que el reguetonero se pronuncia políticamente.

Bad Bunny llega a la Argentina en su mejor momento y con tres River agotados CHRIS TORRES - EPA

La vida de Bad Bunny, empapada por los sucesos en Puerto Rico

Cuando Bad Bunny llegó al mundo en 1994, hacía tiempo que Puerto Rico formaba parte del territorio de Estados Unidos, sin ser un “estado más”, pero tampoco un país independiente. “Somos un estado libre asociado, que es básicamente un territorio colonial”, explicó Jossiana Arroyo-Martínez, profesora de Literaturas y Culturas Latinoamericanas y del Caribe en la Universidad de Texas.

Benito Antonio Martínez Ocasio, el nombre real de Bad Bunny, nació el 10 de marzo de 1994 en Bayamón, Puerto Rico Instagram

Mientras Benito crecía fue testigo de las crisis económicas de 2006 y 2015, que llevaron al cierre parcial del gobierno debido al enorme déficit fiscal. “Las políticas van dirigidas a darle exenciones contributivas a las empresas extranjeras, lo que no impulsa nuestro desarrollo productivo–resumió Indira Luciano Montalvo, doctora en Economía y docente en la Universidad de Puerto Rico–también tenemos un alto nivel de corrupción gubernamental que genera una peor situación fiscal, porque son fondos propios de los cuales se están robando”.

Cuando Bad Bunny empezaba a incursionar en la música, con temas traperos como “Soy peor” (2016) o “Krippy Kush” (2017), la isla fue azotada por el huracán María que dejó más de 3.000 muertos y una crisis humanitaria acuciante. El descontento por la falta de respuesta gubernamental explotó en 2019, cuando se filtraron mensajes de un chat privado entre el entonces gobernador Ricardo Rosselló y sus funcionarios cercanos. El contenido misógino, homofóbico y las burlas a los fallecidos por el huracán generaron una movilización ciudadana histórica que llevó a la renuncia de Rosselló.

Bad Bunny saltó a la fama de la mano del trap y temas como "Soy peor" Frazer Harrison - Getty Images North America

“El verano del 19 es el momento en el que Bad Bunny inicia su intervención en la discusión de temas políticos, junto con otros artistas como Residente y Ricky Martin”, relató Indira Luciano Montalvo. El reguetonero, que ya era conocido internacionalmente, participó activamente de las protestas, canceló su gira y sacó dos temas junto al rapero Residente (“Afilando los Cuchillos” y “Bellacoso”) sobre el descontento que se vivía en Puerto Rico.

Sin embargo, la mención sobre las problemáticas boricuas en sus canciones no terminó allí. En 2022 sacó “El Apagón” en el que se refiere al caso de la empresa Luma Energy. “Básicamente creó un sistema piramidal de corrupción que genera una crisis energética y cortes de luz constantes”, explicó Jossiana Arroyo-Martínez. “Otro apagón, vamo’ pa lo’ bleacher a prender un blunt//Antes que a Pipo le dé un bofetón”, relata Bad Bunny en un tema que sentó las bases para “Debí tirar más fotos”. “Pipo” se refiere probablemente a Pedro Pierluisi, gobernador de la isla entre 2021 y 2025.

Bad Bunny participó de las movilizaciones masivas en contra del gobernador Ricardo Roselló en 2019 Getty Images

“Debí tirar más fotos”: la consagración como ícono latino

“Este es el mejor proyecto de mi carrera, el más especial, el más bonito y con el sentimiento más puro”, describió Bad Bunny en un posteo de Instagram cuando salió su último álbum. Su camino musical le permitió expandir su fama por todo el mundo, y, en el momento más alto de su carrera, decidió volver a sus raíces. “Su intención era utilizar su plataforma para amplificar la historia de Puerto Rico, que está siendo atacada por una política del olvido impulsada por el gobierno estadounidense”, definió el historiador Jorell Meléndez-Badillo.

Todas las canciones del disco son una oda a su isla natal, pero también una denuncia a las cuestiones que aquejan a los puertorriqueños: desplazamiento, corrupción, altos precios, pérdida de identidad. Sin embargo, Bad Bunny probablemente no se imaginaba que su mensaje sería “apropiado” por miles de personas más allá de Puerto Rico. Todo empezó con un trend de Tik Tok con la canción “Debí tirar más fotos”, con la que miles de usuarios compartieron historias de partidas y migraciones forzadas en distintas partes del mundo, desde Venezuela a Palestina.

La problemática cada vez mayor con el ICE en Estados Unidos hizo que sus letras traspasaran las plataformas digitales. Lo que empezó como un grito de rechazo a la ocupación estadounidense en Puerto Rico se transformó en un canto en contra a las detenciones y el maltrato de esta fuerza con la población latina. Prueba de esto es el videoclip de la canción “Nueva Yol”, estrenado el 4 de julio de 2025, que hace burla explícita del presidente Trump y sus políticas antiinmigratorias.

“Yo pienso que Benito no está creando este discurso anticolonial o antidesplazamiento, sino que simplemente está amplificando conversaciones que ya están tomando lugar”, opinó Jorell Meléndez-Badillo. El cantante de reguetón supo identificar la persecución que atraviesa a la comunidad latina e hizo eco a la protesta de miles en Estados Unidos. Días antes del Super Bowl, el “sapoconcho” apareció en las calles y carteles de los manifestantes que adoptaron la icónica mascota del disco.

Los manifestantes de San Francisco hicieron uso del sapoconcho, el animal endémico de Puerto Rico que aparece en varios video del álbum

Con un Grammy histórico y un récord en audiencia en el Super Bowl, Bad Bunny llega a la Argentina con tres River agotados. Si sigue con el estilo de las residencias en Puerto Rico, se podrá esperar una alta puesta en escena, con varias escenografías y bailarines, músicos arriba del escenario y, tal vez, la aparición sorpresa de algún artista local.