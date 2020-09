La mujer que pisa fuerte en el mundo de la logística

Nur Malek Pascha: "Hay una delgada línea en tener políticas de cambios y devoluciones claras, en evitar el fraude y en balancear los costos" Fuente: LA NACION

Pensando en cómo agilizar el puente entre los retailers y los servicios de logística, en 2016 Nur Malek Pascha fundó Envíopack junto a Horacio Esteves y Daniel Battistelli. Los tres provenían del mundo digital. Con 36 años y a punto de dar a luz a su primera hija, hoy Nur es la CEO de esta plataforma tecnológica 100% argentina que brinda soluciones logísticas para e-commerce, centralizando todas las herramientas que los retailers necesitan para gestionar sus operaciones en un solo lugar.

Durante sus cuatro años de operación en el mercado, la compañía viene creciendo a más de un 60% interanual sostenido. De ser una startup con una inversión inicial de US$100.000, pasó a proyectar una facturación estimada para 2020 de $700 millones. Actualmente trabaja para 600 clientes, se expandió a Chile y acaba de relanzar su imagen de marca.

Envíopack se basa en tres pilares: tecnología, logística (almacenamiento, embalaje, control de inventarios y gestión de envíos) y big data. Y se postula como "la primera empresa tecnológica que logra reunir todos los servicios logísticos en una misma plataforma", una supply chain digital con soluciones tecnológicas que se adaptan a las distintas necesidades del e-commerce.

1. Aprender todo el tiempo

Nur es nieta de sirios e hija de madre italiana. Su nombre, en árabe, significa luz. Trabaja desde los 16 años y sabe que es una rareza porque no existen muchos casos de mujeres que hayan impulsado su propia empresa en el área de logística en la Argentina. ¿Qué la llevó a incursionar en este segmento del mercado?

"Ya desde la universidad supe que no iba a poder trabajar en el sector público y que me dedicaría al sector privado. Comencé en Livra.com, primera empresa de investigación de mercado online, muy innovadora. Fue verdaderamente una escuela para mí porque pude pertenecer a una empresa de tecnología con clientes internacionales y con operación regional. Ahí aprendí a liderar proyectos y conocí las áreas de producto, desarrollo, diseño, trato con el cliente. En 2010 surgió la oportunidad de ingresar a Groupon.com, la primera cuponera que vino a Latinoamérica y que representaba un modelo en pleno auge a nivel internacional. Abrimos la operación en Argentina y luego tomamos responsabilidades en la región. Fue mi primer contacto directo con el e-commerce puro. Allí convivían tres operaciones bajo el paraguas de la misma empresa: la venta de servicios, el área de turismo y la venta de productos. Ahí tuve mi primer contacto con la logística, pero en un mercado que no estaba tan desarrollado como ahora, diez años después. Tuvimos que desarrollar una red de sucursales y una red de proveedores para la distribución. Fue muchísimo aprendizaje".

2. Combinar diferentes mundos

Malek Pascha pasó los siguientes cuatro años en Avenida.com, el primer retailer de la Argentina "con inventario y operación propios", en donde se dedicó de lleno a la logística "con una operación mucho más dura, un centro de distribución muy grande y una red de distribución que abarcaba a todo el país". Dice que en Envíopack pudo conjugar "lo mejor de ambos mundos (el de la tecnología y la logística con el del e-commerce) y capitalizar la experiencia de tantos años.

Envíopack funciona como una suerte de suply chain digital, con productos que se adaptan a diferentes estructuras de cliente. Entre ellos se cuenta a grandes empresas como Frávega, Arredo, Megatone, Springwall, Electrolux y Bangho, pero también a pymes y a emprendedores que incursionaron en el mundo online durante la pandemia.

3. Aprovechar las oportunidades

El servicio de la compañía puede implicar una administración de la operación "punta a punta" (fulfillment) o bien funcionar como un software de administración y distribución de productos a nivel nacional para ciertas empresas. Además de las operaciones en Argentina y Chile, Envíopack acaba de poner un pie en México, en donde planea dar pasos de manera muy prudente.

"No hay dudas que la pandemia aceleró las ventas a través del e-commerce -sostiene Daniel Battistelli, CTO y socio fundador de la compañía junto a Malek Pascha-. Las transacciones en línea en comparación con las ventas en físico incrementaron 5.8 veces en mayo de este año en comparación con los meses de enero y febrero. Esto fue consecuencia de la reducción en la movilidad de la población como medida para disminuir el número de contagios por coronavirus. Tenemos claro que la logística es una de las patas fundamentales del éxito en la cadena del e- commerce".

De los tres socios iniciales, el equipo de Envíopack pasó a tener a comienzos de este año 40 empleados y estima cerrar 2020 con un total de 60, tras la incorporación de nuevos profesionales en las áreas de tecnología y operaciones.

4. Enfrentar los desafíos

Cuando se le pregunta sobre los actuales desafíos para su sector en la Argentina, Malek Pascha no duda en mencionar que el principal es la federalización de la logística, hoy centralizada principalmente en Buenos Aires: "Más allá de que faltan inversiones en tecnología e innovación para poder impactar y mejorar los niveles de servicio, fundamentalmente en la entrega de la última milla, la falta de infraestructura dificulta la posibilidad de brindar un buen servicio a nivel nacional. Creo que estamos recorriendo un lento camino hacia esto y que vamos atacando prioridades, a medida que crece el e-commerce y que la industria gana atención".

Reconoce también que en nuestro país se habla poco de la "logística inversa" (el sistema de devoluciones y de cambios): "Hay una delgada línea en tener políticas de cambios y devoluciones claras, en evitar el fraude y en balancear los costos. Sucede que en Argentina no hay mucho mercado de productos caros, de lujo. Y cuando la gente compra productos más económicos, muchas veces el costo de retirar ese producto o de hacer un cambio es más caro que el producto en sí. Ahí se empieza a complicar. No tenemos escala. Creo que el mercado y los clientes maduraron, pero si el costo de la logística es mayor al del paquete que movés, es una situación compleja".

Si bien Malek Pascha reconoce que aún hay mucho para explorar en big data, destaca las ventajas que presenta para los clientes de Envíopack el poder visibilizar la información de sus operaciones en una sola plataforma. "Los clientes tienen full visibilidad de su stock, entran a un panel de facturación y en cinco minutos pueden ver cuánto ganaron en logística o hacer la conciliación de cuentas automática. Hace años uno tenía que entrar a distintos sistemas de gestión, bajar la información, cruzarla, analizarla. Encontrar un problema demandaba mucho más trabajo, ahora todo está centralizado. Y esa información es clave para reorientar, por ejemplo, tu estrategia de marketing, para redefinir modalidades de entrega o bien para entender la incidencia de las diferentes localidades en tus ventas".