La Serenísima volvió a las ganancias en los primeros nueve meses de 2026 y proyecta exportaciones récord

Tras un primer trimestre de 2026 signado por impactos estacionales y un desequilibrio entre costos e ingresos, La Serenísima encaró una recuperación paulatina de sus resultados económicos durante el segundo y tercer trimestre del año.

De acuerdo con el balance financiero presentado ante la Comisión Nacional de Valores, la firma registró una ganancia neta acumulada de $8133 millones en los primeros nueve meses del año. Se trata de un resultado que contrasta con la pérdida neta de $37.856 millones contabilizada en el mismo período de 2025.

Según informaron en el documento, el repunte de la rentabilidad se apoyó en una mejora del margen bruto, el crecimiento continuo de los volúmenes comercializados y, fundamentalmente, en un proceso acelerado de desendeudamiento financiero. Además, indicaron, la inyección de capital por parte de los accionistas permitió cancelar pasivos con costo y liberar flujos de fondos que previamente estaban comprometidos al pago de intereses.

En agosto, Arcor y Danone hicieron su primer desembolso para fortalecer las finanzas de la compañía

En agosto, a menos de un mes de haber tomado el control conjunto de Mastellone Hermanos, Arcor y Danone hicieron su primer desembolso para fortalecer las finanzas de la compañía láctea . La Serenísima Unida, la sociedad creada por ambos grupos para concentrar el negocio, realizó un aporte irrevocable de US$30 millones a Mastellone, que fueron destinados a cancelar deuda bancaria.

Los pasivos totales consolidados de la compañía se redujeron de $794.041 millones al 30 de septiembre de 2025 a $576.864 millones al 30 de septiembre de 2026 (-27,3%).

Asimismo, la cuenta de ingresos por inversiones, costos financieros y resultado por posición monetaria neta aportó $29.477 millones positivos (frente a una pérdida de $38.411 millones en 2025), lo que permitió absorber la pérdida operativa acumulada de $16.965 millones y elevar la ganancia antes de impuestos a $12.136 millones.

Consumo masivo y góndola: recuperación de volúmenes

En un contexto que definieron como “de modesto comportamiento del consumo masivo y con algunos costos relevantes crecientes”, la empresa logró sostener e incrementar sus volúmenes físicos de venta. Las cantidades vendidas totales ascendieron a 1059 millones de litros de leche en los primeros nueve meses de 2026, registrando un alza del 0,19% frente a los 1057 millones de litros del mismo período del año anterior.

En el mercado interno, las ventas físicas alcanzaron los 726 millones de litros, lo que implica un crecimiento del 0,28% respecto de los 724 millones de litros colocados entre enero y septiembre de 2025. Según la reseña de la Dirección, este incremento fue el resultado de acciones comerciales dinámicas destinadas a sostener el volumen sin perder el foco en la rentabilidad.

En el canal internacional, los volúmenes exportados totales por Mastellone -que abarcan tanto los despachos a sus subsidiarias en el exterior como las ventas a terceros clientes- sumaron 333 millones de litros de leche al 30 de septiembre de 2026, evidenciando un crecimiento del 1,2% interanual. La unidad de negocios internacionales logró una leve mejora en sus márgenes de rentabilidad, aun cuando el tipo de cambio se movió a un ritmo menor que la inflación del período.

De cara al cierre del ejercicio 2026, la conducción de la compañía mantiene expectativas positivas. De acuerdo con lo proyectado por la empresa, el volumen acumulado proyectado permitirá cerrar el año 2026 con una cifra récord de exportaciones en los registros de la compañía, aprovechando la desaceleración inflacionaria, la estabilidad cambiaria y la escala de su red logística.