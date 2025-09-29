Las empresas argentinas se revalorizaron en US$4192 millones tras el apoyo de EE.UU. y las retenciones cero

La volatilidad está a la orden del día. Luego de que las elecciones de provincia de Buenos Aires sacudieran al mercado, la semana pasada el Gobierno pegó un volantazo e intentó llevar calma a los inversores. Apareció un mensaje de apoyo del Tesoro de EE.UU., se sumaron otros organismos multilaterales y se anunciaron retenciones cero para granos y carnes. Ese combo de noticias permitió que las principales compañías argentinas se revalorizaran en US$4192 millones.

El viernes 19 de septiembre, las principales compañías del país tenían una capitalización de mercado de US$36.270 millones, según un reporte de Cocos Capital para LA NACION. Ese día, el Banco Central (BCRA) cerró la semana con una pérdida de US$1110 millones de reservas que se fueron para defender el esquema cambiario, mientras que el riesgo país llegó a tocar los 1500 puntos básicos.

Sin embargo, en los días posteriores, el panorama cambió. El sector agroexportador declaró US$7000 millones y en solo tres días se llegó al cupo de retenciones cero a los granos. Esto permitió que el Tesoro compre divisas en el mercado, a lo que se le sumó la posibilidad de un swap con Estados Unidos por US$20.000 millones, y mensajes de apoyo del FMI, del Banco Mundial y del BID. Las acciones reaccionaron al alza y la capitalización bursátil ascendió a US$41.463 millones para el viernes 26 de septiembre. En otras palabras: se revalorizaron en US$4192 millones en una semana, el equivalente a un 11,25%.

Estas cifras se desprenden al comparar la capitalización bursátil de las 21 empresas que conforman el panel líder del S&P Merval, consideradas como aquellas que registran el mayor volumen de operaciones en el mercado local. Este número indica cuánto vale una determinada compañía de acuerdo con el precio de las acciones que circulan y se operan en el mercado de capitales.

“En época de elecciones siempre hay más volatilidad. Es lógico, ya que el mercado está frente a un escenario binario y trata de adelantarse. Ahora, lo que no es normal es la volatilidad de estos eventos en la Argentina versus los países medianamente desarrollados. Hoy el mercado está mirando dos cosas muy concretas: cómo se perfilan las elecciones de octubre y, en términos económicos, si el Gobierno puede mantener las variables como el dólar y la tasa de interés bajo control mientras intenta recomponer reservas. Esos van a ser los termómetros en el corto plazo", dijo Tobias Sanchez, portfolio manager de Cocos.

Para Isabel Botta, product manager en Balanz, la volatilidad que atraviesa la Bolsa porteña es habitual para los períodos electorales en la Argentina. Mientras que en momentos “normales” del mercado criollo las acciones suelen moverse en un rango del 5%, en contextos de definiciones políticas es esperable que las variaciones se amplifiquen. De hecho, en septiembre se vieron movimientos diarios de hasta 20% en algunos papeles.

“Antes del rally de la semana pasada, ya se observaban caídas cercanas al 40% en lo que iba del año. Este ajuste se profundizó tras las elecciones en provincia de Buenos Aires, a medida que crecía el riesgo de que el plan económico no pudiera sostenerse por falta de apoyo político. Pero incluso antes de ese evento, no se veía gran atractivo en este activo. Las acciones, como activo de largo plazo, requieren visibilidad y consistencia en el rumbo económico para recuperar valor. La falta de apoyo político para avanzar con reformas de fondo mantuvo la presión bajista durante el año", completó.

Al ver en detalle qué pasó con la capitalización bursátil de las principales compañías, la petrolera YPF se revalorizó en US$931 millones a lo largo de la semana pasada. Pasó de una capitalización de US$9280 millones a una de US$10.212 millones, equivalente a una suba del 10%.

También tuvieron una buena semana las empresas del sector financiero. Grupo Financiero Galicia recuperó US$539 millones (+12,87%), Macro tuvo un incremento de US$381 millones (+15,44%), BBVA presentó una suba de US$230 millones en su capitalización bursátil (+14,66%) y Banco Supervielle sumó US$36 millones (+8,36%).

“El bancario es el sector que te refleja la dolarización, el miedo a la suba del dólar, la expansión del crédito, la mejora del ingreso disponible de la población, la transaccionalidad. Todo esto pasa por la lectura de los balances de los bancos, pero estuvieron contaminados en el pasado por la asistencia que le daban al Tesoro. Las Leliqs también, eran ganancias de los bancos, por eso el balance te da una caída del 85% en todas las variables operativas. Porque las Leliqs no existen más, están en manos del Tesoro, y los bancos tuvieron que salir de nuevo a prestar al sector privado”, explicó Gustavo Neffa, director de Research for Traders, al analizar qué sucedió con el sector en el último año.

La recuperación se observó en el resto de las firmas del panel principal. BYMA se revalorizó en US$220 millones (+30,39%), Transportadora de Gas del Sur mostró una mejora de US$217 millones (+7%), Central Puerto sumó US$144 millones (+12,4%), la capitalización bursátil de Transener ascendió US$142 millones (+33,98%), Transportadora de Gas del Norte anotó US$139 millones (+24,09%) y Banco de Valores trepó unos US$54 millones (+34,57%).

“La Bolsa viene de un sell off [venta] fuerte, con parte explicada por la política y parte por cómo se manejó la economía en los últimos meses. También hay algo de reversión a la media de las valuaciones. No olvidemos que la Bolsa argentina fue de las que más subió en 2024. Dicho esto, da la sensación de que el mercado se pasó de rosca en la baja y ya estamos viendo compañías que cotizan undervalue [por debajo de su valor]. De hecho, varios managements lanzaron programas de recompra de acciones, que es una forma muy directa de decir ‘nuestro equity está barato y lo aprovechamos’“, dijo Sanchez.

Para Neffa, la “volatilidad extrema” va a seguir de cara a las próximas semanas. El mercado se debate entre la definición electoral de las elecciones y la “tranquilidad” al ver que el Gobierno consiguió fondeo hasta fines de 2026 para pagar la deuda. La Bolsa podría recuperarse si el BCRA empieza a acumular reservas, si el oficialismo realiza una buena elección y si bajan las tasas de interés.

“De fondo, en octubre se define el modelo y la sustentabilidad del plan del Gobierno. La semana pasada, el anuncio del Tesoro lo que hizo fue desandar los miedos y darle apoyo al actual plan económico para que dure y continúen los cambios. En 2024 fueron todos éxitos en materia económica, pero en 2025 se sintió mucho el impacto en la micro. Hubo pérdida de apoyo del votante, porque no le gustó nada las sospechas de corrupción, porque el apoyo que le dio el votante a Milei se basa en dos pilares: reordenamiento macro —bajar la inflación— y que se erradique el costo político —la corrupción—. Todo eso dejó en un manto de dudas a las elecciones", cerró Neffa.