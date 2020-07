Cabotaje. El dramático pronóstico de las low cost sobre el efecto de la pandemia

Aviones parados desde mediados de marzo y empresas complicadas.

CÓRDOBA.- Fue muy duro el diagnóstico que realizaron autoridades de Flybondi y JetSmart sobre la gestión del Gobierno del mercado aerocomercial durante la pandemia y la cuarentena. Insistieron en que no han tenido comunicaciones formales con las autoridades para analizar el futuro y ratificaron que son más los interrogantes que las certezas, por lo que proyectar es difícil. Según cifras de Iata, la Argentina perdió US$2300 millones este trimestre por falta de conectividad .

"No hay una sola definición sobre cuándo se reiniciarán los vuelos, no hay señales de que podrían ser sin pasar por Buenos Aires, volando desde otro hubs como Córdoba o Rosario -dijo Esteban Tossutti, CEO de Flybondi -. Se puede dejar que pase lo peor en Buenos Aires pero nada, no hay indicadores de nada". Las empresas no habían recibido la comunicación para reiniciar los vuelos el 15 de este mes, como anunció (y después desistió) el Ministerio de Transporte.

Gonzalo Pérez Corral, su par de JetSmart , fue contundente: "De no hacer algo ahora, en el 2021 habrá un solo operador en el mercado y tendrá a todos los gobiernos agarrados y extorsionándolos quitando rutas o conexiones como ya se vio en otras oportunidades", dijo.

Los empresarios participaron de un panel organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde analizaron la coyuntura del sector, las perspectivas a mediano plazo y lamentaron la salida de Latam de la Argentina. Señalaron que los grandes "perdedores" por la menor conectividad son los gobernadores y confiaron en que cuando se reinicien los vuelos, la demanda de cabotaje reaccionará rápidamente .

Tossutti agregó que están hablando con gobernadores y que saben que algunos les llevaron los planteos a la Nación pero "parece que o todos tienen problemas auditivos o no les interesa". Su colega sumó que el trato para con el sector " involucra discriminación, no tener reglas claras y hasta alguna malicia . No hacemos más que mostrar los datos y las realidades sin animosidad política. Es bueno tener el panorama más claro para que los inversores puedan tomar mejor las decisiones de quedarse y apostar o irse".

El directivo de Flybondi apuntó que entre turismo, hotelería y aéreas hay en riesgo 14.000 puestos de trabajo y lamentó que "no hay una ventanilla donde discutir los temas y buscar de manera consensuada una salida. Pedimos reglas claras de juego, no se pide más, se pide lo mismo". La referencia es a la financiación del combustible que YPF le hace a Aerolíneas Argentinas .

Además de las dudas por la continuidad de las operaciones en El Palomar -las dos empresas trabajan desde allí-, Pérez Corral planteó dudas sobre la oportunidad de una " obra faraónica" en Aeroparque Jorge Newbery de "$6000 millones cuando hoy hay necesidades de salud, de lucha contra la pobreza. Gastar eso en beneficio de pocos no es de lo mejor que se está haciendo".

También sostuvo que JetSmart está siendo "discriminada" a la hora de aprobar la compra de Norwegian : "Invertimos dinero viendo valor de las posiciones que tenía en aeroparque y, desde enero, estamos batallando por usar las cosas que creemos que nos pertenecen. Hemos hecho todo conforme a las normas y no hay respuestas", sostuvo.