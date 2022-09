Live shopping. Los videos en vivo reinventan el comercio electrónico

El live shopping es la nueva herramienta que está revolucionando el comercio electrónico en el mundo. Se trata de una plataforma virtual que permite a emprendedores, vendedores e influencers mostrar productos en vivo y venderlos online al instante. Es una transmisión que permite despertar y mantener el interés por una variedad de productos -cosméticos, alimenticios, indumentaria, diseño de interiores, hasta obras de arte- mientras vendedores o influencers describen el beneficio.

Durante la pandemia, las ventas virtuales aumentaron por la cuarentena. Los comercios tuvieron que adaptarse a las compras online, especialmente aquellas que se accedían a través de las redes sociales. GoJiraf, Amazon Live, Taobao (creado por Alibaba), OnLive Site o Kuick, son empresas que se dieron cuenta de esta nueva tendencia, del cambio constante que el e-commerce estaba experimentando y desarrollaron en la tendencia.

Patricio Cossio y Agustin Campos, ambos argentinos, desarrollaron el servicio del live shopping para Latinoamérica durante la pandemia. Ellos conocieron esta tendencia en China y fundaron GoJiraf, la primera de estas plataformas en la región. La idea era acercar a las personas a la venta digital y ofrecerles una interacción más simple, personalizada y con un toque más humano en tiempo real.

Para acceder a la plataforma, las empresas que contratan el servicio de live shopping comunican el evento a sus clientes a través del correo electrónico o las redes sociales. Allí se indica fecha y hora de la convocatoria y se envía el enlace para acceder. Durante la transmisión, el vendedor describe las bondades de su producto y el cliente puede preguntar, comentar y comprar allí mismo.

La plataforma permite al vendedor digitalizar el contenido mediante una transmisión en vivo de su venta. Allí, decide qué productos mostrar e interactúa con los clientes. En caso de concretar una venta, vincula la transacción en ese mismo instante con el medio de pago que el cliente elija: tarjeta de crédito, débito o aplicaciones de cobro online sin tener que redireccionarla a una página web. “Esto simplifica que la experiencia y se traduce en un mayor volumen de tickets de venta”, comenta Cossio y agrega que el formato evoca, en cierta forma, a la telecompra pero, en este caso es digital, a través de una plataforma mobile o full screen mobile que se adapta a la pantalla de cualquier teléfono celular.

Los emprendedores argentinos explicaron que en un estudio realizado durante quince días, de 245 personas que se unieron a un evento, 60 compraron y generaron un ticket promedio equivalente a US$400. Esto quiere decir que el 22% de personas que se unieron a través de sus cuentas, compraron. También, destacan que en el e-commerce, el tiempo de interacción del cliente con la página aumenta de tres minutos, en el formato tradicional, a doce minutos.

“La interacción y la inmediatez son los factores que hacen atractiva a esta nueva herramienta. Gracias a ellas, el cliente aumenta el tiempo de contacto con el producto. Además interactúa a través de un formato que le es familiar: el vivo de una red social”, agregaron.

Modalidades

Existen tres formatos de transmisión en vivo. El one to many es la clásica transmisión masiva, hasta un millón de personas, con un host, generalmente el vendedor. El one to few que permite hasta quince personas y puede ser convocado por un cliente que invita a una red de conocidos. Y el one to one que es el personalizado que vincula a un cliente con un vendedor.

Essen Aluminio es una empresa argentina que produce ollas y cacerolas. Es la primera en venta directa del mundo en ofrecer la herramienta de live shopping a sus emprendedores.

“Essen Live Shopping es la herramienta virtual que posibilita acortar la distancia física con los clientes. La empresa no solo logra dar a conocer sus productos sino que alcanza un mayor engagement. Cercanía, interacción y demostración son los pilares fundamentales para nuestra empresa, y esta herramienta permite que los emprendedores comuniquen aún mejor los beneficios y el diferencial de nuestros productos sin tener que estar físicamente en un lugar”, explican en Essen Aluminio.

El live shopping multiplica por dos las ventas digitales en China

Natura es otra de las empresas que está incursionando. La empresa de cosmética concretó hace unas semanas la primera transmisión de un live shopping en la Argentina, en la víspera del Día del Amigo. El encuentro online contó con más de 12.000 personas conectadas en simultáneo y las visitas al sitio crecieron un 1000% en comparación a un día normal. Además, la marca recibió más de 4000 pedidos, desde que comenzó el live, con casi 1000 pedidos por hora, lo que normalmente logra en un día de Hot Sale. Los descuentos como el 30% off fueron de los más utilizados por los consumidores.

“Incorporar este tipo de iniciativas a nuestra estrategia, va en línea con esta transformación de la venta directa tradicional y nos permite llegar cada vez a más hogares y fidelizar a los que ya nos eligen, potenciando el negocio de toda la red de consultores y consultoras de belleza de Natura. Esta digitalización es sin dudas un acelerador de oportunidades y un antes y después para nuestro negocio”, asegura Santiago Del Giudice, gerente de E-commerce de Natura Argentina.

Por su parte, Steffy Hochstein, Digital Media Manager de la agencia Another, explica que “es una manera muy eficaz de interactuar con la comunidad, mientras impactamos de manera positiva las ventas de cualquier negocio. Esto implica una revolución en las redes sociales”. Esta nueva forma de comprar y vender sigue atrayendo clientes porque permite que cada uno tenga un personal shopper, así pueden recibir asesoramiento en tiempo real antes de comprar virtualmente. Esto, genera mayor interés entre los usuarios y ayuda a la audiencia a estimular la intención de compra.