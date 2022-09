La plataforma cripto más importante del mundo impondrá un corralito a ethereum por un evento que se espera hace años

El mundo cripto se anticipa a uno de los eventos más importantes de la comunidad en los últimos años. El 6 de septiembre próximo comenzará un proceso de migración conocido como “The Merge” (”La Fusión”) en la red ethereum, creada por Vitalik Buterin. Su criptomoneda, la segunda entre las de mayor capitalización de mercado a nivel global, pasará de un protocolo “Proof of Work” (prueba de trabajo”) a Proof of Stake (prueba de participación). Se trata de dos algoritmos distintos para llevar los “libros contables” de las criptomonedas, y de estos dependen su creación, a partir del minado o la generación de nodos.

Dado que por las consecuencias desconocidas de la migración, en la que se trabaja desde hace años, podría crearse una nueva criptomoneda en el proceso, Binance, la mayor plataforma exchange del mundo, tomó algunas medidas para “los riesgos de trading que pueda generar la volatilidad de precios y mantener la seguridad de los fondos de los usuarios”. Otras plataformas podrían seguir su camino.

“Binance suspenderá los depósitos y retiros de los tokens ETH y ERC-20 aproximadamente el 6 de septiembre de 2022 a las 14:00 (horario en la Argentina) para la actualización de la capa de consenso Bellatrix y el 15 de septiembre de 2022 a las 3:00 para la actualización de la capa de ejecución París”, informaron. Advirtieron a los usuarios dejar un margen de tiempo suficiente para que las transferencias de tus tokens se procesen antes de la suspensión.

Binance suspenderá algunas operaciones de la red ethereum

Se considera que podrían darse dos escenarios a partir de “La Fusión”. Por un lado, podría no crearse un nuevo token. En ese caso, Binance reabrirá entonces los depósitos y retiros de los tokens ETH y ERC-20 tan pronto como sea posible. Por otro lado, la cadena podría dividirse en dos cadenas enfrentadas y se crea un nuevo token. Los usuarios de la plataforma verán acreditados el token que surja en una proporción de 1:1 de acuerdo con la instantánea de los balances de ETH antes de la actualización de la capa de ejecución París.

“A fin de proteger a los usuarios de Binance, todos los tokens que surjan del fork serán sometidos a un estricto proceso de revisión para ser incluidos en listas, tal como Binance hace con cualquier otra moneda o token. Por política interna, Binance no garantiza las inclusiones en las listas”, informaron.

Vitalik Buterin, fundador de ethereum y Evan van Ness, especialista Fabricio Obljubek

El trading en spot, de margen y futuros no se verán afectados, aunque se espera una gran volatilidad en el precio. Binance suspenderá las solicitudes de préstamo de margen aislado y cruzado de ETH desde el 14 de septiembre de 2022 a las 3:00 hasta aproximadamente el 16 de septiembre de 2022 a las 3:00.

Las liquidaciones seguirán habilitadas bajo condiciones extremas de volatilidad de precio. Binance se reservó el derecho de actualizar el tiempo de suspensión de los préstamos de margen cruzado y aislado de ETH y de ajustar las tasas de interés de los préstamos de ETH, con o sin previo aviso. Además, los usuarios con obligaciones en ETH deben devolver el token que surja del fork en el caso del escenario B.

Proof of Work, el algoritmo que actualmente usa bitcoin y del que migrará ethereum, tiene algunas desventajas, como el consumo de energía eléctrica. A partir de ahora, los tokens no se minarán, sino que habrá validadores a cargo del registro de las operaciones en blockchain, un sistema más descentralizado.