Los ganadores de las mejores campañas de comunicación

Bajo el lema “Comunicación en evolución”, académicos, empresarios, importantes CEO y periodistas se reunieron en la 8° Conferencia Internacional de Relaciones Públicas y Comunicación. Organizada en conjunto por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas y el Círculo DirComs de Argentina, la jornada tuvo lugar ayer, lunes 9 de junio, en el Centro de Convenciones Buenos Aires.

El encuentro fue escenario de la denominada “Noche de las Comunicaciones”. Y en ese ámbito, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas y el Círculo DirComs de Argentina entregaron un doble galardón: los Premios DIRCOMS a las mejores campañas de comunicación, y los Premios del Consejo a los profesionales más destacados del sector.

La 8° Conferencia Internacional de Relaciones Públicas y Comunicación se desarrolló ayer, bajo el lema "Comunicación en evolución" Nicolás Suárez - LA NACION

Los ganadores de los Premios DirComs

Categoría: Empresas - Comunicación Interna

1° puesto: “#SíEsParaTanto” - The Walt Disney Company Latin America

2° puesto: “Shaping Our Next 25” – Mercado Libre

3° puesto: “#HacemosLoma” – Loma Negra

Categoría: Empresas - Comunicación Externa

1° puesto: “Acelerando motores” - Globant

2° puesto: “Raras pero reales” - Sanofi

3° puesto: “Innovación y confianza en el año de la IA” - Microsoft

Categoría: Empresas - Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales

1° puesto: “De la amenaza de prohibición a repensar la movilidad” - Uber

2° puesto: “#MásBahiensesQueNunca” – Dow Argentina

3° puesto: “Proyecto Niágara” – Renault Argentina

Categoría: Empresas - Issue Management y Gestión de Crisis

1° puesto: “DEBIN” – Mercado Pago

2° puesto (empate): “Todos hablan de tarifas, nosotros también” – Enel Argentina

2° puesto (empate): “Caballito: apagá las fake news, encendé la información real” – Enel Argentina.

Categoría: Empresas – Comunicación de Sostenibilidad

1° puesto: “Presupuesto Participativo” – Dow Argentina

2° puesto: “Fútbol Positivo” – Torneos-Copa Argentina

3° puesto: “No da lo mismo” – Grupo Arcor

Categoría: Empresas – Brand PR

1° puesto: “Partnership con Williams y Colapinto” - Mercado Libre

2° puesto: “Se me escapó un chorrito” - Kimberly-Clark

3° puesto: “Rebranding Aeropuertos Argentina” – Aeropuertos Argentina

Categoría: Empresas – Comunicación Online

1° puesto: “Las Aventuras de Bartolito en Internet” – Google Argentina

2° puesto: “Zoom en Dow” – Dow Argentina

3° puesto: “Bienestar sin fronteras” - OSDE

Categoría: PyMEs/ONG – Comunicación Externa

1° puesto: “Hagamos que Suene” - Bancos de Alimentos Argentina

2° puesto: “Tengo un amigo judío” - AMIA

Categoría: PyMEs/ONG – Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales

1° puesto: “Transparencia fiscal” - Asociación Civil Lógica

Premios del Consejo a los profesionales

Ámbito Corporativo: Julieta Biagioni – Ualá

Ámbito Académico: Mariano Iovine - UADE

Ámbito Público: Martín Kanenguiser - Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

Ámbito de la Consultoría: Paola Podestá - Edelman Argentina

Joven Profesional: Camila Bogado - Farmacity

Trayectoria: Pablo Armagni - Telefónica

Liderazgo en las Organizaciones Públicas o Privadas: Gabriela Renaudo - VISA

Estrategia de Comunicación de ONG: Missing Children

De los medios tradicionales al streaming

A la hora de analizar las tendencias en el campo de la comunicación, los canales de streaming y las redes sociales cobraron un rol destacado. Para los especialistas, el mapa de los medios cambia a velocidad vertiginosa. Y en ese proceso, los creadores de contenido, emprendedores y periodistas atraviesan una transformación profunda que no solo desafía los formatos clásicos, sino también la manera de construir audiencias, conversación e incluso negocios sostenibles.

“Yo no me siento streamer. Quienes crean contenido en ese formato tienen un nivel de talento y versatilidad que yo no tengo. Lo mío pasa por otro lado. Uso ese formato por una cuestión de adaptarse o morir”, afirmó Iván Shargrodsky, creador de la plataforma Cenital. Para él, la clave es comprender el entorno desde una lógica distinta: “Es mirar las cosas desde la perspectiva de que tenés que pagar 67 sueldos”.

La reflexión parte de una convicción: el periodismo, tal como lo conocíamos, ya no alcanza. Y el contenido ya no es solo una nota o un video, sino una estrategia que incluye boletines, redes sociales y canales de YouTube. En ese sentido, Shargrodsky destacó que “lo que más convierte no siempre es lo que tiene más alcance”. Según precisó, los newsletters generan mayor fidelización y profundidad en la conversación con las audiencias, a diferencia del canal de YouTube, que ofrece visibilidad masiva pero más efímera.

Luis Cella, por su parte, trajo a la mesa los orígenes de Olga, el canal de streaming que explotó en audiencias en tiempo récord. “Antes de arrancar, ya teníamos la idea de que fuera un negocio. Pero no creímos que iba a crecer tan rápido ni llegar a tanta gente. Trabajábamos en Telefe con mi hermana y cuando dijimos que dejábamos el canal para armar un canal de streaming nos miraron raro. No veían el negocio. Nosotros le teníamos mucha fe”, recordó.

Para el emprendedor, el foco está en construir contenidos que trasciendan el momento del vivo. “Hay peleas todo el tiempo por la atención del público, pero no se trata de una competencia directa. El desafío es generar contenido que mantenga el interés en el tiempo. Hay mucha oferta, pero a diferencia de los medios tradicionales donde el contenido era solo en vivo, ahora trabajamos para que perdure”, señala.

Ambos coincidieron en que los datos son una herramienta, pero no pueden ser el único faro. “Hay un punto en el que el algoritmo y las métricas son importantes, pero no podés quedar secuestrado por eso”, remarcó Shargrodsky. Y Cella completó: “Hay una parte del número frío que sirve, pero también hay cosas que nunca te va a dar un informe de audiencias. Hay que combinar intuición, olfato periodístico y análisis de datos”.

La política en formato vertical

En la era de las redes sociales, el discurso político también se reconfiguró: se redefine en formatos breves, impactantes y profundamente emocionales. Para los especialistas, en este nuevo ecosistema, los líderes no necesariamente se destacan por su capacidad de oratoria clásica, sino por su habilidad para narrar una historia en 15 segundos.

“El político venía con una falsa idea: la de que existían dos mundos distintos, el real y el virtual. Pero no es así”, explicó Iván Liska, fundador de Blender. Y añadió: “Ambos son parte del mismo mundo. Lo que hay son espacios diferentes: el tangible y el digital, y en cada uno somos versiones distintas de nosotros mismos. Soy una persona en esta mesa, y otra en Instagram, LinkedIn o Twitter. Pero no por eso dejo de ser genuino”, planteó.

Iván Lisca y Vico, moderados por el periodista Javier Petersen Nicolás Suárez - LA NACION

Liska apuntó que los jóvenes comprendieron esta lógica antes que nadie. Para ellos, no hay una ruptura entre el mundo físico y el virtual. Esa integración -señaló- es la que muchos políticos aún no terminan de entender. “Cuando vemos a un político que funciona bien en redes, otros intentan imitarlo. Pero lo que no ven es que ese político está siendo él mismo. No está fingiendo. Hoy, sin ir más lejos, tenemos un presidente que es, ante todo, un gran tuitero. No es que se convirtió: ya lo era”, afirmó.

Con experiencia en campañas digitales, Vico sumó una mirada técnica y conceptual sobre la viralización: “No hay una fórmula mágica para entender por qué algo se vuelve viral, pero sí hay patrones. Desde lo conceptual, un contenido impacta cuando genera algo en quien lo ve: sorpresa, incomodidad, identificación. Desde lo técnico, influye si se usa una música en tendencia, si se publica en el momento justo o si responde a la coyuntura”, explicó el estratega digital en campañas políticas.

Para él, el timing lo es todo. “Publicar algo tres o cuatro horas más tarde puede cambiar completamente las métricas. En redes sociales, la conversación se mueve rápido, y quien no entra a tiempo, queda afuera”, advierte.

Además, resaltó un punto central del nuevo paradigma: la dificultad de condensar ideas en pocos segundos. “Con la modernización de los algoritmos, la lógica del discurso político cambió. Ya no hay espacio para los monólogos extensos. Hoy hay que emocionar, explicar y generar impacto en 15 segundos. El que no entiende eso, no entra en la conversación”, sentencia.

En un entorno saturado -según Vico, cada persona recibe entre 2000 y 2500 impactos comunicacionales por día-, destacar exige precisión quirúrgica. “La frase que más odio es ‘Instagram lanzó una nueva actualización’. Porque implica tener que adaptarse de nuevo, probar formatos nuevos y desafiar lo que funcionaba ayer. Pero esa es la regla del juego”, concluyó.