Marca personal. Cómo diferenciarse y no morir en el intento

La marca personal puede ser decisoria a la hora de elegir entre dos candidatos a un mismo puesto laboral y, aunque toda la gente posee una desde el nacimiento, pocos saben cómo desarrollarla para explotar su potencial en todos los ámbitos de la vida.

“Alguna vez, escuché que es lo que habla de uno cuando no estás. Es el sello que se deja en los demás, con lo que te identifican”, ilustró Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions y People & Cultura de la empresa de recursos humanos Manpower.

Sería la esencia o el estilo de cada individuo. En resumen, la impronta que dejan sus dichos, sus acciones o su personalidad en los otros. “Por decirlo de manera sencilla, desde el verdulero de la esquina hasta el médico tienen una marca personal. Pero no todos somos conscientes de la imagen que dejamos en los demás, cómo nos posicionamos en su mentes y qué ven de nosotros”, expuso Analía Alcón, docente titular de la Administración de Recursos Humanos de la Universidad de Palermo (UP).

En gran medida, la percepción que se tiene de una persona dependerá de la información, el contexto, la interpretación y el sesgo de las partes. “No se debe olvidar que el branding personal puede ser positivo o negativo. Como resultado de eso, por ejemplo, alguien diga: esta persona no trabaja bien, no la contrates”, puntualizó Mayra Alcántara, directora de Influencer Marketing en la agencia Another.

Los especialistas en recursos humanos coinciden que es imprescindible gestionar la marca personal -conocida en inglés como personal brand- para emplearla a favor de uno y no olvidar nunca que todo lo que se muestra en las redes puede favorecer o desfavorecer caminos futuros.

Como casi todos los recursos del marketing, el personal branding no es un invento de los últimos tiempos. Existe desde siempre. “Incluso, se podría decir que es una práctica milenaria. Sin embargo, antes era más fácil comprobar lo que se decía del otro porque las relaciones humanas eran más directas”, comentó Alcón quien también es directora de la consultora Galimi & Alcón asociados.

Al desarrollar una personal brand bien definida, se potencian los atributos que hacen únicos a un individuo. “Muchos la confunden con las actividades o contribuciones en ciertas redes. Pero, su construcción es una cuestión más profunda”, explica Aguilera. Además, el personal brand busca sobre todo mostrar el lado más humano de la gente en las plataformas digitales.

Hoy es difícil encontrar un retractor de esta práctica. Hasta dicen que escasean sus desventajas. “Es más, puedo necesitar un servicio y si no lo encuentro en ninguna red, eso puede generarme dudas. No desconfianza. Más bien puede llevarme a pensar que está desactualizado profesionalmente”, marcó Analía Alcón.

Razones de peso

Detrás de la decisión de trabajar y potenciar la marca personal no existe un único motor. Y a la hora de buscar motivaciones hay varias razones. La primera es diferenciarse de la competencia. Un buen branding personal es un valor diferenciador que ayuda a superar la competitividad de los mercados actuales.

También ofrece una mayor visibilidad. Una marca personal brinda relieve y abre un mayor abanico de alternativas. “Además, gracias a internet, se traspasan las fronteras. No existen ya los límites geográficos”, destacó Alcántara.

Un punto a considerar es que el 85% de las vacantes de selección de personal se manejan sin publicar un aviso. Para “candidatearse” a estas ofertas, la marca personal hace la diferencia.

“Por ese motivo es importante ser cuidadoso con lo que se trasmite. No se sabe quién la verá en el amplio mundo digital. Se podría decir que las redes funcionan también como referencia”, añadió la ejecutiva de Another.

Por otra parte, se aprecia, cada vez más, la personalidad de los postulantes a un puesto de trabajo. Se intentan así asegurarse que el perfil cuadre con la filosofía y los valores de la compañía. “Es preciso aclarar que esas cuestiones no se las analiza en términos de valoración (qué está bien o mal) sino en búsqueda de congruencia”, afirmó Aguilera.

En la actualidad, basarse solo en indicadores tradicionales (instrucción y experiencia) dificulta las selecciones de personal. En términos de educación y experiencia, existe un alto grado de equiparación entre los aspirantes, y mostrar las aficiones, hobbies o lo que se hace en el tiempo libre ayuda a diferenciarse. “Se analizan también los propósitos de la persona en la vida, sus aspiraciones. La idea es ver si existe coherencia entre ellos y si se apalancan con lo que ofrece la compañía”, explican en Manpower.

Estrategia de marketing

Ciertas organizaciones arman su estrategia de marketing a partir de que sus líderes fortalezcan su personal brand. “Una empresa de servicios nos contrató para ayudar a la gente de su área comercial a desarrollar de la marca personal de cada miembro del departamento. La idea era impulsar así sus ventas”, contó la socia de Galimi & Alcón.

Desde ya promover la personal brand significa sostenerla con hechos reales. Solo esto permitirá que sea creíble y perdurable. La honestidad cobra mucha fuerza en estas cuestiones. “Lo ideal es mostrarse genuino. Es preciso enfocarse en la autenticidad. Ese es un aspecto estratégico. Debe existir siempre un relación entre las acciones y los dichos”, sostiene Alcántara.

En la actualidad una marca personal puede elevarse con rapidez por acciones (positivas o negativas) puntuales. Por eso la importancia de la concordancia. Ella permitirá sostenerla a lo largo del tiempo. “Construir una marca personal es una tarea lenta y minuciosa, de mediano y largo plazo. No se la puede equiparar con una publicidad en la vía pública cuyo resultado es instantáneo”, precisa Alcón.