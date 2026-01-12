Mercado Libre desvinculó a más de 110 empleados en la región

Mercado Libre avanzó con una reorganización interna en sus áreas de Experiencia de Usuario (UX). Como parte del proceso, desde la empresa confirmaron la desvinculación de 119 personas en América Latina, de las cuales 32 corresponden a la operación argentina.

“En Mercado Libre estamos evolucionando la organización de nuestros equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido. Esta transformación busca fomentar estructuras más ágiles y colaborativas, aprovechando la tecnología para seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios”, explicaron a los medios.

Fuentes cercanas a LA NACION confirmaron que la empresa no emitió ningún comunicado interno para contar la decisión. El anuncio de las desvinculaciones fue realizado a través de reuniones grupales por videollamada, organizadas por áreas, a las que fueron convocadas solo las personas afectadas.

Ariel Szarfsztejn: “El 20% del código nuevo que produce Mercado Libre lo hace la inteligencia artificial"

Pese al recorte, desde Mercado Libre aclararon que se trata de “una medida puntual” que no modifica sus planes de expansión en la región. En esa línea, enfatizaron que solo en 2025 la empresa creó más de 42.000 nuevos puestos de trabajo en América Latina y “sigue contratando en múltiples áreas para acompañar el desarrollo del negocio”.

El impacto de la tecnología

Ya en septiembre del año pasado, en su primera entrevista pública tras haber sido nombrado CEO de Mercado Libre, Ariel Szarfsztejn no esquivó el impacto que la inteligencia artificial (IA) ya tiene en el funcionamiento de la compañía, aunque no se refirió a la consecuente reducción de personal.

“Nuestros equipos son mucho más eficientes hoy. Desde hace uno o dos años usamos inteligencia artificial para conciliar cuentas, producir un comercial en la televisión, atender casos de servicio al cliente o responder demandas legales. No hay límite”, explicó.

Y profundizó sobre uno de los cambios que identifica como de los más visibles, en el área de desarrollo de software: “ El 20% del código nuevo que produce Mercado Libre lo hace la inteligencia artificial, y ese número subirá . Hoy todos los developers usan herramientas de IA, y ya vemos features que mejoran la experiencia de los usuarios”.

De perfil bajo, Ariel Szarfsztejn asumió el 1° de enero como CEO de Mercado Libre, en reemplazo de Marcos Galperin. Graduado de Economía en la Universidad de Buenos Aires, llegó a esta posición después de casi una década en la compañía. Desde 2024, se desempeñaba como presidente de Commerce.