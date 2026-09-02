Mercado Libre invierte US$12,8 millones en Uruguay y amplía su capacidad logística

Mercado Libre amplía su operación en Uruguay. El unicornio argentino creado por Marcos Galperin anunció una nueva inversión de US$12,8 millones en aquel país, destinada a ampliar su infraestructura corporativa y logística.

El desembolso se divide en dos proyectos. Por un lado, la compañía destinó US$8,8 millones a sus nuevas oficinas. La compañía inauguró oficialmente un nuevo espacio en Cosmos Tower, en Canelones, donde ocupará cuatro pisos. En esta primera etapa, los niveles 13, 14 y 15 suman 3000 metros cuadrados y 316 puestos operativos. En la segunda etapa, prevista para el último trimestre de 2027, incorporará el piso 12 con 1000 metros cuadrados y 126 puestos adicionales, llevando la capacidad total a 4000 metros cuadrados y 442 puestos operativos al cierre del proyecto -frente a los 2000 metros cuadrados y 231 puestos actuales en el World Trade Center.

Por otro lado, desde la empresa anunciaron que invertirán US$4 millones en la ampliación de su depósito de última milla en el departamento de Canelones, con el objetivo de triplicar su tamaño -de 4000 a 12.000 metros cuadrados-, ampliar su capacidad logística y hacer los envíos más rápidos. Según precisaron, esa expansión permitirá sumar más de 100 puestos entre equipo directo y conductores asociados en los próximos dos años.

Los anuncios fueron realizados ayer, durante la inauguración oficial de la nueva sede, que contó con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y el intendente de Canelones, Francisco Legnani, entre otras autoridades.

La compañía inauguró nuevas oficinas en Montevideo y anunció que triplicará el tamaño de su centro de última milla Mercadolibre

“Uruguay sigue siendo un lugar donde Mercado Libre decide invertir, y esta semana lo mostramos con hechos concretos” , señaló Diego Gamba, country manager de Mercado Libre en Uruguay, en una publicación en LinkedIn.

La inversión se produce en un mercado en el que Mercado Libre ya opera desde hace más de una década. “Los dos anuncios apuntan a seguir creciendo en Uruguay donde hoy somos 1800 personas, construyendo la plataforma de comercio electrónico y servicios financieros que millones de personas usan todos los días en América Latina, indicó Osvaldo Giménez, presidente de Fintech de Mercado Libre, en otra publicación en LinkedIn.

El movimiento se suma a los distintos desembolsos que Mercado Libre viene realizando en infraestructura, tecnología y logística en los mercados donde opera. A principios de este año, la compañía había anticipado que en 2026 invertiría US$3400 millones para expandir su operación logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech en la Argentina. Como parte del plan, la compañía señaló que prevé incorporar 1900 nuevos empleados en distintas áreas estratégicas, en una apuesta por consolidar su crecimiento en el país.

Compresión de márgenes y apuesta a largo plazo

En su balance financiero relativo al segundo trimestre del año, Mercado Libre reportó, por primera vez, ingresos netos superiores a los 10 dígitos en un solo trimestre. En el período que va de abril a junio, la compañía facturó US$10.169 millones, lo que representa un salto del 50% interanual y el ritmo de expansión más acelerado de los últimos cuatro años.

Asimismo, de acuerdo con el balance, la compañía alcanzó un resultado operativo de US$683 millones, con un margen del 6,7%, y una utilidad neta de US$466 millones, lo que representa un margen del 4,6%.

Se trata de datos que, si bien son positivos, contrastan y reflejan un descenso respecto del período anterior . En el primer trimestre del año, la compañía había alcanzado un resultado operativo de US$611 millones, con un margen de 6,9%, y una utilidad neta de US$417 millones, con un margen de 4,7%.

Según explicaron desde la firma, estos números se dan en un marco de priorización de inversiones estratégicas a largo plazo, como el programa de lealtad MELI+, el envío gratuito y la expansión de su cartera de crédito, por sobre la rentabilidad inmediata.

“Seguimos ajustando los parámetros de una manera que prioriza la creación de valor a largo plazo sobre la rentabilidad a corto plazo, una compensación que hacemos con cuidado y solo donde vemos evidencia clara de la rentabilidad que vendrá después”, indicaron desde Mercado Libre en la carta a sus stakeholders.

Ya en la presentación de los resultados del primer trimestre, la compañía había exhibido una compresión del margen operativo y un cash flow negativo. Y de acuerdo con los analistas, esto motivó también una caída en el precio de su acción, que superó el 10% en el día, y que recién en julio recuperó los niveles previos.