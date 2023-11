escuchar

Esta semana finalizó la séptima edición de Mujeres Transformadoras, el programa para emprendedoras que Disco impulsa desde el año 2017 junto a Fundación Voces Vitales Cono Sur.

El programa brinda capacitaciones gratuitas a emprendedoras de Córdoba y Buenos Aires, en las cuales las participantes aprenden los pilares fundamentales para llevar adelante sus proyectos: habilidades de liderazgo, claves para el armado de proyectos, e-commerce, marca personal y modelo de negocio. “Mujeres Transformadoras” brinda herramientas para fortalecer emprendimientos femeninos, aumentando su impacto y liderazgo a corto, mediano y largo plazo.

Desde su creación, el programa ha capacitado y acompañado a más de 900 emprendedoras. Este año 200 emprendedoras participaron del programa, el cual inició en junio y finalizó esta semana. Luego de una muy emotiva jornada de cierre, se seleccionaron a las 2 ganadoras de esta edición, quienes recibieron un premio de $1.000.000 cada una. Se trata de Marianela Goodman y de Georgina Zárate, de Córdoba y de Buenos Aires respectivamente.

Marianela Goodman, ganó por su emprendimiento EcoFlexi que produce pañales ecológicos de tela, una solución moderna, económica y saludable. Con respecto a esta distinción, Marianela expresó: “soy apasionada de lo que hago, apuesto a todo por Ecoflexi. Me alegra que eso se haya visto porque quiero seguir creciendo”. Y agregó: “conocí a personas maravillosas, de esta experiencia me llevo la generosidad, el empuje. Estoy muy contenta, gracias a todas mis compañeras y al equipo de Disco”.

Georgina Zárate se destacó por su emprendimiento MEI Mujeres en Industria, la primera marca de ropa de trabajo exclusivamente femenina. El objetivo detrás de este negocio es garantizar la seguridad, la comodidad y el estilo con un compromiso sólido con la sostenibilidad y la igualdad de género Al recibir el premio, Georgina expresó: “fue un semestre muy movido emocionalmente; dejé mi trabajo en relación de dependencia este año gracias a mi emprendimiento. Disco y Voces Vitales me transformaron como persona. No lo viví como una competencia, sino como algo colaborativo en donde todas pudimos sumar herramientas valiosas. Me llevo la red que se armó y estoy agradecida por esta experiencia.”

En cuanto a la terna finalista de Córdoba, fue conformada también por Evelyn Aghemo con su emprendimiento TheBabyClan, y Lorena Londero con su emprendimiento Harina de Uva. Entre las finalistas de Buenos Aires se encuentran Ariana Infante, por GRATTIE Pastelería y Leila Iun, con su emprendimiento Lis Iun.

Tanto las dos ganadoras como las otras cuatro finalistas tendrán acceso a mentoreo personalizado a cargo de Voces Vitales Cono Sur y becas en cursos dictados por Francisco Santolo (especialista en negocios y emprendimientos).

Con esta iniciativa, Disco se posiciona como una de las empresas pioneras en impulsar el emprendedurismo femenino, que es uno de los eslabones productivos de nuestro país.

“Cada nueva edición de Mujeres Transformadoras la vivimos con mucho entusiasmo y emoción. Las historias detrás de cada una de las participantes son realmente muy inspiradoras. Emprender requiere valentía y mucho esfuerzo. Nos gratifica enormemente ver el proceso de transformación por el que pasa cada una de ellas a lo largo del programa y cómo Mujeres Transformadoras aporta al crecimiento de sus proyectos. Quienes no pudieron sumarse este año, podrán hacerlo en 2024 que tendremos la 8° edición” – anunciaron desde Disco Argentina.

Para más información ingresar a disco.com.ar/mujeres-transformadoras

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.