Mujeres y aviones: una vieja hazaña en la Argentina que se recuerda 100 años después

Hace 100 años, la francesa Adrienne Bolland logró lo imposible. Con 25 años, viajó a la Argentina para cruzar la Cordillera de los Andes por vía directa desde Mendoza hacia Santiago de Chile. Muchos le advirtieron que otros pilotos habían padecido en el intento, pero poco le importó. Con su avioneta Caudron G.3 y la experiencia de sólo 40 horas de vuelo, se las arreglaría.

En aquel entonces, las mujeres argentinas salían a la calle con sombreros y grandes vestidos. Que una joven quisiera pilotear un avión era motivo de burlas y menosprecios. La idea de cruzar Los Andes rozaba la demencia. Pero Bolland, lejos de escuchar las habladurías, se envolvió en papel de diario, un mameluco de lana, un pullover de cuello alto y salió volando hacia la aventura el 1° de abril de 1921.

Adrienne Bolland antes del vuelo. Gentileza: Air France Collection DR

Luego de tres horas y quince minutos de viaje arribó a Santiago de Chile, aunque no sin poco susto. Durante la travesía llegó a volar a 4200 metros de altura (más de lo que debía), los vientos de la Cordillera hicieron tambalear a su precario avión y se le rompieron sus antiparras casi al llegar, por lo que en el último tramo se quedó sin protección para sus ojos. Así y todo llegó, con sus dedos congelados y la cara morada por la hipotermia.

“Era algo realmente imposible, muchos otros pilotos antes que ella no habían tenido éxito. Bolland voló a baja altura, pero decidió hacerlo por el Paseo de la Cubre, cerca del Aconcagua; fue realmente una locura. Las condiciones eran muy duras, con 25 grados bajo cero, no tenía protección. Al final, no solo se convirtió en la primera mujer en cruzar el Paseo de la Cubre, sino que fue la primera piloto”, relató Nathalie Larivet, directora general de Air France para la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La industria hoy: de cruzar montañas, a atravesar océanos

Sin embargo, un centenario después de su hazaña, la industria de la aviación sigue siendo de los hombres. De acuerdo con estadísticas de la Sociedad Internacional de Mujeres Pilotos de Aerolíneas, solo el 5% de los pilotos son mujeres y apenas el 1,42% es capitana. Una de ellas es la francesa Laurence Elles-Mariani.

“Todavía se tienen que derribar los estereotipos en las escuelas, porque el trabajo de piloto es muy técnico y las mujeres incluso hoy en día creen que no pueden hacerlo. Pero no es así, solo es cuestión de encontrarte con tus talentos y habilidades”, consideró la capitana en diálogo con LA NACION.

Desde sus 12 años, Elles-Mariani supo que quería ser aviadora. A sus padres les pareció que era una buena idea, a pesar de saber que la industria era muy competitiva de por sí y que el ser mujer, sobre todo 30 años atrás, podría jugarle en contra. Al fin y al cabo nada le costaba intentarlo: si llegaba a triunfar sobre las nubes, se ganaría la vida con la profesión que le apasionaba.

Al terminar el colegio intentó ingresar a la Escuela Nacional de Aviación, pero fue rechazada. “Algunos de mis amigos que no eran pilotos creían que nunca lo iba a lograr, lo sé. Porque incluso para los hombres no es fácil convertirse en pilotos, entonces para una mujer pareciera ser mucho peor”, admitió.

Laurence Elles-Mariani pilotea hoy un Boeing 787-9

Lejos de frustrarse, se puso a estudiar un grado de ingeniería en la Escuela Nacional Superior de Mecánica y Aerotécnica, y en 1990 logró entrar a la escuela de aviación Air France School. “En ese entonces tenía 25 años y me sentía cercana a Adrienne Bolland porque ella a esa edad había decidido ser piloto. Yo no hice nada increíble como Adrienne, pero sí encontré la manera de ganarme la vida trabajando de lo que me gusta. Fue difícil, el desafío más grande que tuve”, acotó.

En conmemoración por los 100 años del cruce de la travesía de los Andes, la Embajada de Francia en la Argentina y la compañía aérea Air France organizaron una serie de actividades que se coronarán con un vuelo París-Buenos Aires enteramente piloteado por mujeres, que saldrá este 31 de marzo y llegará a suelo argentino el 1° de abril.

“Estoy muy orgullosa de hacer este viaje. Bolland sigue siendo un símbolo para las mujeres de hoy en día. Decidió vivir su vida como ella quería hacerlo. Y, en tiempos de crisis donde todo es más complicado, es importante aferrarnos a un símbolo que es capaz de cruzar montañas”, expresó Elles-Mariani, quien comandará el vuelo desde la ciudad parisina.

[Événement] 1er avril 2021 • L'@AeroclubFrance rend hommage à l'aviatrice Adrienne Bolland pour le centenaire de sa traversée aérienne des Andes. En partenariat avec l'Association française des @FemmesPilotes https://t.co/OaU5IhfjZP #AdrienneBolland #avgeek #anniversaire pic.twitter.com/tMAZIbfrtz — Aéro-Club de France (@AeroclubFrance) March 27, 2021

Conquista una industria asociada a los hombres

En los últimos tiempos, los estereotipos asociados al género y las profesiones se han ido derribando lentamente. Pero para que el compromiso de las empresas sea aún mayor, la ley francesa estableció un índice de igualdad profesional entre hombres y mujeres.

Tiene en cuenta cuatro indicadores: la brecha salarial existente; la diferencia en el número de la tasa salarial entre los hombres y mujeres; el porcentaje de empleados que regresaron de la baja por maternidad y se beneficiaron con un aumento al regresar; y el número de empleados del sexo subrepresentado entre los diez empleados que recibieron la remuneración más alta.

En el caso de la aerolínea de bandera francesa, el index obtenido a comienzo de marzo de este año fue de 89 sobre 100, tomando como referencia que por debajo de los 75 puntos las empresas deben afrontar penalidades financieras.

Nathalie Larivet – Directora General Air France KLM para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay

Aunque, al analizar por secciones, deja al descubierto que todavía quedan desafíos por delante. Del total de los empleados, cerca del 45% son mujeres y el otro 55% restante son hombres. Pero las diferencias asoman en relación con el tipo de trabajo: las mujeres representan un 66% de los tripulantes de cabina de pasajeros, un 36,6% ocupa una posición de gerente y jefe de personal de tierra, el 25% integra el comité ejecutivo, el 9,1% es piloto y el 3,8% es personal de tierra.

“Naturalmente las cosas se están moviendo, pero también se necesita que las compañías refuercen dichos movimientos. Antes menos del 5% de las mujeres era piloto, ahora la cifra escaló casi al doble. El objetivo es seguir avanzando en ese sentido y que para 2030 haya un 40% de mujeres en el total de jefes y gerentes”, consideró Larivet.