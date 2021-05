Negocios: son argentinos, apostaron a la inversión de moda y facturan millones

En el país proliferan cada vez más los exchanges, sitios que se especializan y actúan como intermediarios en las transacciones de criptomonedas. Uno de ellos quedó recientemente en la mira de Visa, la empresa de tarjetas de crédito multinacional, que proyecta invertir este año en las compañías de servicios financieros de Latinoamérica que considere más innovadoras.

Satoshi Tango fue seleccionada como una de las cinco finalistas de Visa Everywhere Iniciative, un programa que acelera emprendimientos tecnológicos. La startup local se fundó en 2014 y facturó US$45 millones el último año. La plataforma tiene 800.000 usuarios registrados de 93 países, que realizaron más de 1 millón de transacciones y mantiene su crecimiento en la región con la expectativa de acelerar su posición en un mercado en auge.

“El mundo de las finanzas tradicionales está entendiendo que las finanzas descentralizadas llegaron para quedarse. Más allá de cómo siga el concurso, es un espaldarazo de confianza saber que se abrieron los canales de conversación y que hay un interés genuino de Visa por extender el uso de tarjetas de crédito a los criptoactivos”, dijo a LA NACION Ana Massacane, directora de marketing de Satoshi Tango y refirió que más allá de la inversión como premio que puedan recibir de la empresa, su objetivo está en la alianza que puedan sellar y el reconocimiento que les haga la multinacional crediticia como operadores de divisas virtuales.

La empresa fue fundada por Matías Bari, Nicolás Loterspil y Mariano Craiem como una casa de cambio de criptomonedas que permite convertir las divisas digitales en pesos argentinos y a la inversa. Por cada operación cobra un 2% de comisión. La transacción de bitcoins, ether o cualquier otra cripto que se intercambie, se acredita en la billetera virtual del usuario y se debita según la cotización del momento.

Ana Massacane ve el futuro de la plataforma como la unión de los servicios que presta un banco con los sistemas descentralizados de las criptomonedas.

La empresa nació con la idea de ser un broker de criptomonedas, pero a diferencia de otros exchanges, Satoshi Tango aspira a convertirse en un banco que reúna integralmente servicios de dinero fiat, es decir, todas aquellas operaciones relacionadas con las monedas de curso legal que emiten los diferentes bancos centrales del mundo, junto con las criptomonedas que parten de sistemas financieros descentralizados, desregulados y emitidos por entidades privadas.

“Para entender las criptomonedas hay que entender el concepto del dinero que en definitiva es un consenso social de un grupo de personas que se pone de acuerdo en que cierta moneda tiene un valor. Hay entidades en las que todos confían que son los bancos centrales que responden a cada país y según en lo que creamos de un país, confiamos o no en su moneda y en su banco central. Las criptomonedas también son eso”, dijo Massacane y agregó: “Se cree en el bitcoin porque hay millones de personas que creen en él porque entienden el potencial de la tecnología por detrás y porque por su descentralización no hay nadie que puede modificar ni tocar su precio. Es una comunidad atomizada sobre la que no hay control y nadie puede tomar posesión del objeto, lo que le da mucha más solidez”.

Para la referente del exchange, los argentinos están acostumbrados a pensar en diferentes monedas y ahora se agregaron en su radar a las stablecoins como DAI y USDC o se animan a asumir riesgos más grandes e invierten en ether, bitcoin o litecoin que tienen mayores fluctuaciones. “En el resto de los países está creciendo con fuerza el ecosistema de las criptomonedas, en parte porque son procesos que se están masificando, la gente se involucra y entiende que son activos financieros que tienen el respaldo de millones de personas en el mundo y que empresas como Tesla, Paypal y Visa confían cada vez más y ponen la mirada ahí”, sostuvo Massasone.

El nombre de la startup se inspiró en Satoshi Nakamoto, el grupo de programadores que fundó bitcoin, la primera moneda de este estilo en el mundo, y en junio competirán contra dos fintech sudamericanas, una estadounidense y otra mexicana antes de la final mundial en septiembre por US$100.000 que otorgará Visa a la empresa que considere más disruptiva en el sector de pagos digitales.

La edición 2021 de Visa Everywhere Iniciative evaluó a 300 fintech de la región de las cuales 25 fueron preseleccionadas para defender su candidatura ante los directivos de la empresa referentes en México, Brasil y la región Andina. La empresa argentina logró superar aquella instancia y quedó entre los cinco finalistas regionales. Desde 2017 la iniciativa financió con más de 40 millones de dólares a los ganadores entre las 1600 startups que participaron de la convocatoria.

En junio, Satoshi Tango tendrá que competir con la compañía de finanzas personales de origen mexicano, Finerio Connect y la estadounidense Quash, que es una plataforma que fusiona inteligencia artificial con ciencia de datos que permite a las empresas automatizar las operaciones de crédito y minimizar los riesgos financieros.

Sus competidores sudamericanos serán la colombiana Vaki que es un crowdfunding, un método de financiamiento colectivo fundado en 2016 que logró recaudar hasta la fecha más de 5 millones de dólares para los proyectos publicados en su plataforma y la brasilera Remessa Online que utiliza la tecnología de blockchain para conectar a 200 bancos y proveedores de servicios de pago para el envío y transferencia de dinero.