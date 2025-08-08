Pagos digitales. Cómo recibir dinero por cada compra realizada con QR

El ecosistema de pagos digitales en Argentina sigue evolucionando, y una de las plataformas protagonistas del sector vuelve a marcar tendencia. Con una nueva actualización, Lemon permite ahora a sus más de cuatro millones de usuarios pagar con QR interoperable, en cualquier comercio del país, y recibir hasta un 1% de cashback en Bitcoin, sin necesidad de usar tarjetas ni efectivo.

La propuesta funciona de manera simple y directa. El usuario escanea un código QR desde la app, elige si desea pagar en pesos argentinos o en dólares crypto (como USDT, USDC, Bitcoin o Ethereum) y automáticamente recibe una devolución en Bitcoin. El reintegro es de 1% si el pago se realiza con criptomonedas, y de 0.25% si se abona en pesos.

El diferencial radica en la interoperabilidad: Lemon habilitó esta función para todos los QR del país, sin importar la entidad que los emita. Así, cualquier comercio con QR habilitado puede ser parte de esta experiencia, lo que representa un paso más en la integración entre cripto y pagos tradicionales.

Una estrategia que ya dio resultados

Lemon no es ajeno al modelo de recompensas. Desde 2021, fue pionero en ofrecer cashback en Bitcoin a través de su tarjeta VISA, con un total de 30 millones de dólares ya devueltos a sus usuarios en BTC por consumos cotidianos. La lógica ahora se traslada al entorno QR, con una tasa menor, pero bajo el mismo principio: cada compra genera valor.

La diferencia en los porcentajes se debe a cuestiones operativas. Mientras que en los pagos con tarjeta existe una comisión fija que financia devoluciones más altas, el margen en pagos QR es más acotado. Aun así, Lemon elige compartir ese beneficio con sus usuarios como parte de una estrategia de fidelización basada en la criptoeconomía.

"En los primeros 10 días, se registraron más de 150.000 pagos con QR desde la app de Lemon. Cada transacción devolvió Bitcoin al instante, al pagar con saldo en pesos en cualquier comercio del país. Este hito confirma la rápida adopción del nuevo sistema interoperable de pagos con QR y el valor que los usuarios encuentran en recibir Bitcoin como recompensa diaria por sus compras cotidianas."

Bitcoin, más allá de la inversión

Además de promover el uso de Bitcoin como instrumento financiero, Lemon lo adopta como un activo cultural. Hoy, BTC es la moneda más holdeada entre los usuarios de la plataforma en Argentina, incluso por encima del dólar digital y del peso. Esta adopción sostenida, respaldada por reservas públicas y auditables desde la app, refleja una transformación que trasciende las fluctuaciones del mercado.

“Nos metimos en todos los QR de Argentina y los reprogramamos para que devuelvan Bitcoin con cada pago”, expresó Marcelo Cavazzoli, CEO de Lemon. Para la empresa, Bitcoin representa más que una reserva de valor: es una herramienta para democratizar el acceso a las finanzas digitales.

La integración del cashback en Bitcoin a los pagos QR refuerza el papel de Lemon como impulsor de innovación en el sistema financiero argentino. Para los usuarios, es una forma accesible de iniciarse en el mundo cripto y capitalizar cada compra cotidiana.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.