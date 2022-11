Pierpaolo Barbieri: “Me pone triste que la respuesta a la inflación es amenazar con la apertura comercial”

escuchar

La historia de Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, también formó parte del 12° Foro de Abeceb. Nacido en el barrio porteño de Caballito, a los 18 años consiguió una beca para estudiar Historia y Economía en Harvard. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo alejado de la Argentina. Volvió al país convencido de que tenía el “deber moral” de contribuir con aquellas personas que no tuvieron las mismas posibilidades que él. Así, creó uno de los pocos unicornios argentinos, como se les llaman a las compañías valuadas en más de US$1000 millones.

“Cuando empecé Ualá, un gran banquero me dijo que sería mejor que me quedara operando con bonos, que eso me salía bien. Pero al construir algo desde la Argentina, me di cuenta del increíble talento que tenemos. Fuimos una de las primeras sociedades que se movió rápido y fuerte hacia la digitalización en los años 90. Eso permitió crear empresas líderes, como Globant, Mercado Libre, OLX, Despegar. Crearon un ecosistema de talento que me permitió a mí contratar grandes talentos”, reconoció.

En un mano a mano con Cecilia Giordano, presidente & CEO de Mercer Argentina, Uruguay, Paraguay y miembro WCD, Barbieri remarcó que el 50% de los adultos de la región no tienen acceso a un método de pago digital. “Quiere decir que lo condenamos a usar el efectivo, de quedar afuera del sistema. Le pedimos a la gente que crea en el capitalismo, pero no puede. Son quienes más sufren la inflación, no pueden comprar dólares, no pueden invertir ni tener un historial crediticio”, señaló.

En esa línea, apuntó contra los bancos y el Gobierno. Dijo que durante la pandemia de Covid-19 se bloqueó el acceso a las billeteras digitales y solo se permitía a través de los bancos, cuando fue el sector que no cubrió la penetración que hicieron las fintech.

“Es irónico pedirle eso a quienes no lo hicieron por 100 años, para bloquearnos la entrada a nosotros. Siento que nos cuesta competir. Lo digo siempre cuando me bloquean las transferencias entre CBU y CVU: el capitalismo es competir. Confundimos tener acceso a tener amigos en el poder con el verdadero capitalismo, que es a veces perder. Me parece importante hablar del punto filosófico del capitalismo, que es competir las ideas en igualdad de condiciones. Tener un monopolio protegido por el Estado y no cumplir las reglas vigentes, dista mucho del capitalismo”, añadió.

En esa misma línea, dijo que él le “conviene” que cierren la economía para quedarse con todos los potenciales clientes. Sin embargo, hizo énfasis en que se la tiene “que jugar por la competencia”, porque es el valor más importante para una sociedad. Para Barbieri, con el monopolio “me atrofio y no me elevo”, por eso “odio las industrias protegidas para siempre”.

“Silicon Valley no es un lugar, es una mentalidad para crear productos. En la Argentina tenemos la calidad de vida, el talento, buena calidad de vida. Pero a mí me resulta triste ver cómo pierdo gente de Ualá para irse del país. No quieren lidiar con la inflación, con las restricciones, el no poder ahorrar, verse limitados en lo que pueden hacer. Por eso tenemos que pensar en el norte, como hicieron en su momento los europeos (...) No depender de un subsidio del Estado para funcionar o de cerrar las importaciones. Me pone triste que la respuesta a la inflación es amenazar con la apertura comercial, cuando debería ser el objetivo de la política de producción nacional. No que si no hago las cosas bien, me van a abrir las importaciones. Tenemos que aspirar a construir empresas que triunfen afuera sin protección estatal”, cerró.

