Por US$270 millones: el Banco Supervielle obtiene financiamiento para impulsar los créditos en las pymes

El Banco Supervielle anunció la apertura de una línea de crédito por un monto aproximado de US$270 millones para financiar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) argentinas. Con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo del país, la medida viene de la mano de una alianza estratégica con el brazo Invest del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades internacionales.

“Los fondos nos permitirán ampliar el acceso al crédito de más largo plazo, con especial foco en aquellas empresas que integran cadenas de valor vinculadas a economías exportadoras. Este respaldo reconoce no solo nuestro compromiso con el sector, sino también a nuestra propuesta de valor integral basada en innovación digital, atención cercana y especializada e inclusión financiera, para que cada vez más empresas puedan crecer, competir y proyectarse al mundo”, dijo Paco Manriquez, CEO de Banco Supervielle.

La operación comprenderá dos tramos. El tramo A tiene previsto un préstamo por US$50 millones financiados por el BID Invest; y otros US$50 millones financiados por JICA Trust Fund Achieving Development of Latin America and the Caribbean (TADAC), un fondo administrado por IDB Group en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Ambos tendrán un plazo de tres años y una tasa del 6,729%.

Gustavo Paco Manríquez, CEO de Banco Supervielle. Supervielle

Por otro lado, el tramo B tendrá préstamos por aproximadamente US$170 millones, que podrían ser financiados por inversionistas institucionales a través de la venta de participaciones.

“De esta forma, Supervielle se convierte en el primer banco del país que, desde 2021, recibe fondos internacionales para financiar a pymes, lo que reafirma la confianza de los organismos en la institución, reconociendo su solidez, su foco estratégico y el permanente acompañamiento a este sector clave para el crecimiento de la Argentina", sumaron desde la entidad financiera.