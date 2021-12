Premio WCD: un reconocimiento a las mujeres destacadas en el mundo de las empresas

En una jornada que celebró innovación, talento y liderazgo femenino, se celebró la quinta edición en la que Women Corporate Directors (WCD) Capítulo Argentina premió a las mujeres que se destacaron en el ámbito empresarial.

La ausencia de mujeres en los roles de toma de decisiones en las compañías hace años que es tema de agenda de todas las empresas y la sociedad. Con el fin de reconocer a las que llegaron a lo más alto y allanan el camino para las que siguen, la organización (que reúne a 39 países con 76 capítulos alrededor del mundo) otorgó los reconocimientos de “Mención especial Revelación en Innovación”, “Mención especial Equidad de Género” y el “Reconocimiento Ejecutiva del Año” en un encuentro organizado por LA NACION en la Redacción.

Las premiadas

José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, y la periodista Carla Quiroga fueron los encargados de anunciara a las ganadoras. La mención especial por Equidad de Género fue destinada a Cristina Bomchil, socia fundadora y directora general de Valuar. La entrega de su estatuilla fue realizada por Tamara Vinitzky, socia de KPMG y co-chair de WCD Capítulo Argentina.

“Estoy súper agradecida y emocionada. En WCD hay una cantidad enorme de mujeres que hacen muchísimo por el empoderamiento de la mujer y quiero representarlas a todas. Todos los días desde posiciones ejecutivas fomentamos acciones para el reconocimiento de la mujer, para que venzan los obstáculos para llegar a posiciones directivas. La brecha es enorme, un estudio de KPMG mostró cómo en los directorios de las mil empresas que más facturan en la Argentina solamente el 14% son mujeres y solo el 5% las presiden. En América Latina el número es peor: es del 8% como promedio. Se habla muchísimo de este tema, pero se hace poco. Entonces, creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer”, dijo Bomchil al recibir el premio.

Y agregó: “Animo a los padres jóvenes que den un mensaje potente a sus hijos de que las mujeres pueden intelectual y profesionalmente llegar al mismo nivel que los hombres, a los empresarios que elijan líderes que abracen genuinamente el valor de la diversidad, que trabajen sobre sus sesgos inconscientes y los de sus colaboradores, que nuestros colegas de executive search den visibilidad a sus clientes sobre esas mujeres valiosas que tienen y que revisen la base de WCD. A nuestros legisladores y a los organismos reguladores les sugiero que debatan leyes y normas que trabajen por la equidad de género en los directorios y a las empresas que apuesten por empresas con directorios mixtos. Tal vez así, más temprano que tarde, podamos tener una sociedad más justa, equitativa, con empresas más exitosas que miren todas las perspectivas, y que se aproveche el 50% de la materia gris que tenemos en nuestra población”.

Cristina Bomchil (en el centro), socia fundadora y directora General de Valuar, fue premiada con la mención especial por Equidad de Género. La acompañan Gabriela Terminielli (ByMA) y Tamara Vinitzky (KPMG), ambas de WCD.

La fundadora de Valuar (en 1973) es una mujer que desde hace muchos años trabaja fuertemente para que en sus ternas de búsquedas para posiciones dentro del directorio haya mujeres y usa la base de WCD para cuando caza talentos para dicho lugar, motivo que llevó a los jurados a destacarla con este premio.

Por su parte, Alexia Rosenthal, socia y presidenta del Comité Ejecutivo de Tanoira Cassagne Abogados, fue reconocida con una mención especial por Revelación en Innovación. La encargada de entregarle el premio fue Gabriela Terminielli, directora de ByMA y co-chair de WCD Capítulo Argentina.

“Quiero agradecer a LA NACION, KPMG y WCD. Para mí esto es el resultado de un trabajo en equipo, quiero agradecer a mis socios que sin ellos esto no hubiera sido posible, más en un rubro como la abogacía y las finanzas, que a veces hace difícil ser innovadora”, expresó la ganadora de la mención, y luego extendió sus agradecimientos a toda su familia.

El jurado reconoció a Rosenthal con esta mención porque representa un claro ejemplo de cómo es innovar dentro de un mundo como la abogacía y las finanzas. Desde el comienzo de su carrera siempre le dio un enfoque innovador y disruptivo a la carrera. De hecho, trabaja fuertemente con compañías de tecnología y startups y en el último tiempo con el equipo que lidera se fue sumergiendo en la industria tecnológica, en el mundo de las criptomonedas y el fintech.

Alexia Rosenthal, socia y presidenta del Comité Ejecutivo de Tanoira Cassagne Abogados, fue reconocida con una mención especial por Revelación en Innovación

Por último, el premio mayor, el Reconocimiento a la Ejecutiva del Año, fue para Cecilia Giordano, presidente & CEO de Mercer Argentina, Uruguay & Paraguay, y chief corporate officer de Marsh McLennan Argentina. Fue el CEO y presidente de KPMG Argentina, Néstor García, quien le entregó el premio.

Giordano se desarrolló durante 20 años en el mundo de la tecnología, liderando proyectos de transformación siempre apreciando el impacto exponencial que tienen las personas en el desarrollo de las estrategias de las compañías. Fue elegida por el jurado porque destacan que “invertir tiempo en buscar visibilidad es algo muy importante para las mujeres que ya ocupan puestos de decisión, porque la visibilidad es dar a conocer una comunidad de negocios que parte de la gestión y es algo que a las mujeres -por ahora- les cuesta bastante”.

Luego de una sucesión de agradecimientos dedicados a quienes en su trayectoria representaron apoyo y modelos a seguir, Giordano hizo especial mención a las personas más trascendentes de su crianza: “Tengo que pensar en mis padres, que me criaron con las mismas oportunidades que a mi hermano, pero también con las mismas responsabilidades, y que me inspiraron a sentir que el límite es solo interior y que lo que me propusiera lo podía logar, así que gracias a ellos y al rol de madre que tuve de mujer muy power que me inspira todavía”.

El Reconocimiento a la Ejecutiva del Año fue para Cecilia Giordano, presidente & CEO de Mercer Argentina, Uruguay & Paraguay, y chief Corporate Officer of Marsh McLennan Argentina

A continuación, la premiada comentó su perspectiva sobre la posición de las mujeres en las mesas chicas de las empresas. “Muchas veces me han dicho que tengo suerte de ser mujer en la era de la diversidad. La verdad es que sí, hay una gran oportunidad en este momento, pero también estoy convencida de que me preparo, que entreno mil horas para poder aprovechar las oportunidades que me da la vida. Hay que entrenar, estar alineado de cabeza, corazón y cuerpo para cuando exista la oportunidad y suerte, aprovecharla y brillar. Estos últimos cinco años fueron de muchísimo crecimiento, pero sobre todo de mucha incomodidad: de estar en mesas de decisión que no estaba, de estar en lugares donde el 99% eran hombres. Les confieso que los que me conocen saben que soy bastante aguerrida, y me temblaba la voz y me sudaban las manos. Pero en ese momento, tuve la posibilidad de pensar: ‘¿Qué hago, salgo corriendo o estoy con mi presencia y me entreno?’ Y eso es lo que hice. Así que celebro esta incomodidad y este reconocimiento, porque refuerza que tengo que seguir ayudando a que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo, de decisión. Refuerza mi compromiso para trabajar por una Argentina más justa, diversa, equitativa e inclusiva por todos, pero fundamentalmente por mi hija, para que tenga un mejor país y mundo para vivir. Gracias”, reflexionó.

Alexia Rosenthal (Tanoira Cassagne Abogados), Cecilia Giordano (Mercer y Marsh McLennan) y Cristina Bomchil (Valuar), las ganadoras de la jornada

El jurado estuvo compuesto por Néstor García, Tamara Vinitzky, Gabriela Terminielli, Silvia Bulla (Presidente de Danisco Argentina y President & People Service Director de Latam de IFF), Marcelo Grimoldi (Latin America Regional Consultant en Egon Zehnder), Miguel Gutiérrez (Partner in charge of Global Private Investment en The Rohatyn Group), Federico Procaaccini (CEO Openbank Argentina) y Antonio Marín (Vicerrector y Director Escuela de Negocios de UCEMA).