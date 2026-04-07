Publicidad: Martín Lammardo es el nuevo CEO de WPP Media Cono Sur

El gigante de la publicidad WPP anuncia el nombramiento de Martín Lammardo como CEO de WPP Media Cono Sur, su nueva compañía de medios.

Con más de 25 años de trayectoria en la industria de medios y comunicaciones, Lammardo ha liderado grupos de agencias, equipos multidisciplinarios y proyectos de transformación tanto en la Argentina como en otros mercados de Latinoamérica.

Hasta enero de 2026, se desempeñó como presidente de IPG Mediabrands Argentina, posición que ocupó desde su incorporación en 2022. Previamente, desarrolló su carrera de más de una década en Mindshare, que culminó en el rol de CEO para Argentina, y liderando adicionalmente la división m/SIX y el área de nuevos negocios.

En su nuevo rol, “liderará el crecimiento de los mercados del Cono Sur, impulsando la transformación y elevando los estándares de servicio y de trabajo, así como asegurando una construcción de relaciones sólidas con los clientes”, según precisó un comunicado del grupo.

“Estoy feliz de volver a WPP. Asumo con orgullo el desafío de liderar WPP Media Cono Sur, con foco en construir grandes equipos, brindar el mejor servicio a nuestros clientes, y volver a ser protagonistas en todo el Cono Sur” afirmó Lammardo.

“Estamos en un momento crucial en la industria de la publicidad y los medios, de mucha transformación, reinvención y creación de nuevos estándares, y para mi contar con un líder del nivel de Martín dentro del equipo de WPP Media es fundamental. Su amplia experiencia en la industria, junto con su capacidad estratégica y comercial, sumado a su habilidad para crear equipos de alto rendimiento, serán sin lugar a dudas los impulsores del desarrollo de las operaciones de WPP Media en los países del Cono Sur.” afirmó Andrea Suárez, CEO de WPP Media para Latinoamérica.

WPP Media es la nueva compañía de medios global e integrada de WPP, lanzada para reemplazar a GroupM como una entidad impulsada por inteligencia artificial (IA), datos y tecnología. Actúa como un colectivo global que potencia agencias como Mindshare, Wavemaker y EssenceMediacom.

Por su parte, WPP es uno de los principales holdings de publicidad del mundo. El grupo controla a múltiples agencias de publicidad a nivel mundial, medios, relaciones públicas e investigación de mercados.