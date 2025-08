Reinventarse para crecer: las estrategias de las empresas en la era de la IA

La reinvención como estrategia de crecimiento fue uno de los temas del Capítulo 6 de “Empresas en Acción”, encuentro organizado por LA NACION. Referentes de empresas del sector financiero como Santander, de la industria tabacalera como Philip Morris y de la inteligencia artificial como Alquimia IA conversaron con la periodista Carla Quiroga sobre cómo están encarando sus compañías estos tiempos.

Fernando Turri, director de Tecnología y Operaciones de Santander Argentina, habló sobre los desafíos actuales de la industria financiera y cuál es la estrategia de la compañía. “Buscamos la principalidad del cliente en un mundo que es 100% digital. Año a año vemos cómo la curva de transacciones digitales crece exponencialmente, pero eso no quiere decir que la atención personalizada y humana se desmerezca. Por el contrario, se sofistica y lo que hacemos es atender mejor al cliente para transacciones de más calidad”, señaló. Para Santander, que hoy se define como “un banco digital con sucursales”, el contacto humano sigue siendo muy importante.

Fernando Turri, director de Tecnología y Operaciones de Santander Argentina Fabián Malavolta

Andrea Costantini es médica y directora de Relacionamiento Científico de Philip Morris Argentina. “Hace 15 o 20 era impensado tener un médico trabajando en la industria tabacalera, pero la verdad es que Philip Morris se ha transformado completamente. Estamos trabajando para que el cigarrillo pase a ser una pieza de museo y crear alternativas mejores para aquellas personas que hoy fuman y que no van a dejar de fumar”, afirmó. “Estamos a nada de que la mayor parte de la facturación de la compañía a nivel mundial pase a ser del portafolio de nuestros productos libres de humo”, anunció.

“El principio de la reducción de daño en tabaco se basa en que el principal responsable de las enfermedades que tienen las personas que fuman se asocia con la inhalación del humo del cigarrillo. Cuando se quema el tabaco se producen sustancias tóxicas y cancerígenas. Entonces, si removemos la combustión, la persona que fuma puede recibir la nicotina, que es lo que busca, y que no es la principal responsable del daño”, explicó al momento de detallar cuáles son los nuevos productos sobre los que trabaja Philip Morris. “Lo mejor es que las personas dejen de fumar, pero los que siguen haciéndolo, por la razón que sea, le podemos reducir la cantidad de tóxicos a los cuales está expuesto”, resumió.

Andrea Costantini, directora de Relacionamiento científico de Philip Morris Argentina Fabián Malavolta

Por su parte, Sebastián Cao, CEO de Alquimia AI, se centró en el debate “caliente” del impacto que puede tener la revolución de la inteligencia artificial. “Hoy lo que más sorprende no es el machine learning o la cuestión predictiva que usamos hace muchos años, sino la cuestión generativa de que vamos hablando. Es un sistema no determinístico, no se comporta siempre igual. Los sistemas empiezan a actuar de manera impredecible, igual que los humanos”, introdujo. El desafío, entonces, es desarrollar sistemas de seguridad donde se puedan enmarcar esas conversaciones. “Las condiciones de borde son muy importantes”, añadió.

Cao también se refirió a si la inteligencia artificial nos vuelve un poco vagos a la hora de crear. “Todavía estamos entendiendo cuál es la mejor manera de usarla. Yo hago una distinción entre lo que es predicción de lo que es juicio. Predicción es ideación, traerme múltiples opciones en base a lo que fue entrenado y siempre la computadora lo va a hacer más rápido que un ser humano. Pero después está el juicio, es decir cuál de las opciones que me ofrece es la mejor”, dijo.

Sebastián Cao, CEO de Alquimia AI Fabián Malavolta

Con respecto a la inteligencia artificial, que terminó captando gran parte de la conversación, Turri señaló: “Nosotros como empresas tenemos la obligación de empezar a atender con inteligencia artificial”. Y agregó: “Antes, hace cuatro o cinco años, usábamos inteligencia artificial y no nos dábamos cuenta. Ahora, lo que pasó con la inteligencia artificial generativa, es que se democratizó el uso y tu cliente la empezó a usar en su casa”.

Constantino aportó: “La inteligencia artificial nos ayuda a romper con el síndrome de la hoja en blanco, es un compañero más de trabajo”. Y Turri cerró: “Nos está volviendo más productivos, porque libera más tiempo para la creatividad humana”.