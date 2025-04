Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía de Madrid: “Si no se distrae, la Argentina volverá a ser la gran potencia que fue en su momento”

Para las empresas argentinas, España significa la puerta de entrada para poder extenderse a todo el resto de Europa. En sintonía con el idioma y con una relación que se remonta a siglos de historia, Madrid se convierte en la hoja de ruta obligada para los emprendedores y empresarios que deciden cruzar el océano Atlántico. Desde 2019, las compañías argentinas invirtieron alrededor de 912 millones de euros (unos US$1000 millones) en la capital española.

Con ese número en la mira, este jueves arribó a Buenos Aires Rocío Albert López-Ibor, la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de atraer las inversiones argentinas e incentivar el ida y vuelta del talento entre ambos países. En una entrevista exclusiva con LA NACION, la funcionaria conversó sobre el rol del Estado para empujar los negocios, la importancia de la baja de impuestos y la desregulación pública, y contó su visión sobre el ecosistema empresarial local.

— ¿Por qué vinieron a la Argentina a buscar inversiones?

— Tenemos una política de atracción de inversiones muy proactiva. De hecho, la Comunidad de Madrid, que es el motor económico de España, representa el 20% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y es donde más empresas se crean, con 300 nuevos empleos diarios. Pero una de las grandes características es que atraemos más del 70% de la inversión extranjera que llega a toda España. Es decir, dos de cada tres euros van a la Comunidad de Madrid. Y, en el caso de la Argentina, nosotros atraemos al 97% de toda España. Podríamos tener una situación relajada, porque nos hemos convertido en una comunidad autónoma de referencia que compite con regiones como Ile-de-France, como el Gran Londres, o ciudades como Berlín o Ámsterdam. Incluso, en los rankings estamos por encima de ellos. Pero creemos que tenemos la oportunidad de seguir atrayendo mucha inversión, mucho talento y muchos emprendedores que, de hecho, están viniendo desde la Argentina. Y es una situación de doble camino. También cuando las empresas españolas deciden salir a internacionalizarse, tenemos la labor de ayudarlas, porque son nuestras embajadoras de la región de Madrid. Eso vuelve a crear un círculo virtuoso, en donde la inversión y el talento va y viene.

Desde 2019, las compañías argentinas invirtieron alrededor de 912 millones de euros en la capital española, contó Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía de la Comunidad de Madrid Aníbal Greco

— Para aquellas empresas españolas que buscan internacionalizarse, ¿ven un renovado interés por el país?

— Creemos que realmente la Argentina está enviando muy buenas señales y que está haciendo los deberes. Consiguió el propósito fundamental, que era reducir la inflación, pero también está llevando a cabo todas las reformas macro que eran absolutamente necesarias: la contención del gasto público, las reformas tan ansiadas para bajar impuestos, tratar de que haya más transparencia, menos clientelismo. Esa transformación macro probablemente se traduzca rápidamente en la micro, y eso los inversores lo ven enseguida. Están en buen camino, el FMI les ha dado buena pauta y un buen feedback diciendo que están dispuestos a confiar en la Argentina. Empresas tan importantes como el Banco Santander han dicho que están muy orgullosos, porque por primera vez los accionistas argentinos van a poder obtener dividendos. Todo eso son muy buenas señales para el mercado y automáticamente genera que toda esa desconfianza que había en otros momentos se desvanezca. Es cierto que no tiene que ser una cuestión del momento, del año o de estos meses, sino que se consolide a lo largo del tiempo. Le deseamos el mayor de los éxitos a la Argentina para que lo logren.

— ¿Cómo está hoy el ecosistema emprendedor argentino en Madrid?

— Ahora mismo tenemos 17.000 ciudadanos argentinos, pero son más de 90.000 los que tienen la doble residencia. Y hay muchos que no podemos identificar porque muchos ya se identifican como españoles. Pero el argentino tiene un talento, una educación, una cualificación que es impresionante. Eso nos hace que veamos muchas oportunidades, pero también es verdad que nosotros vemos que la Argentina siempre estuvo entre los tres países más importantes de Hispanoamérica. El país tiene una parte de agrotech que está clarísima y es líder en exportación de todo tipo de productos agrícolas. También tiene unas oportunidades increíbles en energías renovables, donde España también se destaca notablemente, con un potencial enorme que todavía no lo tiene complemente desarrollado. Y luego está la parte de tecnología de inteligencia artificial, con un claro potencial. Si no se distrae con otras cosas, la Argentina volverá a ser la gran potencia que fue en su momento.

— ¿Cuál es la estrategia de Madrid para atraer a las empresas extranjeras?

— Siempre hemos tenido una posición de atracción, pero antes había otras regiones, como Cataluña o Valencia, con las que competíamos. Sin embargo, ahora somos claramente el lugar para invertir, pero no es fruto de las casualidades. Mantenemos una política liberal de más de dos décadas que se ha intensificado ahora con nuestra presidenta [de la Comunidad de Madrid] Isabel Díaz Ayuso, en la que las reglas están muy claras. Hay seguridad jurídica, hay una fiscalidad muy incentivadora que atrae las inversiones, que sabe que las reglas no van a cambiar. Y tenemos un trabajo continuo para eliminar todas las líneas contra la hiperregulación, todo lo que es la burocracia para que un proyecto se haga realidad lo más rápido posible. También quitamos todos los impuestos propios, solo gestionamos los impuestos pedidos, y no vamos a crearlos nunca más, porque va en nuestra filosofía y nuestro ADN. Tenemos los impuestos más bajos de toda España, pero somos los que más aportamos al sistema de financiación, con lo cual sabemos que el sistema funciona. Es verdad que se extracta menos de cada empresa, pero se consigue tener una base económica mucho mayor.

López-Ibor puso foco en la desregulación estatal y la baja de impuestos Aníbal Greco

— Menciona la desregulación del Estado y, durante su visita, tiene planes de encontrarse con Federico Sturzenegger. ¿Qué importancia tiene a la hora de atraer inversiones?

— Tenemos una línea contra la hiperregulación, en la que a través de una página web las empresas o ciudadanos pueden decir: “Oye, esta ley realmente está impidiendo que mi proyecto se convierta en realidad o que no pueda expandirme”. Desde nuestros departamentos, se revisa toda la regulación y en caso de que pueda eliminarse, se elimina; y en caso de que no pueda eliminarse, se reduce al máximo. Empezamos a trabajar en ella hace tres años y ya eliminamos o redujimos 343 normas. Además, hacemos una ley contra la hiperregulación. ¿Por qué? Porque no consideramos que las leyes, por el hecho de que pasa el tiempo, sean malas o queden caducas, pero sí que hay que ir revisando si el fin para aquel que fueron creadas ha perdido su razón de ser. Tenemos que ver que no haya obstáculos innecesarios. Cualquier empresa te dice que lo que más odia en este mundo es la incertidumbre, entonces no puede pasar mucho tiempo desde que presenta el proyecto hasta que se haga realidad solo por una normativa, un impuesto o una licencia que no acaba de desenvolverse. Hemos intercambiado opiniones con el ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires, Hernán Lombardi, para ayudarlos con la desregulación. También con Sturzenegger. Y queremos ver la posibilidad de que ellos nos ayuden con tener un parque de innovación o cuestiones relacionadas con el comercio abierto. Porque Madrid es una región que ahora mismo está de moda, pero no queremos que sea una moda, sino una referencia internacional.

— ¿Y con qué instrumentos cuentan para aumentar las inversiones?

— Para nosotros, el cliente son las empresas. Son nuestros héroes, porque son los que arriesgan su patrimonio y se levantan todos los días sin saber qué les va a ocurrir. Estamos al servicio de las empresas, de las que ya están instaladas y las que quieren venir. Pueden contactar a Invest In Madrid, que es una agencia que da servicios 360 grados: buscan un lugar para que inviertas, te dicen los sectores estratégicos, facilitan la obtención de licencias. Todo absolutamente gratuito y confidencial, y con la máxima eficiencia y rapidez para que el proyecto se convierta en realidad. No nos interesa tener muchos proyectos, nos interesa tener muchas realidades.

Melisa Reinhold Por