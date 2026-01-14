Señal al mercado: Cencosud elige Buenos Aires para su Cenco Day y anuncia inversiones por US$600 millones

En paralelo a la búsqueda de un nuevo CEO para su operación local, el grupo Cencosud realizó hoy en Buenos Aires su encuentro anual y anunció un plan regional de inversiones por US$600 millones para este año, aunque no precisó qué porcentaje de los fondos se destinará al mercado argentino.

Por primera vez el “Cenco Day” -el evento que reúne al management de la compañía y los principales inversores- se llevó a cabo fuera de Chile, y en lo que puede ser visto como una señal de respaldo a la operación argentina, la sede elegida fue Buenos Aires.

En el encuentro, que estuvo presidido por Rodrigo Larraín -el CEO global de Cencosud, que asumió el cargo hace dos años- se informó que la compañía proyecta para este año ingresos consolidados por US$18.413 millones y un Ebitda ajustado de US$1815 millones, con márgenes de doble dígito en Chile, Perú y Estados Unidos, impulsados por mejoras operacionales y expansión en todos sus mercados.

“El 70% del Capex (inversiones en capital) se destinará a iniciativas de crecimiento, principalmente aperturas de nuevas tiendas, renovaciones y expansiones de centros comerciales, además de desarrollos inmobiliarios en terrenos disponibles”, dijo Cencosud en un comunicado.

Durante 2026, la compañía espera abrir 20 nuevas tiendas en diversos formatos, agregando más de 42.000 m2 de sala de ventas, destacando 17 supermercados, siete de los cuales serán tiendas The Fresh Market, en Estados Unidos. Asimismo, continuará el avance del plan de desarrollo y expansión de sus centros comerciales, que sumarán más de 40.000 m2 durante 2026.

Los anuncios en Buenos Aires llegan apenas un par de semanas después de que se conociera la sorpresiva salida del número uno de la operación local, Diego Marcantonio. En los últimos días de 2025, el ejecutivo le comunicó a la casa matriz en Santiago su salida de la empresa, que se hará efectiva a partir del próximo 1° de abril.

Marcantonio había asumido como gerente país de Cencosud Argentina en 2019 y tenía a su cargo todos los negocios del grupo en la Argentina, incluyendo las cadenas de supermercados Jumbo, Disco y VEA, los homecenters Easy y la división de shoppings, con Unicenter a la cabeza.

En la casa matriz de Cencosud en Santiago de Chile ya informaron que iniciaron la búsqueda de un reemplazante para Marcantonio para lo cual contrataron los servicios de la consultora de head hunting Egon Zehnder. “El proceso contempla la evaluación de candidatos internos y externos, con el objetivo de asegurar el mejor liderazgo para enfrentar los desafíos y oportunidades presentes y futuros de nuestra operación en la Argentina”, informó la compañía a través de un comunicado interno.